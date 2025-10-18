accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49
link49
> blog
[Final Fantasy IX Remake] Il n'est pas certain que Square revienne sur le projet
Nate the Hate estime que si Final Fantasy IX Remake était en développement, il est probablement en suspens.
Il n'est pas certain que Square revienne sur le projet.
Source :
https://x.com/stealth40k/
tags :
1
Like
Who likes this ?
kisukesan
posted the 10/18/2025 at 06:01 PM by link49
link49
comments (
13
)
olex
posted
the 10/18/2025 at 06:13 PM
Pas de surprise, ils ont gardé tous les évènements déjà produits et financés sans curieusement de jeu derrière.
masharu
posted
the 10/18/2025 at 06:25 PM
Mort de rire les NatetheHate et compagnie. Vraiment les mecs qui disent tout puis l'inverse.
altendorf
posted
the 10/18/2025 at 06:29 PM
C'était sûr, ils ont annulé pleins de trucs dont la série animée.
guiguif
posted
the 10/18/2025 at 06:37 PM
Par contre sortir 150 gacha de merde, ils savent faire...
brook1
posted
the 10/18/2025 at 06:46 PM
Pas étonnant, le nouveau PDG a bazardé beaucoup de projets de l'ancienne direction, il a maintenu que les jeux qui étaient quasiment finis, donc FFIX ne devait pas être très avancée.
pimoody
posted
the 10/18/2025 at 07:15 PM
Non mais ça sortira quasi certains à un moment. Leurs anciens FF ont bien plus de chance de fonctionner que les nouveaux donc bon.
mooplol
posted
the 10/18/2025 at 07:17 PM
Ils semblaient se reprendre mais finalement non. On va se taper que des gacha mobile, jeux 2d et remasters sans ambitions.
ioda
posted
the 10/18/2025 at 07:18 PM
Square va lancer une série de FF remake sur les 6 premiers épisodes en mode Dragon Quest 1/2/3 HD dans les années à venir.
ravyxxs
posted
the 10/18/2025 at 07:32 PM
Faite comme moi, ayez juste la version
Mojuri Mod
sur votre PC et pas besoin de Remake. Même si demain c'est officiel le jeu sortira dans 3-4 ans
ravyxxs
posted
the 10/18/2025 at 07:36 PM
pimoody
Je pense pas, c'est juste que la direction des nouveaux se perd,avec le 15, puis le 16, l'identité d'antan et la passion ne s'y trouve plus vraiment. FF12 ,même si je l'adore, avait se problème à l'époque, un personnage principale nul à chier, et un univers beaucoup trop Star Wars. Balthier et Fran en plus de leur vaisseau aurait eu largement plus d'identité dans le jeu, mais bon, la direction a vu le côté mignon que les nippons adorent avec Van et Penelope, duo complètement à l'ouest.
Tout est question de décision, un FF peut tout aussi marcher, faut juste avoir les bonnes idées et emprunter le bon chemin.
micheljackson
posted
the 10/18/2025 at 07:49 PM
Tant mieux, qu'ils s'occupent plutôt de faire des remakes à gros budgets des meilleurs épisodes de la saga : 4-5-6
korou
posted
the 10/18/2025 at 07:54 PM
Par contre pour leur tas de merde de Dissidia « Temu » tout se passe bien visiblement
wickette
posted
the 10/18/2025 at 08:03 PM
Fatigant cette boite.
J’adore FF et tout mais c’est juste usant de voir des jeux aussi demandés totalement ignorés et plutôt que des FFIX ou chrono trigger hd-2d on se retrouve avec 100 gachas.
