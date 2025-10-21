profile
Little Nightmares III
1
Likers
name : Little Nightmares III
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Supermassive Games
genre : survival horror
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1180
visites since opening : 1881824
obi69 > blog
all
Avis | Little Nightmares III


Avis publié un tout nouveau membre, Just Mako, pour le site Gameforever.fr.
Pour lire l'avis sur le site source et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/little-nightmares-iii-14779.php




Après deux premiers volets développés par Tarsier Studio, la saga Little Nightmares revient avec un 3e opus, cette fois-ci développé par Supermassive Games et toujours édité par Bandai Namco : est-il à la hauteur de la saga ?




Dans ce Little Nightmares 3 on suit Low et Alone, deux enfants qui vont devoir fuir et survivre dans cet univers hostile rempli de créatures glauques et malsaines. Le jeu reprend les codes du cinematic platformer propre à la saga avec de bonnes idées de level design, mais malheureusement déjà vues dans les titres précédents.




Il en est de même pour le Game Design. Mais là où je salue le travail, c'est dans sa dernière partie, où l'on a quelque chose de plus frais et bien pensé.




La direction artistique est toujours au rendez-vous, avec cet univers sombre à mi-chemin entre la Cité des Enfants Perdus et des inspirations un peu à la Tim Burton. Les nouveaux ennemis sont plutôt cools et les environnements sont très soignés.




L'OST et l'ambiance sont aussi bien travaillées. Graphiquement et techniquement, le jeu n'a pas une grosse évolution par rapport aux premiers opus. Little Nightmares 3 est donc une suite correcte même s'il met trop de références à sa saga.
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/little-nightmares-iii-14779.php
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    blondexgf
    posted the 10/21/2025 at 08:16 AM by obi69
    comments (1)
    hatefield posted the 10/21/2025 at 10:00 AM
    J'ai bien aimé, une copie du 2, simple mais fait le taff.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo