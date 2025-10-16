profile
[Fuckledemat] 12 Shoot Themp Up japonais supprimé de Steam


Les 12 Shoot Them Up de Psikyo édité par City Connection seront supprimé de Steam a partir du 31 Octobre prochain. Aucun mot sur les versions consoles pour le moment qui pour rappel sont sorti en édition physique.

Gunbird
Gunbird 2
Gunbarich
Dragon Blaze
Samurai Aces
Samurai Aces Episode II: Tengai
Samurai Aces Episode III: Sengoku Cannon
Sol Divide
Strikers 1945
Strikers 1945 II
Strikers 1945 III
Zero Gunner 2





https://www.gematsu.com/2025/10/12-psikyo-shoot-em-ups-to-be-delisted-from-steam-on-october-31
    posted the 10/16/2025 at 10:39 AM by guiguif
    comments (7)
    akiru posted the 10/16/2025 at 10:45 AM
    C'est bien ?
    guiguif posted the 10/16/2025 at 10:51 AM
    akiru Les 3/4 sont de très bons shoots.
    hyoga57 posted the 10/16/2025 at 10:56 AM
    Osef du démat, j’ai déjà ces jeux en physique.
    skuldleif posted the 10/16/2025 at 11:25 AM
    on les trouve tres facilement en tipiak
    https://steamunlocked.org/gunbird-free-download/
    micheljackson posted the 10/16/2025 at 11:40 AM
    ça doit faire 20 ans que ces jeux tournent à la perfection sur MAME.
    hyoga57 posted the 10/16/2025 at 12:26 PM
    Guiguif sur Gematsu c’est indiqué qu’ils ne seront pas retirés sur console.
    gamerdome posted the 10/16/2025 at 12:41 PM
    Dragon Blaze est un des meilleurs shmup de tous les temps
