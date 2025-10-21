Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
name : Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
link49
link49 > blog
[Switch 2] Game Key Card : "Une idée vraiment géniale et à promouvoir"
Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Remake, affirme ne pas voir la vitesse de chargement des cartouches normales s'améliorer par rapport aux Game Key Card. Il pense donc que la collaboration entre Nintendo et les éditeurs pour promouvoir ces cartes est la meilleure solution.



« Personnellement, je pense que le problème de vitesse de chargement des Game Key Card est davantage lié aux spécifications matérielles de la Nintendo Switch 2. Je ne travaille pas chez Nintendo, donc je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Cela dit, je trouve que le format de Game Key Card créé par Nintendo pour la Nintendo Switch 2 est une idée vraiment géniale qu'ils nous ont proposée.

Personnellement, je ne vois pas Nintendo chercher à améliorer la vitesse de chargement des cartouches. Je pense plutôt que Nintendo va s'efforcer de populariser le format des Game Key Card, ce qui est une excellente idée pour nous, développeurs. Nous espérons également que les joueurs se familiariseront avec les coûts que cela représente. C'est évidemment un aspect sur lequel nous pouvons également apporter notre contribution, du côté des développeurs.



Je pense que la collaboration entre Nintendo et les éditeurs pour promouvoir la Game Key Card sera la meilleure solution pour tous les joueurs à l'avenir."

Source : https://x.com/genki_jpn/
    posted the 10/21/2025 at 05:40 AM by link49
    comments (27)
    jeanouillz posted the 10/21/2025 at 05:50 AM
    Tant que c'est sous format Game Key Card, ils peuvent s'asseoir sur mon doigt pour que j'achete leurs conneries.
    Merci Nintendo de m*rde pour avoir mis en place ce format minable, accélérant ainsi la fin des jeux en physique... vraiment une des pires idées qu'ils ont eu avec la Switch 2
    shinz0 posted the 10/21/2025 at 05:52 AM
    kidicarus posted the 10/21/2025 at 05:54 AM
    Le seul point positif de gkc est sa revente. Mais je pense que Nintendo aurait dû mettre un système de stockage plus gros, ou investir une société de stockage comme au temps de la GC qui prévoyait des cd de 1 tera ou bien de meilleur contrat sur les carte express pour voir un prix diviser par 2 minimum.
    Et je parle pas des cartouches de jeu qui est un vraiment problème pour les éditeurs vu leur prix et le manque de diversité de stockage à cause du dit prix.
    fdestroyer posted the 10/21/2025 at 06:00 AM
    Mais c'est cool! comme ça ils pourront aussi s'habituer à plus recevoir mon argent! Idée génial pour mon porte monnaie!
    derno posted the 10/21/2025 at 06:00 AM
    j'ai une autre idée génial, tu garde ton jeu et moi je vais acheter un autre jeu avec mon argent qui lui intégralement sur la cartouche
    krusty79 posted the 10/21/2025 at 06:02 AM
    Le mec arrive a te dire que c'est une conception de merde et naze pour l'utilisateur en l'état mais que c'est génial car ils vont se faire un max de pognon dans la même phrase...
    nyseko posted the 10/21/2025 at 06:03 AM
    FF7 Remake fait 88Go sur Nintendo Switch 2 donc de toute façon il serait sortie en code-in-the-box.

    Ou les textures auraient été encore plus réduites afin de tenir dans 64Go.

    Donc entre un code-in-the-box ou une GKC, chacun à ses avantages et inconvénients.
    jeanouillz posted the 10/21/2025 at 06:04 AM
    kidicarus De ce que j'ai compris, les partenaires constructeurs travaillant avec Nintendo planchent sur d'autres capacités de stockage.
    Après entre la R&D (remplir le cahier des charges/exigences), la production en masse et l'exploitation réelle, il y a un certain délais, surtout qu'on ne sait pas quels sont les nouvelles capacités de stockage (8, 16, 32, 128, 256Go ?)
    keiku posted the 10/21/2025 at 06:18 AM
    non mais c'est l'avenir ,un peu comme les NFT...
    judebox posted the 10/21/2025 at 06:26 AM
    Ce titre provoc
    Sans moi également le GKC
    zephon posted the 10/21/2025 at 06:32 AM
    y a une erreur de traduction dans le tweet original, car je suppose qu'il parle de l'amélioration des temps de lecture des cartouches "Game cards" et non pas de la vitesse des "Game key cards" car y a pas besoins de vitesse dans ce type de cartouche vu que c'est un téléchargement, donc ça n'aurait aucun sens ce qu'il dit.

    Puis comme il dit lui même il travaille pas avec nintendo et ses partenaires fournisseur de support donc ça a peut d'intérêt son avis en mode "achetez mon jeu en gkc siouplé"
    stampead posted the 10/21/2025 at 06:35 AM
    Pareil pas d'achat de jeux gamekey card jusqu'a présent et je tiens bon.
    link49 posted the 10/21/2025 at 06:40 AM
    zephon Effectivement, de l'amélioration des temps de lecture des cartouches normales par rapport au key card : https://wccftech.com/final-fantasy-vii-rebirth-tgs-2025-qa-no-dlc-rebirth-but-theres-a-chance-for-part-3/
    narustorm posted the 10/21/2025 at 06:42 AM
    Oui et pour bravely , dragon quest 7 c'est aussi pour la vitesse de chargement ?
    Autant ont pourrait accepter les GkC dans certain cas autant la ils se foutes carrément de nous
    fdestroyer posted the 10/21/2025 at 06:49 AM
    narustorm mais exactement ! Il ya un seul de leur produit qui peut véritablement se justifier avec cet argument, et ils sortent quand-même tout le reste sur GKC, donc c'est simplement une histoire de fric, ni plus ni moins
    zephon posted the 10/21/2025 at 06:50 AM
    narustorm dq7 on connait sa taille ? car il est nettement plus ambitieux que bravely
    burningcrimson posted the 10/21/2025 at 06:55 AM
    Bien sûr fallait que ça vienne de SE... Si tout le monde se lance dans les GKC alors je boycotterai tout le monde
    giru posted the 10/21/2025 at 07:15 AM
    Dans cette histoire ce que je ne comprends c’est pourquoi les cartouches Switch 2 ne peuvent pas avoir la même vitesse de transfère que les cartes SD Express. Les cartouches Switch sont basées sur les cartes SD et la Switch 2 est compatible avec le format SD Express… donc pourquoi ne pas avoir prévu des cartouches de jeu avec la même vitesse de transfère?

    Après le format GKC est une bonne alternative quoi que certains détraqueurs en pensent. Les plus jeunes joueurs ont de toute façon l’habitude du demat. Il faut bien se rendre à l’évidence que le format GKC n’est qu’un moyen de prolonger temporairement la présence des jeux « physiques » en magasin.
    jacquescechirac posted the 10/21/2025 at 07:31 AM
    J'attends patiemment l'arrivée de monsieur Cyr
    jackfrost posted the 10/21/2025 at 08:07 AM
    Moi aussi je trouve que c'est pas mal, un vrai bonheur pour ma CB.
    cyr posted the 10/21/2025 at 08:16 AM
    jacquescechirac me voilà.

    Mais au sujet de quoi?
    yurius posted the 10/21/2025 at 08:17 AM
    Moi aussi j'ai eu une idée géniale je vais pas acheter de GKC
    narustorm posted the 10/21/2025 at 08:24 AM
    zephon 7giga sur l'eshop
    Et dq 1 et 2 18giga
    jacquescechirac posted the 10/21/2025 at 08:25 AM
    cyr Se battre contre ceux qui OSENT s'attaquer à ton p'tit protégé dans les commentaires pardi!
    Comment les gkc vont survivre sans toi ?!
    jem25 posted the 10/21/2025 at 09:31 AM
    Venant que SE rien de surprenant à cette réaction

    Merci à Nintendo d’avoir apporté ce format de merde
    cyr posted the 10/21/2025 at 09:47 AM
    jacquescechirac

    1° je suis full démat

    2° les gkc sont revendable

    3° sans elle, c'etais soit du demat, soit des code in the box(pas revendable)

    4° j'ai acheter 1 seul jeux switch2 en cartouche, cyberpunk, car je voulais un jeux proche de la capacité maximale de la cartouche pour économiser de la place

    5° les carte de 64 go on un prix assez élevé a l'heure actuel.
    Ils cherchent pour avoir des cartouches plus grande en capacité, sinon si tu dépasse les 60 go, c'est forcément une gkc ou un code dans la boîte, ou du démat.

    6° voila
    jacquescechirac posted the 10/21/2025 at 09:55 AM
    Cyr Ouf, elles sont sauvées
