Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Donkey Kong Bananza
10
Likers
name : Donkey Kong Bananza
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
473
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18593
visites since opening : 31298088
link49 > blog
[Switch 2] Donkey Kong Bananza : A voir si ça va sauver le DLC
Nintendo a annoncé que le premier événement en jeu pour le DLC Donkey Kong Bananza : DK Island et Emerald Rush débutera la semaine prochaine.

L'événement « Chip Fever » (traduit du site japonais de Nintendo via Google, son nom peut donc être différent en Occident) débutera le mardi 28 octobre et se prolongera jusqu'au 4 novembre.



Comme son nom l'indique, « Chip Fever » proposera une version revisitée du format habituel de Emerald Rush, axée sur les jetons. Les participants devront collecter un maximum de minerais en utilisant uniquement des atouts basés sur les jetons, comme Accumulateur de jetons ou Négociateur de jetons.



En obtenant un score élevé lors de cet événement, vous pourrez obtenir deux nouvelles figurines. Ces figurines ne sont pas très utiles en elles-mêmes, mais elles auront au moins le mérite d'être intégrées à une collection complète.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/10/donkey-kong-bananzas-first-dlc-in-game-event-kicks-off-next-week/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/20/2025 at 05:50 PM by link49
    comments (1)
    masharu posted the 10/20/2025 at 05:50 PM
    Non, c'est de la FOMO.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo