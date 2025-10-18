Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy X & X-2 HD
Final Fantasy X & X-2 HD
platform : Switch
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Xbox One -
link49
[Final Fantasy IX Remake] Il n'est pas certain que Square revienne sur le projet
Nate the Hate estime que si Final Fantasy IX Remake était en développement, il est probablement en suspens.



Il n'est pas certain que Square revienne sur le projet.

Source : https://x.com/stealth40k/
    posted the 10/18/2025 at 06:01 PM by link49
    comments (13)
    olex posted the 10/18/2025 at 06:13 PM
    Pas de surprise, ils ont gardé tous les évènements déjà produits et financés sans curieusement de jeu derrière.
    masharu posted the 10/18/2025 at 06:25 PM
    Mort de rire les NatetheHate et compagnie. Vraiment les mecs qui disent tout puis l'inverse.
    altendorf posted the 10/18/2025 at 06:29 PM
    C'était sûr, ils ont annulé pleins de trucs dont la série animée.
    guiguif posted the 10/18/2025 at 06:37 PM
    Par contre sortir 150 gacha de merde, ils savent faire...
    brook1 posted the 10/18/2025 at 06:46 PM
    Pas étonnant, le nouveau PDG a bazardé beaucoup de projets de l'ancienne direction, il a maintenu que les jeux qui étaient quasiment finis, donc FFIX ne devait pas être très avancée.
    pimoody posted the 10/18/2025 at 07:15 PM
    Non mais ça sortira quasi certains à un moment. Leurs anciens FF ont bien plus de chance de fonctionner que les nouveaux donc bon.
    mooplol posted the 10/18/2025 at 07:17 PM
    Ils semblaient se reprendre mais finalement non. On va se taper que des gacha mobile, jeux 2d et remasters sans ambitions.
    ioda posted the 10/18/2025 at 07:18 PM
    Square va lancer une série de FF remake sur les 6 premiers épisodes en mode Dragon Quest 1/2/3 HD dans les années à venir.
    ravyxxs posted the 10/18/2025 at 07:32 PM
    Faite comme moi, ayez juste la version Mojuri Mod sur votre PC et pas besoin de Remake. Même si demain c'est officiel le jeu sortira dans 3-4 ans
    ravyxxs posted the 10/18/2025 at 07:36 PM
    pimoody Je pense pas, c'est juste que la direction des nouveaux se perd,avec le 15, puis le 16, l'identité d'antan et la passion ne s'y trouve plus vraiment. FF12 ,même si je l'adore, avait se problème à l'époque, un personnage principale nul à chier, et un univers beaucoup trop Star Wars. Balthier et Fran en plus de leur vaisseau aurait eu largement plus d'identité dans le jeu, mais bon, la direction a vu le côté mignon que les nippons adorent avec Van et Penelope, duo complètement à l'ouest.

    Tout est question de décision, un FF peut tout aussi marcher, faut juste avoir les bonnes idées et emprunter le bon chemin.
    micheljackson posted the 10/18/2025 at 07:49 PM
    Tant mieux, qu'ils s'occupent plutôt de faire des remakes à gros budgets des meilleurs épisodes de la saga : 4-5-6
    korou posted the 10/18/2025 at 07:54 PM
    Par contre pour leur tas de merde de Dissidia « Temu » tout se passe bien visiblement
    wickette posted the 10/18/2025 at 08:03 PM
    Fatigant cette boite.

    J’adore FF et tout mais c’est juste usant de voir des jeux aussi demandés totalement ignorés et plutôt que des FFIX ou chrono trigger hd-2d on se retrouve avec 100 gachas.
