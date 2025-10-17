profile
Nintendo Switch Online : bientôt les jeux DS ?
Jeux Video


Forcément, c'est plus difficilement adaptable qu'une console classique vu la configuration, mais Nintendo vient de déposer un brevet permettant d'afficher des jeux "double screen" sur un seul écran, avec option pour switcher de l'un à l'autre.

Bon pour certains jeux, ça restera très difficile à adapter (genre les Zelda, je vois même pas comment ils pourront faire), à moins que Nintendo propose, et ils en seraient capable, une sorte de socle spécial pour placer la console à la verticale et compenser un peu.
    posted the 10/17/2025 at 06:51 AM by shanks
    comments (5)
    sunnytime posted the 10/17/2025 at 07:10 AM
    Ca serait cool, en plus il existe deja des adaptateurs tiers pour mettre la switch en verticale
    maxx posted the 10/17/2025 at 07:16 AM
    à moins que Nintendo propose, et ils en seraient capable, une sorte de socle spécial pour placer la console à la verticale et compenser un peu.

    Ah bah ce sera totalement ça. Nintendo pourrait même être capable de bloquer certains jeux sous la condition de l'achat de cet accessoire officiel disant quand sans cerlui-ci l'expérience n'est tout simplement pas possible pour certains jeux.
    jacquescechirac posted the 10/17/2025 at 07:17 AM
    Ahah des brevets pour des trucs qui existent depuis lgt dans le monde de l'émulation.
    Bande d'escrocs
    churos45 posted the 10/17/2025 at 07:19 AM
    Je trouve ça fou que ce genre d'idée puisse être breveté, à moins que ce soit une solution hardware
    cyr posted the 10/17/2025 at 07:47 AM
    Il sortiront un socle, et si tu a 2 switch2, tu en mets une en bas et une en haut....mais niveau ergonomie au secours.

    Par contre sur la wi u des jeux DS étais porté dessus. Je me souviens plus comment ça s'afficher, mais je crois que tu avais les 2 ecran sur le meme ecran. L'un au dessus de l'autre.

    Je préférais qu'il fasse pour les jeux 3DS....
