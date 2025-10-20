Forbes a dévoilé les chiffres des "BENEFICES"
pour chaque film Star Wars depuis le rachat par Disney.
- Le Réveil de la Force (VII) : 500,2 millions de $
- Les Derniers Jedi (VIII) : 324 millions de $
- Rogue One : 258,4 millions de $
- L'Ascension de Skywalker (IX) : 48,3 millions de $ (
)
Et Star Wars Solo : PERTE
de 103,3 millions de $
Bravo à Disney et aux têtes pensantes (davantage là pour valider "le progrès" que pour réclamer de vrais scénaristes) qui ont réussi à flinguer en quelques années l'une des plus puissantes saga du cinéma.
Remarquons néanmoins que les fans de Star Wars sont un peu plus intelligents que ceux de Pokémon.
la saga reviendra plus forte que jamais j'en suis persuadé, après tout la force est puissante dans la saga
25 ans qu'on dit ça de Dragon Ball...
Ils ont changé de réalisateur entre chaque, ils ont suivi un fil scénaristique sans queue ni tête...
C'est pas un problème d'acteurs ou d'actrices mais de scripts sinon...c'est, je pense, assez clair que faire revenir palpatine et refaire le scénario du IV pour le VII c'était vraiment le niveau 0
Par contre Rogue One, j'en aimerai plus des films de ce calibre.
Les épisodes 7, 8 et 9 c'est aussi 2 réalisateurs qui avaient 2 visions différentes
J.J. Abrams le "Yes Man" sans originalité et Ryan Johnson qui a voulu trop casser les codes
Avis perso ils auraient dû assumer l'épisode 8 et ne pas reprendre J.J. Abrams pour revenir en arrière et réintégrer Palpatin
altendorf The Mandalorian saison 3 c'est quand même compliqué
Disney en filmant dans des pays étrangers touche des aides publiques d'état et en l'occurrence ici on perla bien de l'Angleterre...et c'est donc pour cela qu'on peut obtenir ces chiffres puisqu'en fait ils doivent déclarer la somme donné à disney pour chaque film...en gros ils donnent environ 25% du montant total.
mon Dieu, faite qu'on ait pas un membre Jap doué en hack pour se prendre un bad gateway définitif.
Oui, ils en sont capables.
Merde, c'est le niveau 0 niveau scénario...
Quand tu vois tous les bouquins sur l'univers étendue etc et qu'on tourne encore autour de Skywalker/Palpatine... en plus en copiant le schéma des films précédents...
Je les ai tous vu au cinéma.
Les fans sont bête d'avoir louper solo.
Avec rogue one , c'est 2 bon film.
C'est comme tous, c'est pas parce que ça se vends (les places) que c'est bon, et inversement.
Et il y a la série Disney + Andor franchement cool.
Reste le mandolorian, que j'irais voir au cinéma sans hésiter.
Apres des le rachats, ça avais commencer a critiquer....
Moi ce qui me fait mal c'est qu'ils aient flingué la suite de Star Wars.
Et ça semble impossible à rattraper.
shinz0 JJ Abrams n'avait pas de vision, il a simplement recycler a new hope et l'autre a semble t-il été arrogant car personne ne lui a demandé de faire un Ryan's Star Wars et à moins d'être con et de ne pas savoir ce que représente SW et le niveau d'exigence des fans, il ets préférable de s'imaginer qu'il l'a fait exprès sinon ce serait carrément pire cela voudrait dire que c'est un crétin.
L'un n'a absolument aucun talent et l'autre aucune jugeotte.
ippoyabukiki "Le régime du crédit d’impôt pour les films au Royaume-Uni permet de récupérer jusqu’à 25 % des dépenses admissibles effectuées dans le pays."
le deal pour accueillir l'industrie du cinéma chez soi...
https://www.ecranlarge.com/films/news/1161906-star-wars-lascension-de-skywalker-de-nouvelles-images-de-la-version-de-colin-trevorrow-auraient-fuite
Deux fiasco par Kathleen Kennedy qui reste en poste de manière inexplicable.
Mépris des spectateurs, autisme face au critique, lancer une trilogie sans avoir de ligne directrice...
Comment transformer de l'or en merde !
De l'autre côté, les coûts de market (évidemment énormes) ne sont pas pris en compte dans cette balance.
Chiffres à manipuler avec précaution, donc.
BOOOM !!!