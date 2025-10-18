Quelques jours après la Citizen Con 2955, la version 4.3.2 de Star Citizen fait son arrivée.
Si l'on exclut les trois nouveaux vaisseaux d'ailleurs annoncés lors de la CitCon (le Shiv, le Paladin et le Stinger), c'est bien le nouveau boss Yormandi qui est le centre de l'attention.
Sorte de Basilic d'Harry Potter transposé dans l'univers de Chris Roberts, le Yormandi est un adversaire redoutable qui nécessitera forcément un petit groupe de joueurs pour s'en défaire.
Les joueurs pourront sinon notamment profiter des nouveautés suivantes :
- La dernière phase de l'événement "Frontier Fighters", qui a lieu dans le système Pyro, invite les joueurs à prendre parti pour les factions Citizens for Prosperity
ou Headhunters
. Cet événement se déroule en trois phases comprenant diverses missions spécifiques. En récompense, les joueurs pourront obtenir de l'équipement et des skins de vaisseaux aux couleurs de la faction qu'ils ont souhaité supporter.
- Les vaisseaux dédiés au gameplay Salvage
(Reclaimer, Vulture) ont été modifiés pour pouvoir désormais gérer trois niveaux de qualité de matériaux recyclés.
- Deux nouvelles armes FPS font leur apparition : le Killshot Rifle
et la Pulverizer LMG
.
- Le rayon tracteur de l'indispensable Pyro RYT Multi-tool
est désormais beaucoup plus puissant et simple à utiliser.
- Les missions les plus difficiles rapportent désormais davantage.
Bien sûr, le patch introduit aussi quantité de corrections de bugs, d'améliorations de la stabilité en jeu et des serveurs, ainsi que d'autres ajustements divers que les joueurs auront loisir de progressivement découvrir.
À noter qu'à l'occasion d'Halloween, le jeu bénéficie d'un pack "Super Spooky" proposé à 42,24€
. Idéal si vous aimez les vaisseaux cubiques et verts (le pack contient un Cutter avec une skin "Ghoulish"), et puis surtout, que vous n'avez pas envie de dépenser plus de 50€ pour débuter votre aventure dans les étoiles !
