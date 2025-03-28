Près d'un an après le début de l'affaire, un verdict a été rendu dans le procès opposant Nintendo à EveryGameGuru, qui diffusait en direct des jeux Switch piratés et émulés.
L'affaire contre EveryGameGuru (Jesse Keighin) a suscité un vif intérêt, compte tenu de son attitude provocatrice envers l'entreprise. Malgré la fermeture de ses chaînes, Keighin n'a pas dissuadé ses agissements. Il expliquait à son public comment pirater des jeux et ne prenait pas la situation au sérieux. Dans sa plainte initiale, Nintendo mentionnait qu'il leur avait envoyé une lettre se vantant de posséder « mille chaînes fantômes » pour diffuser en direct et qu'il « pouvait faire ça toute la journée ».
Après le début du procès, Keighin ne semblait pas s'en soucier. Dans une publication Facebook, il a écrit : « J'aurais dû me renseigner davantage. Vous dirigez peut-être une entreprise. Moi, je règne sur la rue.» Keighin a également apparemment détruit des preuves et a échappé aux tentatives de Nintendo de lui signifier les assignations en personne. Le tribunal a finalement procédé à la signification par courriel et aux adresses personnelles de sa mère, de sa grand-mère et de son compagnon.
Un tribunal fédéral du Colorado a condamné Keighin à verser 17 500 $ de dommages et intérêts. Comme nous l'avions déjà mentionné, Nintendo aurait pu réclamer 1,5 million de dollars, le piratage portant sur dix jeux. Une injonction interdit également à Keighin toute infraction future.
Nintendo avait également exigé la destruction de tous les dispositifs de contournement. Cette demande a été rejetée, jugée imprécise et déraisonnable, car il s'agit principalement de logiciels téléchargeables en ligne. Nintendo avait également demandé que l'injonction s'applique aux tiers agissant de concert avec Keighin, mais cette requête a été refusée, faute de précisions.
Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-everygameguru-lawsuit-decision/
