Le modding, c’est une vieille histoire d’amour entre les joueurs et leurs jeux.

Des premières maps de Doom aux refontes graphiques de Skyrim ou GTA V, des milliers de passionnés ont façonné leurs propres versions des jeux qu’ils aimaient. Parfois pour corriger des défauts, parfois pour repousser les limites… et souvent, simplement pour le plaisir de créer.



Aujourd’hui, le modding n’est plus une simple curiosité de fans.

De nombreux studios l’intègrent désormais dans leur modèle : Baldur’s Gate 3, Starfield, Cities: Skylines II ou The Sims 4 s’appuient tous sur leurs communautés pour prolonger la durée de vie du jeu.

Certains développeurs recrutent même d’anciens moddeurs — Counter-Strike, PUBG ou Dota ont tous commencé comme des mods avant de devenir des licences mondiales.



Mais une question demeure : le modding est-il encore une passion libre, ou devient-il une stratégie commerciale déguisée ?

Entre les mods payants, les microtransactions et les plateformes fermées (Bethesda, Epic, Steam Workshop), la frontière devient floue.

Faut-il craindre une récupération du modding par les éditeurs, ou au contraire, se réjouir qu’il soit enfin reconnu comme une partie intégrante du développement moderne ?