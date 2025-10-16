Analyse de Légendes Pokémon Z-A sur Switch vs. Switch 2 :
- Légendes Z-A sur Switch 2 présente des améliorations similaires à celles de la mise à jour Scarlet/Violet.
- La Switch atteint une résolution maximale de 1080p, la résolution courante étant proche de 800p. La Switch 2 affiche une résolution 2160p mise à l'échelle, la résolution courante étant de 1080p.
- La Switch 2 atteint 60 fps, contre 30 fps sur Switch.
- La Switch 2 présente des améliorations au niveau de certaines textures, des ombres de contact sur la végétation et d'autres éléments, ainsi qu'une distance d'affichage plus importante.
Pokémon Légendes Z-A a été conçu pour la Switch originale, mais la Switch 2 reste la meilleure option.
Source : https://x.com/stealth40k/
posted the 10/16/2025 at 07:17 PM by link49
Mais c'est fou à quel point tes articles sont tièdes, très souvent sans aucune infos pertinentes :/
Typiquement là, évidemment que la meilleure option c'est la version new gen, même un singe l'aurais compris
désolé mon gas
C'est valable pour la ludothèque entière de la Switch,
et ce sera le cas aussi pour le prochain Metroid
Je cite sur l'article de ton retour
"J'en profite pour dire que je fais aussi mon retour sur le site. Je posterais moins, beaucoup moins, juste des avis ou des trucs personnels, et quelques news, comme quand la Nintendo Switch deviendra officiellement la console la plus vendue de tous les temps, entre autres. Je posterais également quand je trouverais qu'un jeu est un chef d'œuvre"
Il y a littéralement 8 sujets postés de ta part sur la colonne de gauche
On tolère du vide et le site se meurt encore plus.