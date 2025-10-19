profile
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
name : Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform : Switch
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 Switch -
all
Avis | Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles


Avis publi par Natouche 26, pour le site Gameforever.fr.

Pour lire l'avis sur le site source, et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/final-fantasy-tactics-the-ivalice-chronicles-14794.php



Square Enix signe un retour magistral à Ivalice. Ce remake, magnifiquement retravaillé, brille autant par ses graphismes somptueux que par la qualité de son écriture française, d’une maturité exceptionnelle.




L’ambiance est lourde, politique, étouffante, empreinte d’une tension à la Game of Thrones, où chaque mot peut trahir, chaque alliance vaciller. On y parle de foi, de pouvoir, de loyauté, et de la fin des idéaux dans un monde corrompu.




Le gameplay, fidèle à l’esprit original, prend son temps pour s’installer : les premières heures sont exigeantes, presque contemplatives. Mais dès le début de l’acte 2, la mécanique s’emballe et la profondeur tactique explose.




Chaque affrontement devient un duel d’esprit, chaque victoire une récompense durement gagnée. Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicle n’est pas un simple remake : c’est une renaissance. Une œuvre sombre, intelligente et poignante, lente à s’embraser mais brûlante une fois lancée.
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/final-fantasy-tactics-the-ivalice-chronicles-14794.php
    jenicris posted the 10/19/2025 at 12:38 PM
    Lente à s'embrasser ? C'est plutôt l'inverse!
    mercure7 posted the 10/19/2025 at 01:00 PM
    Je trouve dommage d'avoir pris comme base du mode Tactician, le mode normal du remaster, et pas la version originale du jeu.

    Du coup, le mode "hard", est pas si hard du tout pendant une bonne partie du jeu, vu qu'on a, et ça se voit dès la première map, des changements sur les points de vie (plus bas) et sur qqs détails au niveau des placements, etc, qui simplifient le jeu.

    Après, techniquement, le filtre "points noirs" est immonde (heureusement y a déjà des mods sur PC pour l'enlever), et on est sur un remaster qui fait le minimum syndical au niveau graphique (résolution basse, c'est assez flou, etc)

    Mais ça reste un très bon jeu (comme SE ne sait plus vraiment en faire), et il faut avouer que le doublage japonais fait une jolie différence en terme d'immersion lors des dialogues.
