Le leasing : l'arnaque de la location de
jeu video ? pas seulement, pas qu'une utilisation de produit programmé à la non-propriété, non...
Bon, ça peut avoir ses avantages dans certains usages pro. Le reste... ça se discute.

"Des pauvres qui arnaquent d’autres pauvres pour le bien être des millionnaires. Rien de neuf sous le soleil" ?

    posted the 10/19/2025 at 02:22 PM by solarr
    comments (4)
    sph1x posted the 10/19/2025 at 02:49 PM
    Les batards. Pas d'autres mots.
    Je m'en doutais mais entendre dire "les cassos" ou "mangeurs de patates" pour ceux qui n'en ont pas forcement les moyens c'est chaud
    hypermario posted the 10/19/2025 at 03:21 PM
    sph1x Je vois pas le probleme de mettre de mot sur des faits ?
    Et vouloir vendre plus non plus...
    defcon5 posted the 10/19/2025 at 03:22 PM
    Cash investigation ?? Quand est-ce qu'ils font une émission sur leur propre employeur qui claque 10000 euros par jours en "frais de taxis" (10000 euros de NOS impôts, bien entendu...) ??

    https://www.publicsenat.fr/actualites/economie/la-cour-des-comptes-etrille-les-finances-de-france-televisions-en-pleine-bataille-entre-laudiovisuel-public-et-les-medias-bollore
    solarr posted the 10/19/2025 at 03:38 PM
    defcon5 ça mériterait un autre sujet, mais Mme D. Ernotte n'est pas très aimée...
