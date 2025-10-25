profile
la next gen marquera la fin des exclusivités
MS ayant officialisé la dispo de halo sur playstation
a moins que Sony mette un stop aux portages PC , a priori les exclusivités hormis rares exception ce sera fini
Xbox magnus étant un PC consolifié

la PS6 accueillera les jeux édité par MS
et la Xbox "Magnus" accueillera les jeux Sony

la fin d'une epoque , qui assurément réjoui les joueurs que vous êtes
    posted the 10/25/2025 at 12:05 PM by skuldleif
    comments (10)
    guiguif posted the 10/25/2025 at 12:07 PM
    Le mec devient fou, hier avec l'annonce d'Halo ce fut le coup de massue finale
    liberty posted the 10/25/2025 at 12:08 PM
    En faite t'oublies Nintendo qui en aura toujours (même si emulateur....)
    Et Sony laissera je pense toujours un écart entre la sortie console et PC.

    Puis une console ça reste moins chère qu'un PC donc les gens achèteront encore des jeux exclusifs.

    guiguif Bha c'est compréhensible. T'imagines demain Ghost Of Yoteî sur Switch 2
    skuldleif posted the 10/25/2025 at 12:08 PM
    guiguif t'aimerai des reaction extravagante n'est ce pas ? vu que tu es ... fin tu sais bien
    natedrake posted the 10/25/2025 at 12:13 PM
    guiguif
    skuldleif posted the 10/25/2025 at 12:13 PM
    liberty ghost of yotei je trouve pas ca definisse le fameux "adn" de playstation , c'est plus des ip sortie avant la PS4 qui définissent ca selon moi
    guiguif posted the 10/25/2025 at 12:13 PM
    liberty Bah c'est pas parce que MS a baissé totalement soin froque que les autres vont faire pareil.

    skuldleif C'est ce que tu fais deja, ce qui se passe depuis plus d'un an t'as rendu dingue et tu rêves de la même chose coté Sony
    leonr4 posted the 10/25/2025 at 12:14 PM
    C'est bon c'est fini, il est temps de lâcher prise.
    skuldleif posted the 10/25/2025 at 12:16 PM
    guiguif de quoi rever? c'est deja acté , a moins que tu remette en question l'aspect hybride de la next gen xbox ou meme son existence , créneau sur lequel tes confreres de type ... ( ) surf depuis des mois
    liberty posted the 10/25/2025 at 12:19 PM
    leonr4
    skuldleif Oui quelques choses comme Uncharted, Ratchet et Clank....
    guiguif Nintendo de toute manière ils ont un froque en Diamant attaché avec de multiples Cadenas en Or, donc difficile de les voirs se baisser. Mais Sony on sait jamais. Ça va dépendre de la rentabilité des gros titres.
    Je ne trouverais pas ça déconnant Helldivers 2 ou 3 sur Switch 2 par exemple. Ça fait toujours rentrer l'argent
    romgamer6859 posted the 10/25/2025 at 12:20 PM
    Surtout un bon moyen pour ne plus avoir à acheter plusieurs consoles même si avec le temps une seule me suffit
