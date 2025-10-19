Salut la famille ! ????Kratos a survécu et je vais vous raconter la suite de son histoire. Il cherche la rédemption et veut fuir son passé mais y parviendra t-il ?Voici la suite et fin de la précédente vidéo consacré à Kratos de la serie God of War qui aura clairement mérité tout ce temps passé sur lui et son histoire.Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille ! ????BONUSVous voulez rejoindre la famille et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg