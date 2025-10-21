Après deux premiers volets développés par Tarsier Studio, la saga Little Nightmares revient avec un 3e opus, cette fois-ci développé par Supermassive Games et toujours édité par Bandai Namco : est-il à la hauteur de la saga ?

Dans ce Little Nightmares 3 on suit Low et Alone, deux enfants qui vont devoir fuir et survivre dans cet univers hostile rempli de créatures glauques et malsaines. Le jeu reprend les codes du cinematic platformer propre à la saga avec de bonnes idées de level design, mais malheureusement déjà vues dans les titres précédents.

Il en est de même pour le Game Design. Mais là où je salue le travail, c'est dans sa dernière partie, où l'on a quelque chose de plus frais et bien pensé.

La direction artistique est toujours au rendez-vous, avec cet univers sombre à mi-chemin entre la Cité des Enfants Perdus et des inspirations un peu à la Tim Burton. Les nouveaux ennemis sont plutôt cools et les environnements sont très soignés.

L'OST et l'ambiance sont aussi bien travaillées. Graphiquement et techniquement, le jeu n'a pas une grosse évolution par rapport aux premiers opus. Little Nightmares 3 est donc une suite correcte même s'il met trop de références à sa saga.