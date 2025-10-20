Nintendo a annoncé que le premier événement en jeu pour le DLC Donkey Kong Bananza : DK Island et Emerald Rush débutera la semaine prochaine.
L'événement « Chip Fever » (traduit du site japonais de Nintendo via Google, son nom peut donc être différent en Occident) débutera le mardi 28 octobre et se prolongera jusqu'au 4 novembre.
Comme son nom l'indique, « Chip Fever » proposera une version revisitée du format habituel de Emerald Rush, axée sur les jetons. Les participants devront collecter un maximum de minerais en utilisant uniquement des atouts basés sur les jetons, comme Accumulateur de jetons ou Négociateur de jetons.
En obtenant un score élevé lors de cet événement, vous pourrez obtenir deux nouvelles figurines. Ces figurines ne sont pas très utiles en elles-mêmes, mais elles auront au moins le mérite d'être intégrées à une collection complète.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/10/donkey-kong-bananzas-first-dlc-in-game-event-kicks-off-next-week/
tags :
posted the 10/20/2025 at 05:50 PM by link49