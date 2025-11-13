Je suis surpris que Xbox n’ait pas encore pleinement adopté la Switch 2 d’un point de vue logiciel. Il est évident que certains jeux pourraient facilement être portés sur la Switch 2. Et je suis surpris que nous n’ayons pas vu davantage de jeux portés.



Je pensais qu’il y en aurait beaucoup plus, surtout pendant cette période précédant les fêtes. Tout au long de l’automne, je m’attendais à une annonce officielle. Et je suis surpris que cela ne se soit pas produit.

Je pense que les années de concurrence directe sont révolues. Une grande partie de l’activité Xbox étant désormais consacrée à l’édition, il s’agit par définition d’un grand éditeur tiers qui fabrique également du matériel. De ce point de vue, ils ne sont plus en concurrence directe avec PlayStation.



En fait, ils ont besoin du soutien de Sony pour que les logiciels Microsoft touchent le plus large public possible. Et comme je l’ai dit plus tôt, je pense qu’il serait dans leur intérêt de trouver des moyens pour que les logiciels Xbox, au-delà de Minecraft, puissent être disponibles sur la plateforme Nintendo. Donc, de ce point de vue, la guerre directe est terminée.



Mais d’un autre côté, les joueurs ont des budgets limités. Il faut se battre pour chaque dollar dépensé, il faut se battre pour chaque minute passée à jouer. Il y aura donc toujours une guerre. Elle sera peut-être moins visible, mais il y aura toujours une bataille pour attirer l’attention et gagner des parts de marché.

Le fameux soutien massif de Xbox ne s’est manifesté que via Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. D’autres titres, comme Indiana Jones et le Cercle Ancien et Fallout 4, ont bien été annoncés pour 2026, mais une ancienne figure emblématique de Big N s’est récemment dite étonnée du manque de jeux Xbox sur Switch 2.Depuis qu’il a quitté son poste de président et directeur des opérations de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé consacre davantage de temps à partager ses réflexions sur l’industrie. Dans une interview accordée à TheGameBusiness, il a exprimé sa surprise face au fait que Xbox n’ait pas encore « pleinement adopté la Switch 2 », malgré les déclarations enthousiastes faites plusieurs mois avant la sortie de la console.Reggie Fils-Aimé / Ancien président et directeur des opérations de Nintendo of AmericaEn plus de pointer le manque de jeux Xbox sur Switch 2, Reggie Fils-Aimé a souligné que Microsoft semble avoir définitivement mis fin à la « guerre des consoles ». Selon lui, Xbox devrait poursuivre ses efforts pour rendre ses jeux disponibles sur toutes les plateformes.