name : Bye Sweet Carole
platform : PC
editor : Just for Games
developer : Little Sewing Machine
genre : Aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Avis | Bye Sweet Carole


Avis publié par mes soins, pour le site Gameforever.fr.
Pour lire l'avis sur le site source, et aider ainsi à son référencement :
https://www.gameforever.fr/bye-sweet-carole-14795.php



Véritable conte aux doux airs d'Alice au Pays des Merveilles, Bye Sweet Carole est un jeu de plateforme-aventure dans la veine de Clock Tower avec un peu de Forgotton Anne.




Créé et réalisé par Chis Darril, appuyé par le studio italien Little Sewing Machine, le jeu vous fait incarner à l'époque de l'Angleterre victorienne la jeune Lana Benton, résidente malheureuse de la pension pour jeune fille Bunny Hall.




Tourmentée par la disparition de sa meilleure amie Carole, Lana va partir à sa recherche et tomber littéralement dans le monde enchanté de Corola.




Alternant entre imaginaire et réalité, entre moments bucoliques et épouvante, Bye sweet Carole est un véritable dessin animé, rendant hommage à Don Bluth, Glen Keane ou encore Grim Natwick. La forme est juste magnifique, l'une des plus belles 2D actuelles.




Côté fond, on alterne entre énigmes (pas trop dures), plateformes et même course-poursuites façon Alien Isolation.
Servi par un scénario touchant (avec un final à la Life is Strange), un doublage et une bande-son réussis, Bye Sweet Carole est une aventure agréable, appuyée par un message fort sur le féminisme. Espérons cependant un patch pour les bugs et ralentissements sur Switch 1.
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/bye-sweet-carole-14800.php
    posted the 10/21/2025 at 08:54 AM by obi69
    alexkidd posted the 10/21/2025 at 09:28 AM
    Il est somptueux
    hatefield posted the 10/21/2025 at 09:56 AM
    Franchement l'intérêt de ce jeu s'arrête à sa réalisation, en plus de bien cocher les cases DEI.
    aozora78 posted the 10/21/2025 at 10:02 AM
    hatefield Moi qui adore les point & click de la grande époque, je n'aime pas le côté TRES linéaire et mou qui semble ressortir du jeu... ainsi que les énigmes qui je pense doivent être vraiment simples/simplistes.

    Loco Motive sortit en novembre l'année dernière et The Drifter sortit il y a deux mois étaient TELLEMENT bon que ça va être dur de passer derrière.
