De plus en plus tôt, les bons plans fleurissent, et c'est tant mieux. Pour les collectionneurs de vinyles, il y a de quoi faire en ce moment chez WayoRecord qui publie notamment des OST comme Bayonetta ou Metal Slug avec des promos jusqu'à 50% ou plus.
Parmi les réducs, on notera notamment, les coffrets CD et Vinyles Ys VIII, Space Adventure Cobra, ou encore Actraiser avec des réduction de 60%.
ça se passe ici : https://wayorecords.com/en/88-Blackweek
posted the 11/14/2025 at 03:17 PM by rockmanz