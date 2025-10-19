Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] Donkey Kong Bananza : Impossible à faire tourner sur Switch 1
Lors d'une précédente interview, Nintendo avait confirmé que Donkey Kong Bananza était initialement en développement sur Switch 1 avant d'être transféré sur Switch 2. Nous avions même eu droit à une capture d'écran montrant le rendu sur l'ancienne console. Mais aujourd'hui, dans une autre interview, nous en apprenons davantage sur les raisons pour lesquelles Donkey Kong Bananza n'aurait finalement pas été possible sur Nintendo Switch 1, surtout dans sa version finale.



Donkey Kong Bananza tourne généralement à 60 images par seconde sur Nintendo Switch 2. Sur Switch 1, l'objectif aurait été de 30 images par seconde, mais il semble que l'équipe ait eu du mal à atteindre des performances stables à ce niveau. Plus intéressant encore, lors du développement de la Switch 1, Nintendo n'avait pas encore développé les couches inférieures et, selon le co-directeur Wataru Tanaka, « si nous continuions à développer le jeu ainsi jusqu'au bout, ce ne serait peut-être pas possible ».

Voici la traduction intégrale de l'extrait de l'interview Nintendo Dream avec Tanaka, l'artiste Daisuke Watanabe et le producteur Kenta Motokura :

Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-talks-about-why-donkey-kong-bananza-wouldnt-have-been-possible-on-switch-1/
    posted the 10/19/2025 at 05:41 AM by link49
    mooplol posted the 10/19/2025 at 06:46 AM
    "Peut être pas possible" et "du mal a atteindre des performances stable (30 fps) stable" ça montre surtout que ça tournait sur switch mais pas en 60fps
