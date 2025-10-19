Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Tales of Xillia Remastered
name : Tales of Xillia Remastered
platform : Switch
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X Switch -
[Ps5/Switch 1] Tales of Xillia Remastered : Les nouveautés + Résultat Concours
Tales of Xillia Remastered arrive bientôt, et si vous vous demandez quelles sont les nouveautés de cette nouvelle version, une liste utile présente toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations.



L'équipe semble avoir fourni un travail considérable. Parmi les points forts, citons la disponibilité de la boutique de grades lors de votre première partie, les sauvegardes automatiques, la fonction de changement d'ennemi et bien plus encore :



Le jeu sortira le 31 octobre 2025. Enfin, le gagnant du Concours Pokemon est Pimoody :



Je t'envoies un message avec les codes de suite.

Source : https://nintendoeverything.com/tales-xillia-remastered-new-features-improvements-list/
    kisukesan
    posted the 10/19/2025 at 05:51 PM by link49
    liberty posted the 10/19/2025 at 06:48 PM
    Quelle déception quand même de ne pas avoir fait un remaster des deux épisodes ensemble sur cartouche/galette
    hyoga57 posted the 10/19/2025 at 07:26 PM
    Un travail considérable.
    sunnytime posted the 10/19/2025 at 07:51 PM
    Il aurait pu mettre le deux avec franchement ...
