1. [NS2] Mario Kart World – 37,502 / 1,875,397
2. [PS5] Ghost of Yotei – 26,776 / 146,972
3. [PS5] Battlefield 6 – 23,292 / NEW
4. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 20,083 / 68,348
5. [NSW] Little Nightmares 3 – 17,806 / NEW
6. [NS2] Donkey Kong Bananza – 7,420 / 341,755
7. [PS5] Little Nightmares 3 – 7,040 / NEW
8. [NS2] Little Nightmares 3 – 6,924 / NEW
9. [PS5] Digimon Story Time Stranger 6,595 / 30,374
10. [NSW] Minecraft – 5,002 / 4,023,112
Switch 2 – 46,842
Switch OLED – 15,088
PS5 – 10,085
Switch Lite – 6,274
PS5 Pro – 2,507
PS5 Digital Edition – 2,208
Switch – 1,787
Xbox Series X Digital Edition – 142
Xbox Series S – 62
Xbox Series X – 33
PS4 – 17
Switch : 23 149 / PS5 : 14 800 / XSXIS : 237
Total Switch 2 : 2 200 903
Semaine prochaine : Pokemon Legends : Z-A
tags :
posted the 10/16/2025 at 01:05 PM by nicolasgourry
Dommage pour Digimon
Comme quoi y'a toute de même une limite
Sinon le nombre de NS1, c'est fou! elle va peut-être bien aller chercher le record absolu de machines finalement
Increvable cette NS1...
23,292 sur 7 millions au total
Bah ce ne sont que 2 portages de jeux qui ont plus de 15 ans,
et en plus la jouabilité sans wiimote+nunchuk est moins fun.
Enfin non. Biensur que les ventes de Mario kart sont comptabilisé dans les ventes du jeux.
1 pack mario world vendu ajoute 1 vente au jeux mario kart world
Toi comprendre ?
La question de playshtayshen légitime car dans le pack c'est un code de téléchargement et le démat n'est pas pris en compte dans ce top.
Du coup c'est pas idiot comme question.
Sinon ça voudrais dire que les japonais on pas le pack mario kart