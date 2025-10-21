Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Remake, affirme ne pas voir la vitesse de chargement des cartouches normales s'améliorer par rapport aux Game Key Card. Il pense donc que la collaboration entre Nintendo et les éditeurs pour promouvoir ces cartes est la meilleure solution.
« Personnellement, je pense que le problème de vitesse de chargement des Game Key Card est davantage lié aux spécifications matérielles de la Nintendo Switch 2. Je ne travaille pas chez Nintendo, donc je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Cela dit, je trouve que le format de Game Key Card créé par Nintendo pour la Nintendo Switch 2 est une idée vraiment géniale qu'ils nous ont proposée.
Personnellement, je ne vois pas Nintendo chercher à améliorer la vitesse de chargement des cartouches. Je pense plutôt que Nintendo va s'efforcer de populariser le format des Game Key Card, ce qui est une excellente idée pour nous, développeurs. Nous espérons également que les joueurs se familiariseront avec les coûts que cela représente. C'est évidemment un aspect sur lequel nous pouvons également apporter notre contribution, du côté des développeurs.
Je pense que la collaboration entre Nintendo et les éditeurs pour promouvoir la Game Key Card sera la meilleure solution pour tous les joueurs à l'avenir."
Source : https://x.com/genki_jpn/
Merci Nintendo de m*rde pour avoir mis en place ce format minable, accélérant ainsi la fin des jeux en physique... vraiment une des pires idées qu'ils ont eu avec la Switch 2
Et je parle pas des cartouches de jeu qui est un vraiment problème pour les éditeurs vu leur prix et le manque de diversité de stockage à cause du dit prix.
Ou les textures auraient été encore plus réduites afin de tenir dans 64Go.
Donc entre un code-in-the-box ou une GKC, chacun à ses avantages et inconvénients.
Après entre la R&D (remplir le cahier des charges/exigences), la production en masse et l'exploitation réelle, il y a un certain délais, surtout qu'on ne sait pas quels sont les nouvelles capacités de stockage (8, 16, 32, 128, 256Go ?)
Sans moi également le GKC
Puis comme il dit lui même il travaille pas avec nintendo et ses partenaires fournisseur de support donc ça a peut d'intérêt son avis en mode "achetez mon jeu en gkc siouplé"
Autant ont pourrait accepter les GkC dans certain cas autant la ils se foutes carrément de nous
Après le format GKC est une bonne alternative quoi que certains détraqueurs en pensent. Les plus jeunes joueurs ont de toute façon l’habitude du demat. Il faut bien se rendre à l’évidence que le format GKC n’est qu’un moyen de prolonger temporairement la présence des jeux « physiques » en magasin.
Mais au sujet de quoi?
Et dq 1 et 2 18giga
Comment les gkc vont survivre sans toi ?!
Merci à Nintendo d’avoir apporté ce format de merde
1° je suis full démat
2° les gkc sont revendable
3° sans elle, c'etais soit du demat, soit des code in the box(pas revendable)
4° j'ai acheter 1 seul jeux switch2 en cartouche, cyberpunk, car je voulais un jeux proche de la capacité maximale de la cartouche pour économiser de la place
5° les carte de 64 go on un prix assez élevé a l'heure actuel.
Ils cherchent pour avoir des cartouches plus grande en capacité, sinon si tu dépasse les 60 go, c'est forcément une gkc ou un code dans la boîte, ou du démat.
6° voila