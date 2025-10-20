profile
Star Wars : la chute (avec chiffres) sous la dramatique ère Disney
Jeux Video
Forbes a dévoilé les chiffres des "BENEFICES" pour chaque film Star Wars depuis le rachat par Disney.

- Le Réveil de la Force (VII) : 500,2 millions de $
- Les Derniers Jedi (VIII) : 324 millions de $
- Rogue One : 258,4 millions de $
- L'Ascension de Skywalker (IX) : 48,3 millions de $ ( )

Et Star Wars Solo : PERTE de 103,3 millions de $


Bravo à Disney et aux têtes pensantes (davantage là pour valider "le progrès" que pour réclamer de vrais scénaristes) qui ont réussi à flinguer en quelques années l'une des plus puissantes saga du cinéma.




Remarquons néanmoins que les fans de Star Wars sont un peu plus intelligents que ceux de Pokémon.
    posted the 10/20/2025 at 05:01 PM by shanks
    comments (34)
    jaysennnin posted the 10/20/2025 at 05:05 PM
    la lutte est vaine mais il y a d'autres manières de remporter la victoire,
    la saga reviendra plus forte que jamais j'en suis persuadé, après tout la force est puissante dans la saga
    shanks posted the 10/20/2025 at 05:07 PM
    jaysennnin
    25 ans qu'on dit ça de Dragon Ball...
    guiguif posted the 10/20/2025 at 05:08 PM
    ah ouais la diff entre le 8 et le 9
    arquion posted the 10/20/2025 at 05:11 PM
    c'est pas tant le côté "progressiste", c'est avant tout des scénarios de merde surtout... (je parle 7, 8 et 9)
    jaysennnin posted the 10/20/2025 at 05:14 PM
    shanks balle perdue pour DB
    shirou posted the 10/20/2025 at 05:14 PM
    Scénario de merde, jeux d'acteur pas ouf... J'ai regardé le 7 j'ai même pas essayé les autres
    wickette posted the 10/20/2025 at 05:16 PM
    Le 8 était vraiment mauvais. Le 9 aussi mais pas autant que le 8.

    Ils ont changé de réalisateur entre chaque, ils ont suivi un fil scénaristique sans queue ni tête...

    C'est pas un problème d'acteurs ou d'actrices mais de scripts sinon...c'est, je pense, assez clair que faire revenir palpatine et refaire le scénario du IV pour le VII c'était vraiment le niveau 0
    altendorf posted the 10/20/2025 at 05:18 PM
    La seule chose de bien depuis Disney c'est The Mandalorian
    walterwhite posted the 10/20/2025 at 05:19 PM
    L’épisode 9 est tellement daubé, y’a rien qui va. Dommage, j’ai bien aimé l’épisode 8, ils avaient enfin tenté quelque chose, en vain…
    bennj posted the 10/20/2025 at 05:21 PM
    arquion totalement c'est juste des histoires de merde c'est tout.
    naoshige11 posted the 10/20/2025 at 05:23 PM
    Solo c'était ni fait ni à faire.
    Par contre Rogue One, j'en aimerai plus des films de ce calibre.
    shinz0 posted the 10/20/2025 at 05:24 PM
    arquion tout à fait

    Les épisodes 7, 8 et 9 c'est aussi 2 réalisateurs qui avaient 2 visions différentes

    J.J. Abrams le "Yes Man" sans originalité et Ryan Johnson qui a voulu trop casser les codes

    Avis perso ils auraient dû assumer l'épisode 8 et ne pas reprendre J.J. Abrams pour revenir en arrière et réintégrer Palpatin

    altendorf The Mandalorian saison 3 c'est quand même compliqué
    sosky posted the 10/20/2025 at 05:25 PM
    altendorf ouais bof, réalisation et enjeux lambda et juste du fan service de temps en temps.
    musm posted the 10/20/2025 at 05:26 PM
    altendorf non c'est Andor
    altendorf posted the 10/20/2025 at 05:27 PM
    musm Ouais aussi en effet
    newtechnix posted the 10/20/2025 at 05:30 PM
    et encore il convient de rajouter ceci:

    Disney en filmant dans des pays étrangers touche des aides publiques d'état et en l'occurrence ici on perla bien de l'Angleterre...et c'est donc pour cela qu'on peut obtenir ces chiffres puisqu'en fait ils doivent déclarer la somme donné à disney pour chaque film...en gros ils donnent environ 25% du montant total.
    marcelpatulacci posted the 10/20/2025 at 05:30 PM
    les fans de Star Wars sont un peu plus intelligents que ceux de Pokémon

    mon Dieu, faite qu'on ait pas un membre Jap doué en hack pour se prendre un bad gateway définitif.
    newtechnix posted the 10/20/2025 at 05:32 PM
    Le SW 8 a tellement dégouté les gens qu'en fait même si le 9 (qui est mauvais de base) avait été bon que beaucoup n'aurait pas été le voir.
    ippoyabukiki posted the 10/20/2025 at 05:34 PM
    Ils vous répondront que ce n'est pas les films qui manquent de qualité mais qu'il y a un public vieillissant et toxiques composé essentiellement de blancs patriarcaux.

    Oui, ils en sont capables.
    ippoyabukiki posted the 10/20/2025 at 05:36 PM
    newtechnix alors pour bosser dans le cinema, et plus particulièrement à la finance (bon c'est juste le nom du service, moi je m'occupe des droits d'auteur et de l'eco responsabilité) le financement ce n'est pas si simple que ca. En tout cas, improbable que ca soit 25%.
    shinz0 posted the 10/20/2025 at 05:36 PM
    Rogue et Andor
    arquion posted the 10/20/2025 at 05:38 PM
    shinz0 non mais même, les gentils qui font des méchants et le méchant qui fait un gentil...
    Merde, c'est le niveau 0 niveau scénario...

    Quand tu vois tous les bouquins sur l'univers étendue etc et qu'on tourne encore autour de Skywalker/Palpatine... en plus en copiant le schéma des films précédents...
    cyr posted the 10/20/2025 at 05:40 PM
    shanks sans disney, il y aurai eu aucun nouveau film sag wars.

    Je les ai tous vu au cinéma.

    Les fans sont bête d'avoir louper solo.

    Avec rogue one , c'est 2 bon film.

    C'est comme tous, c'est pas parce que ça se vends (les places) que c'est bon, et inversement.


    Et il y a la série Disney + Andor franchement cool.

    Reste le mandolorian, que j'irais voir au cinéma sans hésiter.

    Apres des le rachats, ça avais commencer a critiquer....
    floflo posted the 10/20/2025 at 05:42 PM
    Faudrait voir aussi à côté la vente de produits dérivés comment elle se porte.

    Moi ce qui me fait mal c'est qu'ils aient flingué la suite de Star Wars.
    Et ça semble impossible à rattraper.
    playstation2008 posted the 10/20/2025 at 05:43 PM
    walterwhite Je suis de ta team
    newtechnix posted the 10/20/2025 at 05:44 PM
    Le SW 8 a tellement dégouté les gens qu'en fait même si le 9 (qui est mauvais de base) avait été bon que beaucoup n'aurait pas été le voir.

    shinz0 JJ Abrams n'avait pas de vision, il a simplement recycler a new hope et l'autre a semble t-il été arrogant car personne ne lui a demandé de faire un Ryan's Star Wars et à moins d'être con et de ne pas savoir ce que représente SW et le niveau d'exigence des fans, il ets préférable de s'imaginer qu'il l'a fait exprès sinon ce serait carrément pire cela voudrait dire que c'est un crétin.
    L'un n'a absolument aucun talent et l'autre aucune jugeotte.

    ippoyabukiki "Le régime du crédit d’impôt pour les films au Royaume-Uni permet de récupérer jusqu’à 25 % des dépenses admissibles effectuées dans le pays."

    le deal pour accueillir l'industrie du cinéma chez soi...
    shinz0 posted the 10/20/2025 at 05:44 PM
    Ce que l'épisode 9 devait être sans J.J. Adams et si ils avaient assumé l'épisode 8 :
    https://www.ecranlarge.com/films/news/1161906-star-wars-lascension-de-skywalker-de-nouvelles-images-de-la-version-de-colin-trevorrow-auraient-fuite
    romgamer6859 posted the 10/20/2025 at 05:46 PM
    ça se laisse regarder mais c'est pas marquant en effet
    walterwhite posted the 10/20/2025 at 05:49 PM
    playstation2008 Viens là
    abookhouseboy posted the 10/20/2025 at 05:50 PM
    Solo, et aussi Indiana Jones 5, font certainement parti des plus gros bides de toute l'histoire du cinéma.
    Deux fiasco par Kathleen Kennedy qui reste en poste de manière inexplicable.

    Mépris des spectateurs, autisme face au critique, lancer une trilogie sans avoir de ligne directrice...

    Comment transformer de l'or en merde !
    shinz0 posted the 10/20/2025 at 05:51 PM
    abookhouseboy Kathleen Kennedy démission
    hibito posted the 10/20/2025 at 05:52 PM
    De toute façon, ça puait déjà juste après le rachat, quand Disney à annoncer la déclassification des Univers Etendus. Ou comment chier sur les fans de longue allène !
    luig posted the 10/20/2025 at 05:53 PM
    Attention, ces chiffres ne reposent que sur l'exploitation des films au cinéma. Il manque toute la 2nd moitié de la vie de ces films : vente DVD/Blu-ray/VOD, les diffusions à la télé...

    De l'autre côté, les coûts de market (évidemment énormes) ne sont pas pris en compte dans cette balance.


    Chiffres à manipuler avec précaution, donc.
    ravyxxs posted the 10/20/2025 at 05:55 PM
    Remarquons néanmoins que les fans de Star Wars sont un peu plus intelligents que ceux de Pokémon.

    BOOOM !!!
