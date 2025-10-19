profile
Legendes Pokemon : ZA
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
nicolasgourry
nicolasgourry
Légendes Pokémon ZA : 200 000 suffisent pour être rentable ?



Krysta Yang et Kit Ellis, anciens employés de Nintendo of America, ont discuté des récents leaks concernant Pokémon sur leur chaîne et ont mentionné un détail intéressant concernant Légendes Pokémon : Z-A : son budget est d'environ 2 milliards de yens (13 millions de dollars).

Bien que ces chiffres fuités soient peut-être obsolètes et à prendre avec des pincettes, Ellis a déclaré qu'ils indiquaient que Légendes Pokémon : ZA n'aurait besoin que de seulement 200 000 exemplaires vendus pour devenir rentable, ce qui est "un chiffre remarquablement bas".

Comme bon nombre de joueurs et on les comprend, Ellis a ensuite critiqué Nintendo pour continuer de ne pas vouloir injecter "un peu plus d'argent" dans les jeux de la franchise, car ils seraient toujours assurés de générer des revenus dans tous les cas, mais à nouveau dans cet épisode, la qualité graphique laisse toujours à désirer. Entre autres.

Il convient tout de même de noter que le budget marketing, généralement assez conséquent pour les jeux Pokémon et pouvant dépasser largement les 13 millions de dollars, n'était cependant pas inclus dans ces estimations.

Le nombre d'exemplaires auquel se vendra Pokémon Z-A reste à déterminer, mais il n'y a aucun doute sur le fait que le jeu dépassera allègrement ces 200 000 ventes. Quand on se réfère aux récents 27 millions d'exemplaires qu'ont vendus Écarlate et Violet, c'est une broutille pour Z-A de dépasser 200 000. Et pourtant déjà à l'époque, les graphismes et les performances d'É&V avaient été vivement critiqués.

Mais pour combien de temps les joueurs accepteront de payer pour des jeux datant d'il y a plusieurs générations visuellement, alors que le potentiel pour un jeu Pokémon et digne de la gen actuelle magnifique est clairement là.

Millenium
PS : 200 000 pour quoi exactement ? Le développement sans marketing ?
    posted the 10/19/2025 at 06:30 PM by nicolasgourry
    comments (12)
    darkxehanort94 posted the 10/19/2025 at 06:38 PM
    Les développeurs de Game freak sont payés aux lance pierre ?
    wickette posted the 10/19/2025 at 06:42 PM
    C'est pas une question de rentabilité.

    Si ton jeu se vend moins que Legend:arceus par exemple malgré l'énorme parc de switch 1 et switch 2 en 2025 c'est une décroissance/stagnation -> un des pires signaux donné aux actionnaires.

    Il sera ultra rentable, c'est pas du tout la question, quand ton développement est aussi peu ambitieux et que tu portes ce nom sur la jaquette de jeu c'est pas une question
    nicolasgourry posted the 10/19/2025 at 06:43 PM
    darkxehanort94 wickette
    c'est pour ça que comme nous avons pas tout les éléments en main, difficile à dire par exemple le cout du marketing que nous payons aussi quand on achètes.
    Nous savons pas non plus comme tu dis, comment sont payés les développeurs ect
    Bref ça manque de transparence et de journaliste d'investigation indépendant pour avoir des informations plus fiable.
    liberty posted the 10/19/2025 at 06:47 PM
    Espérons que le Boycotte fonctionne et que ça force Nintendo et Game Freak à sortir de l'argent et être plus ambitieux. Ils suffit sinon de fournir la licence à des studios plus ambitieux et plus talentueux.
    chreasy97 posted the 10/19/2025 at 06:48 PM
    Les jeux Pokemon se vendront malheureusement toujours, un youtubeur américain a montré une file d'attente au Japon uniquement constituée à 95% d'adultes alors qu'il s'agit purement d'un jeu destiné aux enfants.

    Si ces mêmes adultes n'ont pas présence d'esprit de critiquer la constitution faiblarde du jeu, c'est mort.
    keiku posted the 10/19/2025 at 07:08 PM
    encore une fois, leur conversion sont au fraise, il faut environs 1 million vente pour être rentable pour un budjet a 13 millions... (en comptant le cout marketing)

    Ca ne change pas qu'il font des bénef de fou, mais je vais encore une fois rappeler qu'une vente ne rapporte pas 70 euros a l'éditeur
    sosky posted the 10/19/2025 at 07:19 PM
    Pris sur Switch 1 oled et je joue exclusivement en format nomade et franchement je kiffe bien.

    Je fais des sessions entre 30min et 2h en mode chill et je prends plaisir donc osef des détracteurs.

    J’ai un taff donc 45€ pour ce type de plaisir osef.
    nicolasgourry posted the 10/19/2025 at 07:26 PM
    keiku c'est vrai aussi, pour ça que des journalistes économique aurait pu parler de ce leak pour voir ce que ça couvre au niveau du budget, est-ce fiable et dire aussi la répartition des "70€", car 200 000 ça me parait bizarre.
    keiku posted the 10/19/2025 at 07:32 PM
    nicolasgourry pour moi les 13 millions c'est le cout de développement (donc hors marketing (non indiquer) et hors distribution qui eux sont retirer en % sur le prix final du jeu)

    je pars du constat qu'ils ont fait le calcul 13 millions de budjet divisé par 70 euro = 200 000 en arrondissant, si le jeu a 70 euro est taxé a 21% ca revient a 55 euro la vente donc rien que comme ca, il faut déja 300 000 vente pour être rentable
    kidicarus posted the 10/19/2025 at 07:40 PM
    Sur un jeu boîte c'est environ 20€ que gagne un studio sur un jeu.
    En déma c'est beaucoup plus en 70% et 100%
    keiku posted the 10/19/2025 at 07:46 PM
    kidicarus il y a ca , mais il ne faut pas oublier non plus que l'argent est répartit en plus entre gamefreak et nintendo vu que c'est une licence partagée , donc même en démat, gamefreak n'a jamais 100% des vente sachant que la distribution démat ne t'offre jamais du 100 non plus car il y a des cout de serveur qui sont retirer lors de la vente
    taiko posted the 10/19/2025 at 07:54 PM
    C'est sur que la prise de risque est proche de 0
