Les 12 Shoot Them Up de Psikyo édité par City Connection seront supprimé de Steam a partir du 31 Octobre prochain. Aucun mot sur les versions consoles pour le moment qui pour rappel sont sorti en édition physique.GunbirdGunbird 2GunbarichDragon BlazeSamurai AcesSamurai Aces Episode II: TengaiSamurai Aces Episode III: Sengoku CannonSol DivideStrikers 1945Strikers 1945 IIStrikers 1945 IIIZero Gunner 2