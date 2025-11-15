Selon un article de presse coréen suite à l'annonce du MMO NCSOFT
..
Derniers chiffres rapportés étaient de 38 millions cet été lors de l'affaire avec Tencent.
NCSoft a dévoilé son nouveau titre inédit « Horizon Steel Frontiers » (ci-après « Horizon ») lors du salon du jeu vidéo G-STAR 2025, qui s’est tenu au BEXCO de Busan du 13 au 16. Il s’agit d’un MMORPG actuellement en développement, basé sur la série Horizon, des jeux d’action-aventure en monde ouvert totalisant 40 millions d’exemplaires vendus dans le monde, et conçu pour être jouable sur appareils mobiles.
https://www.resetera.com/threads/horizon-franchise-has-reached-40-million-units-sold-according-to-a-korean-news-article.1354003/
Ce nouveau titre a été décrit par le co-PDG Park Byung-moo lors de la conférence avec les investisseurs sur les résultats du troisième trimestre comme un jeu ayant « reçu une standing ovation ». Il a suscité une attention considérable en tant que point fort du discours d’ouverture de NCSoft le 13 Novembre.
-Le projet a débuté en 2019
, lorsque quelqu’un de NCSoft a contacté SIE
pour manifester son intérêt à utiliser la licence Horizon.
-Il n’y a pas encore de date de sortie, mais ils visent un lancement mondial vers la fin 2026 ou le début 2027.
-Ils se montrent positifs concernant une version PS5 : c’est techniquement possible et les discussions sont toujours en cours.
-À ce stade (pré-alpha), le jeu permet déjà des groupes allant jusqu’à 16 joueurs
, mais ils envisagent pour l’avenir des raids de grande envergure avec davantage de participants (peut-être jusqu’à plusieurs centaines).
-Modèle F2P, avec un abonnement mensuel optionnel offrant des objets de personnalisation et des déblocages anticipés ; aucune mécanique de gacha, loterie ou lootboxes.
-Ils visent un modèle économique plus accessible afin d’attirer davantage de joueurs que la série Lineage.
-Le doublage japonais a été confirmé, ce qui laisse supposer que le jeu proposera aussi un doublage en anglais, voire dans d’autres langues.
tags :
posted the 11/15/2025 at 01:40 PM by beppop