Les 12 Shoot Them Up de Psikyo édité par City Connection seront supprimé de Steam a partir du 31 Octobre prochain. Aucun mot sur les versions consoles pour le moment qui pour rappel sont sorti en édition physique.
Gunbird
Gunbird 2
Gunbarich
Dragon Blaze
Samurai Aces
Samurai Aces Episode II: Tengai
Samurai Aces Episode III: Sengoku Cannon
Sol Divide
Strikers 1945
Strikers 1945 II
Strikers 1945 III
Zero Gunner 2
posted the 10/16/2025 at 10:39 AM by guiguif
