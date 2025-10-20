profile
Ninja Gaiden 4
name : Ninja Gaiden 4
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
guiguif
guiguif
all
[Metacritic] Ninja Gaiden 4


PS5 81%
Xbox 82%
PC 82%

100 GameRadar+
100 Final Weapon
90 PSX Brazil
90 Screen Rant
90 Gameliner
90 Mondoxbox
90 TheSixthAxis
85 CGMagazine
85 Noisy Pixel
85 Xbox Era
80 GameSpot
80 Shacknews
80 Gaming Trend
80 IGN
80 IGN France
70 Game Reactor UK
70 PCMag
70 Pushsquare
60 The Outerheaven
60 Gamekult
    rendan
    posted the 10/20/2025 at 11:05 PM by guiguif
    comments (5)
    rendan posted the 10/20/2025 at 11:08 PM
    Bon DINGUERIE en approche
    ravyxxs posted the 10/20/2025 at 11:10 PM
    A un moment y aura juste "PC-PS5-SWITCH2" en test.
    dalbog posted the 10/20/2025 at 11:21 PM
    Metacritic et Ninja Gaiden franchement on s'en fout un peu.
    C'est une licence presque de niche, pour les fans de BTA exigeant.

    Le 2 à 81... c'est une folie quand on voit qu'il est devenu culte.
    elicetheworld posted the 10/20/2025 at 11:35 PM
    La version switch 2 quand ???
    soulfull posted the 10/21/2025 at 01:04 AM
    dalbog Exactement
    J'ajoute Metal gear rising 80
    Vanquish 84 et ce sont des tueries.
    je viens d'acheter le jeu à 48 euros/Xbox car l'abo game pass est trop cher.
    Il a de fortes chances de me plaire.
