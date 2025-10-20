Comme les 7 dragon balls, le lien strawpoll en dessous vous permet de choisir vos 7 arcs préférés sur l'ensemble de la production sur Dragon Ball : de Pilaf à Il Shenronen passant par Goku Black et même Daïma lol. Tous les arcs (même ceux non animés) sont proposés dans la liste dans le lien
10/20/2025 khazawi
saiens
freezer
cyborgs
Après DB reste pour moi le top.
Ca en fait 9, il aurait fallu demander les 9 arcs préférés ça m'aurait arrangé.
Cyborgs/Cell
Freeza
Piccolo senior
Saiyans
Entraînement Tortue Géniale/Tournoi n°1
Pilaf
Tournoi 1
Tournoi 2
Saiyans
Freezer
Cyborg (j'avais sécher un samedi juste pour maté C18 )
Cell
Mais bon , c'est DB, j'aime tous. L'arc Buu les seules chose qui déconnes, c'est le retrait brutal de Piccolo et Krilin et ce gros pétard mouillé de Kaio Shin de l'Est.