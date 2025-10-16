Suite à des informations récentes, Nintendo a publié une déclaration concernant des allégations selon lesquelles la société aurait été piratée.



Vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques jours. Crimson Collective, qui avait déjà piraté la société de logiciels Red Hat, a affirmé avoir également piraté Nintendo. Cependant, des questions se posaient quant à savoir si cette opération avait réellement abouti et, le cas échéant, quelle était l'ampleur des dégâts.



D'après la réponse de Nintendo, il semble que le piratage ait été relativement mineur.

La société a déclaré dans un communiqué : « Nous n'avons confirmé aucune fuite d'informations personnelles, et aucune information relative au développement ou aux activités commerciales n'a été divulguée. » Sankei rapporte que certains serveurs externes qui affichent le site web de Nintendo ont été touchés, mais qu'il n'y a aucune preuve de dommages causés aux clients ou d'une intrusion plus importante dans la société.



En d'autres termes, il semble que le piratage n'aura pas vraiment d'impact sur Nintendo ou ses fans.



Ne vous attendez pas à entendre parler de fuites concernant les jeux à venir ou quoi que ce soit de ce genre.