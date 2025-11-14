profile
[Black Friday] Vinyles de VGM
De plus en plus tôt, les bons plans fleurissent, et c'est tant mieux. Pour les collectionneurs de vinyles, il y a de quoi faire en ce moment chez WayoRecord qui publie notamment des OST comme Bayonetta ou Metal Slug avec des promos jusqu'à 50% ou plus.

Parmi les réducs, on notera notamment, les coffrets CD et Vinyles Ys VIII, Space Adventure Cobra, ou encore Actraiser avec des réduction de 60%.



ça se passe ici : https://wayorecords.com/en/88-Blackweek
WayoRecords - https://wayorecords.com/en/88-Blackweek
    posted the 11/14/2025 at 03:17 PM by rockmanz
