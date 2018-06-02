De mes presque 40 ans de gaming, je garderai des centaines d'aventures de moments incroyables.

Des moments de joie, d'enthousiasme, de stress, de délivrance ou parfois de peine bouleversante.

S'il y a bien UN jeu qui m'a mis une claque de bout en bout, qui m'a scié au point de changer à jamais à es yeux la vision du medium, c'est bien Shadow of the colossus.[quote]







[quote]Accouché comme à son habitude dans la douleur, la création de Fumito Ueda et de la Ico Team est la 2ème réalisation du studio.

Ici point de château à explorer, mais une gigantesque vallée de la taille de Tokyo, en monde ouvert : c'était tout simplement du jamais vu sur console.

Vous dirigiez Wander/ Wanda (venant de l'anglais "Wanderer", littéralement "l'errant ", un jeune guerrier qui pénètre dans un territoire interdit pour pactiser avec un démon emprisonné : si Wanda accepte et réussit d'abattre 15 colosses pour libérer le Démon, ce dernier rendra la vie à sa bien aimée, dont le cadavre git sur un piédestal à l'intérieur du Temple démoniaque.

Techniquement, esthétiquement et en terme de langage, c'est le jeu qui m'a le plus scié de la Ps2.

La claque est de l'ordre d'un FFVII ou d'un OOT pour, mais avec une force dramaturgique bien plus poussé.

SOTC utilise le principe de la "soustraction" : un cncept vivant à retirer un maximum la surcharge d'éléments à son maximum pour ne se consacrer à l'essentiel, tel une ontologie.

Ici, point d'ennemis en dehors des colossus, un Hub réduit à son minimum voir, si vous le souhaitez, invisibilisé.

Des décors d'une taille et d'une complexité absolument époustouflante;



Un gigantisme vertigineux, tant dans les phases d'exploration, d'escalade ou de combats;



Une musique entièrement symphonique, ayant boulversé le genre, des années avant des Nier, Odin Sphere ou autre Xenoblade.

Shadow of The Colossus est un puissant voyage personnel et très introspectif : il en appelle à votre âme dans ce qu'elle est de plus pur, de plus puissant et de plus fragile à la fois.



Disponible en 3 versions (le jeu Ps2, le Remastered Ps3 puis le Remake Ps4), il est un incontournable pour tout joueur qui se respecte.



Merci Ueda san et merci à Ico Team.

Pour aller plus loin :