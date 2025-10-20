profile
khazawi > blog
Quels sont vos 7 arcs de Dragon Ball préférés ? (Lien strawpoll)
Comme les 7 dragon balls, le lien strawpoll en dessous vous permet de choisir vos 7 arcs préférés sur l'ensemble de la production sur Dragon Ball : de Pilaf à Il Shenronen passant par Goku Black et même Daïma lol. Tous les arcs (même ceux non animés) sont proposés dans la liste dans le lien
https://strawpoll.com/w4nWWmERdnA
    posted the 10/20/2025 at 04:50 PM by khazawi
    comments (5)
    jaysennnin posted the 10/20/2025 at 04:52 PM
    armée du ruban rouge
    saiens
    freezer
    cyborgs
    kidicarus posted the 10/20/2025 at 04:58 PM
    J'adore l'original, l'arc freezer après le reste de dbz n'est que descendant pour moi et la suite "super" y a des truc qui me plaisent et daima touche ma sensibilité je ne sia pas pourquoi ça me fait penser à DB mais c'est inégal.

    Après DB reste pour moi le top.
    micheljackson posted the 10/20/2025 at 05:13 PM
    J'aime tout de Pilaf à Freezer, après Freezer pour moi c'est fini.
    Ca en fait 9, il aurait fallu demander les 9 arcs préférés ça m'aurait arrangé.
    shinz0 posted the 10/20/2025 at 05:30 PM
    Ruban Rouge
    Cyborgs/Cell
    Freeza
    Piccolo senior
    Saiyans
    Entraînement Tortue Géniale/Tournoi n°1
    Pilaf
    marcelpatulacci posted the 10/20/2025 at 05:52 PM
    A la recherche des dragon balls
    Tournoi 1
    Tournoi 2
    Saiyans
    Freezer
    Cyborg (j'avais sécher un samedi juste pour maté C18 )
    Cell

    Mais bon , c'est DB, j'aime tous. L'arc Buu les seules chose qui déconnes, c'est le retrait brutal de Piccolo et Krilin et ce gros pétard mouillé de Kaio Shin de l'Est.
