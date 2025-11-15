NCSoft a dévoilé son nouveau titre inédit « Horizon Steel Frontiers » (ci-après « Horizon ») lors du salon du jeu vidéo G-STAR 2025, qui s’est tenu au BEXCO de Busan du 13 au 16. Il s’agit d’un MMORPG actuellement en développement, basé sur la série Horizon, des jeux d’action-aventure en monde ouvert totalisant 40 millions d’exemplaires vendus dans le monde, et conçu pour être jouable sur appareils mobiles.



Ce nouveau titre a été décrit par le co-PDG Park Byung-moo lors de la conférence avec les investisseurs sur les résultats du troisième trimestre comme un jeu ayant « reçu une standing ovation ». Il a suscité une attention considérable en tant que point fort du discours d’ouverture de NCSoft le 13 Novembre.

Selon un article de presse coréen suite à l'annonce du..Derniers chiffres rapportés étaient de 38 millions cet été lors de l'affaire avec Tencent.-Le projet, lorsque quelqu’un depour manifester son intérêt à utiliser la licence Horizon.-Il n’y a pas encore de date de sortie, mais ils visent un lancement mondial vers-Ils se montrent positifs concernant une version PS5 : c’est techniquement possible et les discussions sont toujours en cours.-À ce stade (pré-alpha), le jeu permet déjà des groupes, mais ils envisagent pour l’avenir des raids de grande envergure avec davantage de participants (peut-être jusqu’à plusieurs centaines).-Modèle F2P, avec un abonnement mensuel optionnel offrant des objets de personnalisation et des déblocages anticipés ; aucune mécanique de gacha, loterie ou lootboxes.-Ils visent un modèle économique plus accessible afin d’attirer davantage de joueurs que la série Lineage.-Le doublage japonais a été confirmé, ce qui laisse supposer que le jeu proposera aussi un doublage en anglais, voire dans d’autres langues.