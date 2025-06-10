profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5944
visites since opening : 9967149
nicolasgourry > blog
all
Famitsu sales (10/6/25 – 10/12/25) / Battlefield 6 est dans le top 3
1. [NS2] Mario Kart World – 37,502 / 1,875,397
2. [PS5] Ghost of Yotei – 26,776 / 146,972
3. [PS5] Battlefield 6 – 23,292 / NEW
4. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 20,083 / 68,348
5. [NSW] Little Nightmares 3 – 17,806 / NEW
6. [NS2] Donkey Kong Bananza – 7,420 / 341,755
7. [PS5] Little Nightmares 3 – 7,040 / NEW
8. [NS2] Little Nightmares 3 – 6,924 / NEW
9. [PS5] Digimon Story Time Stranger 6,595 / 30,374
10. [NSW] Minecraft – 5,002 / 4,023,112

Switch 2 – 46,842
Switch OLED – 15,088
PS5 – 10,085
Switch Lite – 6,274
PS5 Pro – 2,507
PS5 Digital Edition – 2,208
Switch – 1,787
Xbox Series X Digital Edition – 142
Xbox Series S – 62
Xbox Series X – 33
PS4 – 17

Switch : 23 149 / PS5 : 14 800 / XSXIS : 237
Total Switch 2 : 2 200 903
Semaine prochaine : Pokemon Legends : Z-A
ajouter une source
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/16/2025 at 01:05 PM by nicolasgourry
    comments (15)
    zekk posted the 10/16/2025 at 01:09 PM
    Belle performance ! et bon maintient de GOY

    Dommage pour Digimon
    fdestroyer posted the 10/16/2025 at 01:23 PM
    N'empêche le Galaxy 1 et 2 il fait quand même une sacré bide pour un Mario 3D sur l'archipel

    Comme quoi y'a toute de même une limite

    Sinon le nombre de NS1, c'est fou! elle va peut-être bien aller chercher le record absolu de machines finalement
    jp67110 posted the 10/16/2025 at 01:28 PM
    fdestroyer J'espère que Nintendo en tirera les bonnes leçons. Intrinsèquement les jeux sont tops mais là Nintendo a été fainéants. Sans compter le prix que je trouve bien trop cher surtout quand on a déjà les originaux.

    Increvable cette NS1...
    rogeraf posted the 10/16/2025 at 01:28 PM
    Impressionnantes vente au Japon pour BF 6
    23,292 sur 7 millions au total
    nicolasgourry posted the 10/16/2025 at 01:28 PM
    fdestroyer jp67110 avec la période de Noel et la sortie du film, je serais plus prudent pour dire que c'est un bide, il faudrait voir dans quelques mois après la sortie du film pour vraiment être fixé.
    playshtayshen posted the 10/16/2025 at 02:15 PM
    Est-ce que le pack mario kart world est comptabiliser pour le nombre de mario kart world vendu?
    micheljackson posted the 10/16/2025 at 02:28 PM
    fdestroyer
    Bah ce ne sont que 2 portages de jeux qui ont plus de 15 ans,
    et en plus la jouabilité sans wiimote+nunchuk est moins fun.
    cyr posted the 10/16/2025 at 02:32 PM
    playshtayshen je vais te laisser réfléchir...

    Enfin non. Biensur que les ventes de Mario kart sont comptabilisé dans les ventes du jeux.
    playshtayshen posted the 10/16/2025 at 02:47 PM
    cyr je parle du pack, einstein. Franchement arrête de me la répondre la prochaine fois. T'es relou
    cyr posted the 10/16/2025 at 02:53 PM
    playshtayshen et je répond encore que oui le pack est inclus dans les ventes du jeux

    1 pack mario world vendu ajoute 1 vente au jeux mario kart world

    Toi comprendre ?
    akinen posted the 10/16/2025 at 02:55 PM
    rogeraf ils ont mis de la pub partout au Japon (bus y compris) et leur stand TGS était très gros. Ils ont mis les moyens donc
    gasmok2 posted the 10/16/2025 at 02:58 PM
    cyr
    La question de playshtayshen légitime car dans le pack c'est un code de téléchargement et le démat n'est pas pris en compte dans ce top.
    Du coup c'est pas idiot comme question.
    playshtayshen posted the 10/16/2025 at 03:01 PM
    gasmok2 voooiiillaa une personne sérieuse. Merci pour ta réponse. Prends en de la graine cyr hahahahah
    cyr posted the 10/16/2025 at 03:02 PM
    gasmok2 ouais mais le code, tu l'a en magasin. C'est pas un achat directement sur l'eshop.


    Sinon ça voudrais dire que les japonais on pas le pack mario kart
    rogeraf posted the 10/16/2025 at 03:07 PM
    akinen , ok mais depuis quand les Japs jouent ils au FPS multi (américains) ? Jamais.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo