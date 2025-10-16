O1net 4/5

Plus qu'une mise à jour matérielle à la marge, l'Asus ROG Ally X est la version la plus aboutie de la console-PC d'Asus. Elle conserve ce qui est, à notre avis, son plus gros défaut : l'interface de Windows qui n'est pas très adaptée à une console. Il est aussi un peu dommage que les performances n'aient pas reçu un petit coup de boost, même si elles demeurent suffisantes sur ce form factor. Un écran Oled n'aurait pas été de refus.Ceci étant posé, pour le reste, Asus nous gratifie sans doute de la console-PC la plus aboutie du moment. Son autonomie ridiculise tout simplement la concurrence en allant tutoyer les 4 heures sur des jeux AAA. La nouvelle coque assure une prise en main qui relève de la masterclass et l'écran est bien calibré et fluide.L'Asus ROG Ally est donc un très bon produit qui plaira à quiconque veut jouer en nomade sur PC. À condition de ne pas avoir peur de bidouiller quelque peu sur le chemin.A la fin de la vidéo (à partir de 16'00'') il dit "C'est pas forcément un produit que je vous conseille."Bonus : Il rajoute "Dans un monde en fait où existait le Steam Deck, la ROG Ally, elle arrivait à briller parce que, bah, finalement, c'était le produit haut de gamme des consoles portables. Mais maintenant, bah, en fait, on vit dans un monde où il y a la Switch 2 et la ROG Ally, elle prend un petit taquet au passage parce que la Switch 2 est beaucoup trop compétitive par rapport à ce genre de produit."