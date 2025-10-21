Véritable conte aux doux airs d'Alice au Pays des Merveilles, Bye Sweet Carole est un jeu de plateforme-aventure dans la veine de Clock Tower avec un peu de Forgotton Anne.

Créé et réalisé par Chis Darril, appuyé par le studio italien Little Sewing Machine, le jeu vous fait incarner à l'époque de l'Angleterre victorienne la jeune Lana Benton, résidente malheureuse de la pension pour jeune fille Bunny Hall.

Tourmentée par la disparition de sa meilleure amie Carole, Lana va partir à sa recherche et tomber littéralement dans le monde enchanté de Corola.

Alternant entre imaginaire et réalité, entre moments bucoliques et épouvante, Bye sweet Carole est un véritable dessin animé, rendant hommage à Don Bluth, Glen Keane ou encore Grim Natwick. La forme est juste magnifique, l'une des plus belles 2D actuelles.

Côté fond, on alterne entre énigmes (pas trop dures), plateformes et même course-poursuites façon Alien Isolation.

Servi par un scénario touchant (avec un final à la Life is Strange), un doublage et une bande-son réussis, Bye Sweet Carole est une aventure agréable, appuyée par un message fort sur le féminisme. Espérons cependant un patch pour les bugs et ralentissements sur Switch 1.