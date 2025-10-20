accueil
solarr
milo42
,
link49
,
minx
,
kurosama
,
newtechnix
,
torotoro59
,
kevinmccallisterrr
,
akinen
solarr
solarr
Solarr the PC Master
BMW - Porsche - Renault abandonnent l'électrique
Solarr the PC Master
Bizarre, lorsque je pose 3 fois la question "combien avez-vous acheté un premier prix ou moyen de gamme VE", y a plus personne...
VENDEZ VOTRE VOITURE AVANT 2026 !!
Youtube
tripy73
posted the 10/20/2025 at 07:53 PM by solarr
solarr
comments (
3
)
defcon5
posted
the 10/20/2025 at 08:03 PM
Bravo l'Europe, qui, au nom de croyances pseudos-ecologistes fumeuses, est en train de ruiner notre industrie automobile après avoir ruiné notre agriculture (et tant d'autres domaines) ...
famimax
posted
the 10/20/2025 at 08:08 PM
Renault pense à proposer aussi des modèles thermiques aux modèles 100 % électriques, ça devient "Renault abandonne l’électrique"
solarr
posted
the 10/20/2025 at 08:29 PM
Donc l'état français et son roquet & l'Europe pensent lutter contre les constructeurs avec ses malus IGNOBLES, voire les marques autos de son propre pays.
Subaru a ôté 3/4 de ses modèles à cause de technocrates qui imposent quand vous soigner avec le seul antidote : votre portefeuille.
