n'était cependant pas inclus dans ces estimations

Et pourtant déjà à l'époque, les graphismes et les performances d'É&V avaient été vivement critiqués.

Krysta Yang et Kit Ellis, anciens employés de Nintendo of America, ont discuté des récents leaks concernant Pokémon sur leur chaîne et ont mentionné un détail intéressant concernant Légendes Pokémon : Z-A : son budget est d'environ 2 milliards de yens ()., Ellis a déclaré qu'ils indiquaient que Légendes Pokémon : ZA n'aurait besoin que de seulement, ce qui est "un chiffre remarquablement bas".Comme bon nombre de joueurs et on les comprend, Ellis a ensuite critiqué Nintendo pour continuer de ne pas vouloir injecter "un peu plus d'argent" dans les jeux de la franchise, car ils seraient toujours assurés de générer des revenus dans tous les cas,. Entre autres.Le nombre d'exemplaires auquel se vendra Pokémon Z-A reste à déterminer, mais il n'y a aucun doute sur le fait que le jeu dépassera allègrement ces 200 000 ventes.pour des jeux datant d'il y a plusieurs générations visuellement, alors que le potentiel pour un jeu Pokémon et digne de la gen actuelle magnifique est clairement là.