Le fameux soutien massif de Xbox ne s’est manifesté que via Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. D’autres titres, comme Indiana Jones et le Cercle Ancien et Fallout 4, ont bien été annoncés pour 2026, mais une ancienne figure emblématique de Big N s’est récemment dite étonnée du manque de jeux Xbox sur Switch 2.
Depuis qu’il a quitté son poste de président et directeur des opérations de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé consacre davantage de temps à partager ses réflexions sur l’industrie. Dans une interview accordée à TheGameBusiness, il a exprimé sa surprise face au fait que Xbox n’ait pas encore « pleinement adopté la Switch 2 », malgré les déclarations enthousiastes faites plusieurs mois avant la sortie de la console.
Je suis surpris que Xbox n’ait pas encore pleinement adopté la Switch 2 d’un point de vue logiciel. Il est évident que certains jeux pourraient facilement être portés sur la Switch 2. Et je suis surpris que nous n’ayons pas vu davantage de jeux portés.
Je pensais qu’il y en aurait beaucoup plus, surtout pendant cette période précédant les fêtes. Tout au long de l’automne, je m’attendais à une annonce officielle. Et je suis surpris que cela ne se soit pas produit.
Reggie Fils-Aimé / Ancien président et directeur des opérations de Nintendo of America
En plus de pointer le manque de jeux Xbox sur Switch 2, Reggie Fils-Aimé a souligné que Microsoft semble avoir définitivement mis fin à la « guerre des consoles ». Selon lui, Xbox devrait poursuivre ses efforts pour rendre ses jeux disponibles sur toutes les plateformes.
Je pense que les années de concurrence directe sont révolues. Une grande partie de l’activité Xbox étant désormais consacrée à l’édition, il s’agit par définition d’un grand éditeur tiers qui fabrique également du matériel. De ce point de vue, ils ne sont plus en concurrence directe avec PlayStation.
En fait, ils ont besoin du soutien de Sony pour que les logiciels Microsoft touchent le plus large public possible. Et comme je l’ai dit plus tôt, je pense qu’il serait dans leur intérêt de trouver des moyens pour que les logiciels Xbox, au-delà de Minecraft, puissent être disponibles sur la plateforme Nintendo. Donc, de ce point de vue, la guerre directe est terminée.
Mais d’un autre côté, les joueurs ont des budgets limités. Il faut se battre pour chaque dollar dépensé, il faut se battre pour chaque minute passée à jouer. Il y aura donc toujours une guerre. Elle sera peut-être moins visible, mais il y aura toujours une bataille pour attirer l’attention et gagner des parts de marché.
Mais bon osef. Quand on voit que la Switch 1 s’apprete a devenir la console la plus vendue de tout les temps sans avoir eu de Call of, GTAV et des tas de AAA, je m’inquiete pas pour la Switch 2
mrnuage quel est le rapport ?
Maintenant reste à savoir pourquoi MS ne fait pas autant d'annonces sur SW2 que sur PS5. Même FH6 qui sortira avec un décalage sur ps5 ils ont quand même pris la peine de l'annoncer malgré le retard.
A voir l'année prochaine si ça change...
mais qui donne tous ces jeux à SOny son pire nnemi
C'est comme Digimon le dernier il n'y a aucune raison qu'il ne sorte pas mais faut les kit sdk, faut du temps de développement, faut que la base d'acheteurs grossisse etc.
Bien mieux qu'un Doug Bowser qui se casse en plein lancement de la Switch 2 tout en justifiant le prix exorbitant de Mario Kart World de par sa "valeur" et les autres banquiers à la tête de Nintendo qui n'ont sûrement jamais touché une manette de leurs vies.
Iwata s'etait fait lyncher par beaucoup de joueurs durant l'ère Wii/DS a cause de sa stratégie de casual gaming. Reggie c'est celui qui voulait pas localiser 3 jeux Wii aux USA : Xenoblade, Last Story et Pandora Tower, ce qui a provoqué l'Operation Rainfall. Il a fallu que les joueurs râlent pendant des mois pour ces 3 jeux finissent par sortir (tardivement) aux USA et meme pas localisé par Nintendo of America mais par un tiers, alors que ce sont des licences Nintendo toutes les trois.
Et aujourd'hui Iwata et Reggie sont consideré comme des types formidables, incroyables, c'etaient les meilleurs blablabla en omettant tout ca
Beaucoup ont la memoire courte
Ça fait 20 ans que les tiers notamment occidentaux ne sont plus réellement chez Nintendo.
thedoctor on parle de Microsoft
Ces mec ont tellement de thunes qu'ils continuent de vendre des Xbox au Japon alors que les ventes sont extrêmement ridicule alors que la ils sont réticent à porter des jeux sur Switch ?
Non mais Nintendo et les tiers ça a toujours été ainsi