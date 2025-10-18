profile
mrpopulus > blog
Duel : Jak 2 VS Jak 3
Avant de commencer, je précise que le Duel opposant Little Nightmares 1 et 2 a été annulé. Pas assez de votes... et il en sera de même pour tous les autres duel qui ne récolte pas assez de votes, ce que j'espère bien évidemment pas. Mais je vais pas faire un résultat pour 5 votes c'est ridicule vous en conviendrez.

Bref, aujourd'hui nouveau Duel avec 2 jeux PS2. JAK 2 et 3 de Naughty Dog, lequel à votre préférence ?



0 vote



0 vote

A vos votes !
    posted the 10/18/2025 at 07:38 AM by mrpopulus
    marchand2sable posted the 10/18/2025 at 09:07 AM
    Jak 2 pour sa ville, son scénario mature et sa difficulté. Grosse baffe ce second opus, j'ai jamais compris les critiques sur ce jeu. Un de mes BGE de la PS2.
