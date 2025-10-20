Jeux Video

PERTE

Forbes a dévoilé les chiffres despour chaque film Star Wars depuis le rachat par Disney.- Le Réveil de la Force (VII) : 500,2 millions de $- Les Derniers Jedi (VIII) : 324 millions de $- Rogue One : 258,4 millions de $- L'Ascension de Skywalker (IX) : 48,3 millions de $ (Et Star Wars Solo :de 103,3 millions de $Bravo à Disney et aux têtes pensantes (davantage là pour valider "le progrès" que pour réclamer de vrais scénaristes) qui ont réussi à flinguer en quelques années l'une des plus puissantes saga du cinéma.Remarquons néanmoins que les fans de Star Wars sont un peu plus intelligents que ceux de Pokémon.