Square Enix signe un retour magistral à Ivalice. Ce remake, magnifiquement retravaillé, brille autant par ses graphismes somptueux que par la qualité de son écriture française, d’une maturité exceptionnelle.

L’ambiance est lourde, politique, étouffante, empreinte d’une tension à la Game of Thrones, où chaque mot peut trahir, chaque alliance vaciller. On y parle de foi, de pouvoir, de loyauté, et de la fin des idéaux dans un monde corrompu.

Le gameplay, fidèle à l’esprit original, prend son temps pour s’installer : les premières heures sont exigeantes, presque contemplatives. Mais dès le début de l’acte 2, la mécanique s’emballe et la profondeur tactique explose.

Chaque affrontement devient un duel d’esprit, chaque victoire une récompense durement gagnée. Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicle n’est pas un simple remake : c’est une renaissance. Une œuvre sombre, intelligente et poignante, lente à s’embraser mais brûlante une fois lancée.

Avis publi parpour le site Gameforever.fr.Pour lire l'avis sur le site source, et ainsi aider à son référencement :