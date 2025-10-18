Actualités et astuces pour Star Citizen
Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen. Tu souhaites te renseigner et comprendre l'univers du jeu ? Échanger sur ce projet fou de Chris Roberts ? Râler sur le prix d'un vaisseau ou d'un véhicule ? Te créer un compte sur le site officiel du jeu ? Un referral code Star Citizen valide ? Savoir s'il faut plutôt un Aurora ou un Mustang ? Te plaindre de tes FPS aux fraises sur le jeu ? Tu es au bon endroit.
profile
Star Citizen
19
Likers
name : Star Citizen
platform : PC
editor : N.C
developer : N.C
genre : STR
read the reviews
add a review
add a press review
profile
codereferral
2
Likes
Likers
codereferral
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 179
visites since opening : 350878
codereferral > blog
all
Star Citizen Alpha 4.3.2 : nouveau boss, nouveaux vaisseaux, nouvel événement in-game, ...
Star Citizen
Quelques jours après la Citizen Con 2955, la version 4.3.2 de Star Citizen fait son arrivée.

Si l'on exclut les trois nouveaux vaisseaux d'ailleurs annoncés lors de la CitCon (le Shiv, le Paladin et le Stinger), c'est bien le nouveau boss Yormandi qui est le centre de l'attention.



Sorte de Basilic d'Harry Potter transposé dans l'univers de Chris Roberts, le Yormandi est un adversaire redoutable qui nécessitera forcément un petit groupe de joueurs pour s'en défaire.

Les joueurs pourront sinon notamment profiter des nouveautés suivantes :
- La dernière phase de l'événement "Frontier Fighters", qui a lieu dans le système Pyro, invite les joueurs à prendre parti pour les factions Citizens for Prosperity ou Headhunters. Cet événement se déroule en trois phases comprenant diverses missions spécifiques. En récompense, les joueurs pourront obtenir de l'équipement et des skins de vaisseaux aux couleurs de la faction qu'ils ont souhaité supporter.
- Les vaisseaux dédiés au gameplay Salvage (Reclaimer, Vulture) ont été modifiés pour pouvoir désormais gérer trois niveaux de qualité de matériaux recyclés.
- Deux nouvelles armes FPS font leur apparition : le Killshot Rifle et la Pulverizer LMG.
- Le rayon tracteur de l'indispensable Pyro RYT Multi-tool est désormais beaucoup plus puissant et simple à utiliser.
- Les missions les plus difficiles rapportent désormais davantage.

Bien sûr, le patch introduit aussi quantité de corrections de bugs, d'améliorations de la stabilité en jeu et des serveurs, ainsi que d'autres ajustements divers que les joueurs auront loisir de progressivement découvrir.


À noter qu'à l'occasion d'Halloween, le jeu bénéficie d'un pack "Super Spooky" proposé à 42,24€. Idéal si vous aimez les vaisseaux cubiques et verts (le pack contient un Cutter avec une skin "Ghoulish"), et puis surtout, que vous n'avez pas envie de dépenser plus de 50€ pour débuter votre aventure dans les étoiles !



Si vous souhaitez vous lancer, n'oubliez pas de renseigner un code de parrainage à la création de votre compte : cliquez ici si vous souhaitez un lien direct pour vous créer un compte avec un code déjà renseigné.
Patch notes Star Citizen Alpha 4.3.2 - https://robertsspaceindustries.com/en/comm-link/Patch-Notes/20852-Star-Citizen-Alpha-432
    tags : paladin star citizen 4.3.2 yormandi shiv stinger frontiers fighters
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/18/2025 at 06:22 PM by codereferral
    comments (2)
    mrvince posted the 10/18/2025 at 07:43 PM
    Ca dit quoi ce jeu aujourd'hui ? Des gens y jouent ? Ca sort quand réellement ?
    pharrell posted the 10/18/2025 at 08:12 PM
    Y a toujours une communauté qui finance le développement.

    La 1.0 probablement pas avant 4 ans.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo