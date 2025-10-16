accueil
Otakugame.fr, le blog des passionnés de jeu vidéo non blasés !
Le blog de jeux vidéo 100% otaku !
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
suzukube
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
3554
visites since opening :
7125241
suzukube
> blog
all
Follow and subscribe OtakugameFR
Haters gonna hates
H4ck3d
Les Xbox ROG ALLY sortent aujourd'hui.
Voici le ressenti de FRAndroid sur cette Xbox ROG ALLY X qui est sortie aujourd'hui.
Retour sur les performances :
Otakugame.fr
-
https://otakugame.fr/xbox-rog-ally-x-frandroid-la-teste-et-cest-pas-encore-la-revolution-quon-attendait/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/16/2025 at 07:13 AM by
suzukube
comments (
12
)
gamjys
posted
the 10/16/2025 at 07:20 AM
Franchement, l'avis de Frandroid n'est pas terrible. Je préfère jeter un œil à Otaxou ou Take2plays cette fois.
jaysennnin
posted
the 10/16/2025 at 07:42 AM
gamjys
j'allais le dire, ce sont les seuls qui sont passés complètement à côté du test
tripy73
posted
the 10/16/2025 at 07:43 AM
Le framerate c'est une chose mais quand on regarde le rendu global et la résolution native, c'est pas étonnant que certains trouvent que c'est décevant pour une console vendue à 900€...
Au passage une information intéressante concernant Doom Dark Age, le jeu a désormais
un réglage pour console portable
, ce qui pourrait dire que MS demande à leurs studios d'ajouter un réglage spécifique à ce type de hardware.
rogeraf
posted
the 10/16/2025 at 08:08 AM
M'en bat les ... , au prix vendu ca ne concerne que les riches pour moi. Et ce n'est pas un prix raisonné pour une console portable.
J'imagine le gars qui va casser sa console ou la faire tomber dans l'eau, ou pb apres les 2 ans de garanties : console à 900 euros
cyr
posted
the 10/16/2025 at 08:18 AM
rogeraf
et la batterie....déjà que ça dure pas longtemps neuve, alors quans tu perd 15% par ci, 15% par la, tu te retrouve avec une consoles qui devra rester branché pour fonctionner...
J'ai donner la première switch a mon frère, je lui ai juste dit d'acheter une nouvelle batterie, car elle avait commencer a gonfler.
La merde pour la retiré, c'est coller comme pas possible.
Et la avec ma swicht oled, qui me sert que pour YouTube, ben je sent quand même que la batterie tiens moins qu'avant.
Donc avec ma switch2, chez moi c'est 100% sur le dock.
Je joue pendant la pause déjeuner au taf, et déjà je la recharge pas au delà des 85%, et quand j'ai fini dd jouer, la batterie est dans les 45%.
La moitié en 1 heure. Et encore vu que c'est sur xenoblade X, un jeux switch......
Vivement des batteries amovible, qu'on puisse au moins les changer sans prise de tête.
rogeraf
posted
the 10/16/2025 at 08:30 AM
cyr
Oui c'est clair, les batteries c'est une calamité aussi. Amovible ca devrait l'être, la loi devrait imposer ca c'est hallucinant.
J'ai bien aimé le principe sur la mablette wii u, tu avais une batterie par défaut remplaçable par une autre officielle 2 fois plus puissante et lourde aussi. Mais au moins ca laissait le choix et ca me permettait de basculer d'une batterie a l'autre si je me retrouvais à 0.
La Wii U, la fin du bon sens peu être chez Nintendo ...
pharrell
posted
the 10/16/2025 at 08:37 AM
Y a vraiment un gros gap entre la version standard et la version X ?
Elle me tente mais bon… un peu cher et les retours sont pas non plus exceptionnels.
Ça annonce combien sur l’autonomie ?
blackninja
posted
the 10/16/2025 at 08:42 AM
Autant prendre un pc portable pour le prix
cyr
posted
the 10/16/2025 at 08:49 AM
rogeraf
imagine toi ma tête quand la batterie qui fait le double de la capacité, a gonfler ? J'ai encore la batterie d'origine. Mais impossible de trouver la batterie en vente pour la remplacer. Du coup j'ai acheter une batterie made in china équivalente a la batterie d'origine sur ebay....
Je préfère garder la batterie d'origine sous le coude....
Cette consoles va devenir une rareter dans les 10 prochaines années.....
Je regrette de ne pas avoir achete la dernière de mon carrefour...mais bon 400€ lol a 200€ je l'aurais prise.
fiveagainstone
posted
the 10/16/2025 at 08:52 AM
D'après Gamekult, le chargeur n'est même pas fourni et il coûte 70€ sur la boutique asus. Pourquoi pas.
khazawi
posted
the 10/16/2025 at 09:24 AM
Prenez le test le plus fiable : Julien Chieze
kwak
posted
the 10/16/2025 at 09:43 AM
fiveagainstone
Pas fourni à cause de la réglementation européenne à la con. Tous les autres pays l’ont d’intègré sans augmentation de prix…
Pour ce qui est des tests de performances, cela doit attendre, Otaxou a remonté un problème de driver aux ingénieurs d’Asus qui bride le GPU de la console alors qu’il ne devrait pas. Un prochain match devrait régler le problème et valider les 20% de performances prévues.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
