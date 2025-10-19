jeu video ? pas seulement, pas qu'une utilisation de produit programmé à la non-propriété, non...
Bon, ça peut avoir ses avantages dans certains usages pro. Le reste... ça se discute.
"Des pauvres qui arnaquent d’autres pauvres pour le bien être des millionnaires. Rien de neuf sous le soleil" ?
tags :
posted the 10/19/2025 at 02:22 PM by solarr
Je m'en doutais mais entendre dire "les cassos" ou "mangeurs de patates" pour ceux qui n'en ont pas forcement les moyens c'est chaud
Et vouloir vendre plus non plus...
https://www.publicsenat.fr/actualites/economie/la-cour-des-comptes-etrille-les-finances-de-france-televisions-en-pleine-bataille-entre-laudiovisuel-public-et-les-medias-bollore