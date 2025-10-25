MS ayant officialisé la dispo de halo sur playstation

a moins que Sony mette un stop aux portages PC , a priori les exclusivités hormis rares exception ce sera fini

Xbox magnus étant un PC consolifié



la PS6 accueillera les jeux édité par MS

et la Xbox "Magnus" accueillera les jeux Sony



la fin d'une epoque , qui assurément réjoui les joueurs que vous êtes