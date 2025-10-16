Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Legendes Pokemon : ZA
1
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
link49
472
link49
[Pokemon Legends Z-A] La version Switch 2 est la meilleure option
Analyse de Légendes Pokémon Z-A sur Switch vs. Switch 2 :



- Légendes Z-A sur Switch 2 présente des améliorations similaires à celles de la mise à jour Scarlet/Violet.
- La Switch atteint une résolution maximale de 1080p, la résolution courante étant proche de 800p. La Switch 2 affiche une résolution 2160p mise à l'échelle, la résolution courante étant de 1080p.
- La Switch 2 atteint 60 fps, contre 30 fps sur Switch.
- La Switch 2 présente des améliorations au niveau de certaines textures, des ombres de contact sur la végétation et d'autres éléments, ainsi qu'une distance d'affichage plus importante.

Pokémon Légendes Z-A a été conçu pour la Switch originale, mais la Switch 2 reste la meilleure option.

Source : https://x.com/stealth40k/
    posted the 10/16/2025 at 07:17 PM by link49
    comments (14)
    sosky posted the 10/16/2025 at 07:33 PM
    Captain obvious
    jacquescechirac posted the 10/16/2025 at 07:34 PM
    Vraiment j'apprécie la gentillesse qui se dégage chez toi m'sieur link.
    Mais c'est fou à quel point tes articles sont tièdes, très souvent sans aucune infos pertinentes :/
    Typiquement là, évidemment que la meilleure option c'est la version new gen, même un singe l'aurais compris
    désolé mon gas
    xynot posted the 10/16/2025 at 07:35 PM
    Je vais jouer la surprise
    tab posted the 10/16/2025 at 07:35 PM
    jacquescechirac et t’as pas vu les tests!
    kikoo31 posted the 10/16/2025 at 07:38 PM
    tab tab tab tab tab
    shining posted the 10/16/2025 at 07:54 PM
    Faux la version tipiak est plus opti XD j'ai vue tourner ces bien mieux que sur switch 2, mais chut faut pas le dire .
    micheljackson posted the 10/16/2025 at 07:58 PM
    shining
    C'est valable pour la ludothèque entière de la Switch,
    et ce sera le cas aussi pour le prochain Metroid
    thelegendofdragoon posted the 10/16/2025 at 07:59 PM
    Heureusement que tu étais censé moins poster depuis ton retour

    Je cite sur l'article de ton retour

    "J'en profite pour dire que je fais aussi mon retour sur le site. Je posterais moins, beaucoup moins, juste des avis ou des trucs personnels, et quelques news, comme quand la Nintendo Switch deviendra officiellement la console la plus vendue de tous les temps, entre autres. Je posterais également quand je trouverais qu'un jeu est un chef d'œuvre"


    Il y a littéralement 8 sujets postés de ta part sur la colonne de gauche
    ratchet posted the 10/16/2025 at 08:02 PM
    thelegendofdragoon c’était limité à 2 articles par jour puis c’est repasser à 3 et maintenant comme à l’époque.

    On tolère du vide et le site se meurt encore plus.
    guiguif posted the 10/16/2025 at 08:12 PM
    fake news
    kratoszeus posted the 10/16/2025 at 08:31 PM
    ratchet j y vais bien moins qu'avant sur le site.. ca manque d'admin comme anakaris je trouve . Ca ressemble de plus en plus au forum de la GDC
    raykaza posted the 10/16/2025 at 08:40 PM
    La version gamecube semble meilleure que la switch 2, les fenêtres sont en 3d
    burningcrimson posted the 10/16/2025 at 08:48 PM
    "J'en profite pour dire que je fais aussi mon retour sur le site. Je posterais moins, beaucoup moins, juste des avis ou des trucs personnels, et quelques news, comme quand la Nintendo Switch deviendra officiellement la console la plus vendue de tous les temps, entre autres. Je posterais également quand je trouverais qu'un jeu est un chef d'œuvre"
    taiko posted the 10/16/2025 at 09:07 PM
    Ça ressemble dans tous les cas à un jeu promotionnel vendu dans un paquet de céréales... Que ce soit sur la une ou la 2
