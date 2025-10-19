« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Krysta Yang et Kit Ellis, anciens employés de Nintendo of America, ont discuté des récents leaks concernant Pokémon sur leur chaîne et ont mentionné un détail intéressant concernant Légendes Pokémon : Z-A : son budget est d'environ 2 milliards de yens (13 millions de dollars).
Bien que ces chiffres fuités soient peut-être obsolètes et à prendre avec des pincettes, Ellis a déclaré qu'ils indiquaient que Légendes Pokémon : ZA n'aurait besoin que de seulement 200 000 exemplaires vendus pour devenir rentable, ce qui est "un chiffre remarquablement bas".
Comme bon nombre de joueurs et on les comprend, Ellis a ensuite critiqué Nintendo pour continuer de ne pas vouloir injecter "un peu plus d'argent" dans les jeux de la franchise, car ils seraient toujours assurés de générer des revenus dans tous les cas, mais à nouveau dans cet épisode, la qualité graphique laisse toujours à désirer. Entre autres.
Il convient tout de même de noter que le budget marketing, généralement assez conséquent pour les jeux Pokémon et pouvant dépasser largement les 13 millions de dollars, n'était cependant pas inclus dans ces estimations.
Le nombre d'exemplaires auquel se vendra Pokémon Z-A reste à déterminer, mais il n'y a aucun doute sur le fait que le jeu dépassera allègrement ces 200 000 ventes. Quand on se réfère aux récents 27 millions d'exemplaires qu'ont vendus Écarlate et Violet, c'est une broutille pour Z-A de dépasser 200 000. Et pourtant déjà à l'époque, les graphismes et les performances d'É&V avaient été vivement critiqués.
Mais pour combien de temps les joueurs accepteront de payer pour des jeux datant d'il y a plusieurs générations visuellement, alors que le potentiel pour un jeu Pokémon et digne de la gen actuelle magnifique est clairement là.
Millenium
PS : 200 000 pour quoi exactement ? Le développement sans marketing ?
Si ton jeu se vend moins que Legend:arceus par exemple malgré l'énorme parc de switch 1 et switch 2 en 2025 c'est une décroissance/stagnation -> un des pires signaux donné aux actionnaires.
Il sera ultra rentable, c'est pas du tout la question, quand ton développement est aussi peu ambitieux et que tu portes ce nom sur la jaquette de jeu c'est pas une question
c'est pour ça que comme nous avons pas tout les éléments en main, difficile à dire par exemple le cout du marketing que nous payons aussi quand on achètes.
Nous savons pas non plus comme tu dis, comment sont payés les développeurs ect
Bref ça manque de transparence et de journaliste d'investigation indépendant pour avoir des informations plus fiable.
Si ces mêmes adultes n'ont pas présence d'esprit de critiquer la constitution faiblarde du jeu, c'est mort.
Ca ne change pas qu'il font des bénef de fou, mais je vais encore une fois rappeler qu'une vente ne rapporte pas 70 euros a l'éditeur
Je fais des sessions entre 30min et 2h en mode chill et je prends plaisir donc osef des détracteurs.
J’ai un taff donc 45€ pour ce type de plaisir osef.
je pars du constat qu'ils ont fait le calcul 13 millions de budjet divisé par 70 euro = 200 000 en arrondissant, si le jeu a 70 euro est taxé a 21% ca revient a 55 euro la vente donc rien que comme ca, il faut déja 300 000 vente pour être rentable
En déma c'est beaucoup plus en 70% et 100%