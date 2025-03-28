Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Marvel Cosmic Invasion
0
Likers
name : Marvel Cosmic Invasion
platform : Switch
editor : DotEmu
developer : Tribute Games
genre : action
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 Switch -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
473
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18616
visites since opening : 31376634
link49 > blog
[Procès Nintendo contre EveryGameGuru] Le verdict est tombé
Près d'un an après le début de l'affaire, un verdict a été rendu dans le procès opposant Nintendo à EveryGameGuru, qui diffusait en direct des jeux Switch piratés et émulés.

L'affaire contre EveryGameGuru (Jesse Keighin) a suscité un vif intérêt, compte tenu de son attitude provocatrice envers l'entreprise. Malgré la fermeture de ses chaînes, Keighin n'a pas dissuadé ses agissements. Il expliquait à son public comment pirater des jeux et ne prenait pas la situation au sérieux. Dans sa plainte initiale, Nintendo mentionnait qu'il leur avait envoyé une lettre se vantant de posséder « mille chaînes fantômes » pour diffuser en direct et qu'il « pouvait faire ça toute la journée ».

Après le début du procès, Keighin ne semblait pas s'en soucier. Dans une publication Facebook, il a écrit : « J'aurais dû me renseigner davantage. Vous dirigez peut-être une entreprise. Moi, je règne sur la rue.» Keighin a également apparemment détruit des preuves et a échappé aux tentatives de Nintendo de lui signifier les assignations en personne. Le tribunal a finalement procédé à la signification par courriel et aux adresses personnelles de sa mère, de sa grand-mère et de son compagnon.



Un tribunal fédéral du Colorado a condamné Keighin à verser 17 500 $ de dommages et intérêts. Comme nous l'avions déjà mentionné, Nintendo aurait pu réclamer 1,5 million de dollars, le piratage portant sur dix jeux. Une injonction interdit également à Keighin toute infraction future.

Nintendo avait également exigé la destruction de tous les dispositifs de contournement. Cette demande a été rejetée, jugée imprécise et déraisonnable, car il s'agit principalement de logiciels téléchargeables en ligne. Nintendo avait également demandé que l'injonction s'applique aux tiers agissant de concert avec Keighin, mais cette requête a été refusée, faute de précisions.

Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-everygameguru-lawsuit-decision/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/31/2025 at 06:30 PM by link49
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo