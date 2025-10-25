MS ayant officialisé la dispo de halo sur playstation
a moins que Sony mette un stop aux portages PC , a priori les exclusivités hormis rares exception ce sera fini
Xbox magnus étant un PC consolifié
la PS6 accueillera les jeux édité par MS
et la Xbox "Magnus" accueillera les jeux Sony
la fin d'une epoque , qui assurément réjoui les joueurs que vous êtes
posted the 10/25/2025 at 12:05 PM by skuldleif
Et Sony laissera je pense toujours un écart entre la sortie console et PC.
Puis une console ça reste moins chère qu'un PC donc les gens achèteront encore des jeux exclusifs.
guiguif Bha c'est compréhensible. T'imagines demain Ghost Of Yoteî sur Switch 2
skuldleif C'est ce que tu fais deja, ce qui se passe depuis plus d'un an t'as rendu dingue et tu rêves de la même chose coté Sony
skuldleif Oui quelques choses comme Uncharted, Ratchet et Clank....
guiguif Nintendo de toute manière ils ont un froque en Diamant attaché avec de multiples Cadenas en Or, donc difficile de les voirs se baisser. Mais Sony on sait jamais. Ça va dépendre de la rentabilité des gros titres.
Je ne trouverais pas ça déconnant Helldivers 2 ou 3 sur Switch 2 par exemple. Ça fait toujours rentrer l'argent