Jeux Video

Forcément, c'est plus difficilement adaptable qu'une console classique vu la configuration, mais Nintendo vient de déposer un brevet permettant d'afficher des jeux "double screen" sur un seul écran, avec option pour switcher de l'un à l'autre.Bon pour certains jeux, ça restera très difficile à adapter (genre les Zelda, je vois même pas comment ils pourront faire), à moins que Nintendo propose, et ils en seraient capable, une sorte de socle spécial pour placer la console à la verticale et compenser un peu.