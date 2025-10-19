Horizon Forbidden Copy.
Résumé des faits :
- Tencent présente un projet basé sur l’univers de Horizon. Sony refuse la proposition.
- Tencent continue quand même le développement du jeu et lors du trailer, la ressemblance avec Horizon est frappante.
- Tencent est attaqué en justice par Sony.
Dans le trailer de Light of Motiram, d'autres indices prouvent que les développeurs comptaient bien intégrer le jeu à la franchise Horizon, explication :
Dans Horizon Zero Dawn
, juste avant l'anéantissement de toute forme de vie en 2066, le projet Aube Zéro et son intelligence artificielle Gaïa furent créés afin de rétablir, un jour, la vie sur terre.
Il faudra 4 essais à Gaïa pour réussir la terraformation. Son système de sécurité, Hades, a déjà dû intervenir 3 fois afin de réinitialiser une biosphère non viable. En 2154, 2161 et 2168.
Il faudra attendre 2381 pour que les humains puissent refouler le sol terrestre, et mener aux événements d'Horizon Zero Dawn, qui se produiront en 3040.
Le trailer de Light of Motiram s'ouvre sur l'année 3099 durant le 4ème cycle d'expérimentation, donc le même que dans Horizon Zero Dawn. Mais une IA dans une aura rougeâtre et une voix caverneuse, tout comme Hades, semble détruire le monde. Puis le trailer reprend en l'année 4078, durant le 5ème cycle d'expérimentation.
Là l’héroïne dit : "J'ai fait ce rêve où un Dieu qui bénissait, apportait la destruction. Alors pourquoi les humains ne peuvent-ils pas tuer Dieu ?" Dans Horizon, les humains prennent les IA comme Gaïa et Hades pour des Dieux. Et le but d'Aloy est bien de tuer Hades.
Le trailer se termine sur ce message :
"Cinq fois je t'ai effacé, et pourtant tu restes silencieux, de combien de résurgence as-tu besoin ?"
Date inconnue, 6ème cycle d'expérimentation initialisé.
Donc même le scénario est bien inscrit dans la chronologie des Horizon, autre preuve s'il en fallait encore une, qui montre qu'à l'origine Light of Motiram devait bien être un spin off d'Horizon.
Et avait manifestement comme concept de faire découvrir différent cycle de terraformation avant leur échec, jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose se réveille.
L'idée n'est pas mauvaise, et peut-être que le jeu sera (ou aurait pu être, selon l'issue du projet et du procès) finalement bon. Même si les combats ne sont clairement pas au niveau de ceux créer par les équipes de Guerrilla Games.
Il n'empêche que sur le principe, développer tout ça sans l'accord des ayants droit, me paraît insultant et stupide.
Visuellement, aucun jeu ne plagie autant un autre que dans le cas présent.
- Dans le trailer même la mise en scène et les mouvements de caméra sont reproduit plan par plan.
- Même le style du logo du titre est très similaire.
- L'univers en ruine post-apo, les environnements, les décors, les biomes,... tout est identique.
- Les tribus, les armures, les villages,... copiés/collés.
- L'héroïne principale, le style musical, les artworks,... plagiat 100%
- Et le summum : les machines. Leur design, formes, couleurs, apparences,... à s'y méprendre.
D'ailleurs, même l'IA s'y trompe mdr :
Tout cela ne prouve qu'une chose; c'est que Horizon a marqué les esprits, a du succès, et que certains en sont jaloux au point de tenter de le singer comme ils peuvent. Sans talent, sans imagination, sans âme et sans honte.
Le géant japonais veut protéger son IP (dont un film, un 3ème épisode et un jeu multi-joueurs sont prévus) et précise qu’aucune licence Horizon ne sera accordée à des partenaires externes.
De son côté, le géant chinois réaffirme son souhait de travailler sur Horizon, invoquant la « passion » de ses équipes et la cohérence entre leurs compétences et la direction artistique de la franchise de Guerrilla Games.
Alors, à votre avis ? Hommage ou plagiat ?
Moi ce qui me sidère c’est que certaines personnes sont tellement demeurées qu’ils vont arriver à défendre l’indéfendable par pure haine pour Sony ou Horizon.
A ce niveau là, je dirai que c’est un hommage au plagiat
icebergbrulant
vu que le plagia et on ne le répétera jamais assez c'est utiliser des ressources qui ne nous appartienne pas...
Vraiment pour le bien de l'humanité ferme la sincèrement.
Dire autant de conneries en quelque phrase hallucinant ....
J'aimerais bien voir un jeu (peu importe le genre) avec un plombier moustachu et grassouillet en salopette rouge mais qui n'est pas Mario, comment Nintendo réagirait (et les joueurs aussi).
[url]
http://www.gamereactor.fr/le-clone-de-mario-strikers-mariostro-strikers-est-maintenant-disponible-a-lachat-sur-le-marche-xbox-1745173/[/url]
Et si tu dis vrai, ben la loi est mal faite.
Et la dernière phrase de ton lien :
Es-tu intéressé par Mariostro Strikers, et de quels autres clones de jeux éhontés te souviens-tu
mais c'est comme ca on puni par déli et pas pas aquis de conscience sinon tout les patrons de toute les multinationale pourait être derrière le barreau
en vente sur XBOX... et personne n'a jamais rien dit... ,et un clone c'est légal, si ce n'est pas du plagia, voila pourquoi le jeu est en vente...
- A donné raison à Kaga : il peut faire un jeu avec le même gameplay et les personnages dans le même genre vestimentaire
- A donné raison à Nintendo : Kaga a dû changer le titre pour que ça fasse moins "Fire Emblem" (c'est devenu Tear Ring Saga).
On va voir pour Tencent, mais en l'état rien ne dit que Sony gagnera le procès.
Je me dit qu'en l'état, par principe, ça ne devrait pas être permis.
Mais le jeu n'a pas l'air dégueulasse non plus (forcément quand tu copies l'excellence), et que SI il avait été développé avec l'accord mais aussi l'aide de Guerrilla Games, il aurait pu être très bien.
Ou ils auraient pu mettre les dev' sur le multi-joueur, et ainsi se focaliser sur Horizon 3, parce que les deux ne sont pas près de sortir apparemment.
Celle-là vaut le coup d'œil aussi : http://www.gamekyo.com/images_1/1dccabfaf775bcecdf693b5e6546535220251019161516.jpg