Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
articles : 85
visites since opening : 249041
L’ancien président de Nintendo se dit surpris que Xbox ne supporte pas davantage la Switch 2


Le fameux soutien massif de Xbox ne s’est manifesté que via Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. D’autres titres, comme Indiana Jones et le Cercle Ancien et Fallout 4, ont bien été annoncés pour 2026, mais une ancienne figure emblématique de Big N s’est récemment dite étonnée du manque de jeux Xbox sur Switch 2.

Depuis qu’il a quitté son poste de président et directeur des opérations de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé consacre davantage de temps à partager ses réflexions sur l’industrie. Dans une interview accordée à TheGameBusiness, il a exprimé sa surprise face au fait que Xbox n’ait pas encore « pleinement adopté la Switch 2 », malgré les déclarations enthousiastes faites plusieurs mois avant la sortie de la console.

Je suis surpris que Xbox n’ait pas encore pleinement adopté la Switch 2 d’un point de vue logiciel. Il est évident que certains jeux pourraient facilement être portés sur la Switch 2. Et je suis surpris que nous n’ayons pas vu davantage de jeux portés.

Je pensais qu’il y en aurait beaucoup plus, surtout pendant cette période précédant les fêtes. Tout au long de l’automne, je m’attendais à une annonce officielle. Et je suis surpris que cela ne se soit pas produit.




Reggie Fils-Aimé / Ancien président et directeur des opérations de Nintendo of America
En plus de pointer le manque de jeux Xbox sur Switch 2, Reggie Fils-Aimé a souligné que Microsoft semble avoir définitivement mis fin à la « guerre des consoles ». Selon lui, Xbox devrait poursuivre ses efforts pour rendre ses jeux disponibles sur toutes les plateformes.

Je pense que les années de concurrence directe sont révolues. Une grande partie de l’activité Xbox étant désormais consacrée à l’édition, il s’agit par définition d’un grand éditeur tiers qui fabrique également du matériel. De ce point de vue, ils ne sont plus en concurrence directe avec PlayStation.

En fait, ils ont besoin du soutien de Sony pour que les logiciels Microsoft touchent le plus large public possible. Et comme je l’ai dit plus tôt, je pense qu’il serait dans leur intérêt de trouver des moyens pour que les logiciels Xbox, au-delà de Minecraft, puissent être disponibles sur la plateforme Nintendo. Donc, de ce point de vue, la guerre directe est terminée.

Mais d’un autre côté, les joueurs ont des budgets limités. Il faut se battre pour chaque dollar dépensé, il faut se battre pour chaque minute passée à jouer. Il y aura donc toujours une guerre. Elle sera peut-être moins visible, mais il y aura toujours une bataille pour attirer l’attention et gagner des parts de marché.

ajouter une source - https://www.xboxygen.com/News/342233-lancien-president-de-nintendo-se-dit-surpris-que-xbox-ne-supporte-pas-davantage-la-switch-2
    posted the 11/13/2025 at 09:56 PM by beppop
    comments (27)
    liberty posted the 11/13/2025 at 10:07 PM
    Entre les jeux qui seront sur GKC vue leur poids, le travail à fournir pour s'adapter à la Switch 2, et le potentiel peu de ventes, vue que les joueurs préféreront acheter Pokopia 70 euros que Halo ou Forza... Je comprends Microsoft
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 10:07 PM
    L’absence de Call of Duty sur Switch 2 est etonnante en effet.

    Mais bon osef. Quand on voit que la Switch 1 s’apprete a devenir la console la plus vendue de tout les temps sans avoir eu de Call of, GTAV et des tas de AAA, je m’inquiete pas pour la Switch 2
    skuldleif posted the 11/13/2025 at 10:21 PM
    Je suis tout aussi surpris que lui ,ptêtre les devkit nintendo qui ont mis du temps a arriver chez les studio MS
    beppop posted the 11/13/2025 at 10:27 PM
    skuldleif Je ne vois pas pourquoi les plus gros studios de MS (Halo studios, coalition, PG...) n'aurait pas des kits alors que machine games oui ?
    leonr4 posted the 11/13/2025 at 10:30 PM
    beppop Acti aussi avec Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ou Bethesda avec Fallout 4 Anniversary Edition et Indy
    mrnuage posted the 11/13/2025 at 10:37 PM
    ça montre à quel point le fameux "contrat" que MS avait donné à Nintendo pour call of quand ils étaient en train de racheter activision c'était du bullshit, du bon gros MS dans toute sa splendeur.
    chronokami posted the 11/13/2025 at 10:38 PM
    Ce Reggie a toujours eu l'esprit éclairé. Il manque à Nintendo
    bennj posted the 11/13/2025 at 10:39 PM
    La console est sortie il y a 5 mois faudrait ptete se détendre... Ça se fait pas en 2s.

    mrnuage quel est le rapport ?
    beppop posted the 11/13/2025 at 10:42 PM
    leonr4 oui je pense à ce stade tous les gros studios ont des devkits.

    Maintenant reste à savoir pourquoi MS ne fait pas autant d'annonces sur SW2 que sur PS5. Même FH6 qui sortira avec un décalage sur ps5 ils ont quand même pris la peine de l'annoncer malgré le retard.

    A voir l'année prochaine si ça change...
    skuldleif posted the 11/13/2025 at 10:49 PM
    beppop apres c'est peut etre une question d’étaler les rentré de tune , a un moment ou ils ne sortent rien sur PS5/Xbox et n'ont dont pas de rentré d'argent hop une version switch 2
    kikoo31 posted the 11/13/2025 at 10:50 PM
    Microsoft qui met un fist énorme à N
    mais qui donne tous ces jeux à SOny son pire nnemi
    jaysennnin posted the 11/13/2025 at 10:50 PM
    mrnuage vu comment microsoft est axé sur les profits et les revenu, je pense pas que ce soit du bullshit, sur switch tu fais tenir comment le call of HQ qui pèse 300 go ? ça reste un gros défi au delà du jeu en lui même
    skuldleif posted the 11/13/2025 at 10:52 PM
    bennj mrnuage non mais surtout qu'a ce stade de la strat de MS supposer qu'ils souhaitent exclure purement et simplement une plateforme semble loufoque
    skuldleif posted the 11/13/2025 at 10:53 PM
    jaysennnin c'est vrai que ya aussi ce probleme de poids du jeu
    jaysennnin posted the 11/13/2025 at 10:56 PM
    skuldleif et ça ne va pas en s'arrangeant, une des soluces pour alléger la version switch serait peut être d'opter pour le streaming des textures
    tripy73 posted the 11/13/2025 at 11:10 PM
    De ce que j'ai entendu des bruits de couloir provenant de certains développeurs, MS aurait obtenue peu de kit et la majorité des studios les ont reçu après la sortie de la console, donc rien d'étonnant que les portages traînent à sortir.
    fuu posted the 11/13/2025 at 11:12 PM
    Reviens aux affaires Reggie, tes présentations de consoles nous manquent
    wickette posted the 11/13/2025 at 11:12 PM
    C'est une question de temps

    C'est comme Digimon le dernier il n'y a aucune raison qu'il ne sorte pas mais faut les kit sdk, faut du temps de développement, faut que la base d'acheteurs grossisse etc.
    evasnake posted the 11/13/2025 at 11:16 PM
    Ca prouve juste une fois de plus que les consoles Nintendo ne sont pas faites pour accueillir les jeux tiers. Ca coute trop cher en portage.
    jeanouillz posted the 11/13/2025 at 11:22 PM
    Reggie et Iwata c'était vraiment les meilleurs...
    Bien mieux qu'un Doug Bowser qui se casse en plein lancement de la Switch 2 tout en justifiant le prix exorbitant de Mario Kart World de par sa "valeur" et les autres banquiers à la tête de Nintendo qui n'ont sûrement jamais touché une manette de leurs vies.
    churos45 posted the 11/13/2025 at 11:52 PM
    Ça va arriver, c'est juste par manque de temps. C'est juste que c'est plus facile à porter sur PS5 que sur Switch 2.
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 11:54 PM
    jeanouillz Cette manie de sans cesse critiquer des dirigeants actuels et encenser/regretter ceux qui ne sont plus la me fera toujours autant rire.

    Iwata s'etait fait lyncher par beaucoup de joueurs durant l'ère Wii/DS a cause de sa stratégie de casual gaming. Reggie c'est celui qui voulait pas localiser 3 jeux Wii aux USA : Xenoblade, Last Story et Pandora Tower, ce qui a provoqué l'Operation Rainfall. Il a fallu que les joueurs râlent pendant des mois pour ces 3 jeux finissent par sortir (tardivement) aux USA et meme pas localisé par Nintendo of America mais par un tiers, alors que ce sont des licences Nintendo toutes les trois.

    Et aujourd'hui Iwata et Reggie sont consideré comme des types formidables, incroyables, c'etaient les meilleurs blablabla en omettant tout ca

    Beaucoup ont la memoire courte
    ouroboros4 posted the 11/14/2025 at 01:12 AM
    kikoo31 C'est tellement ça
    tripy73 posted the 11/14/2025 at 01:22 AM
    evasnake : c'est pas ce que disent les développeurs qui ont réalisé des portages dessus, grâce aux outils performants et à la compatibilité de plusieurs bibliothèques d'instructions. Quand tu vois que même Minecraft qui se vend comme des petits pains depuis des années sur Switch n’a même pas eu de mise à jour pour la 2, tu comprends bien que c'est tout simplement parce que leurs studios n'ont pas reçu les kits dev ou tardivement.
    thedoctor posted the 11/14/2025 at 05:36 AM
    kikoo31 Les jeux tiers ne se vendent pas très bien sur Switch 2, logique qu'il soit frileux.
    shambala93 posted the 11/14/2025 at 05:37 AM
    Et bien comme d’habitude, je doute que tous les tiers aillent sur la console de Nintendo. Ce Clap de fin est arrivé en 2006 après la sortie de la Wii.

    Ça fait 20 ans que les tiers notamment occidentaux ne sont plus réellement chez Nintendo.
    kikoo31 posted the 11/14/2025 at 07:25 AM
    ouroboros4
    thedoctor on parle de Microsoft
    Ces mec ont tellement de thunes qu'ils continuent de vendre des Xbox au Japon alors que les ventes sont extrêmement ridicule alors que la ils sont réticent à porter des jeux sur Switch ?

    Non mais Nintendo et les tiers ça a toujours été ainsi
