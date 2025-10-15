accueil
le budget des jeux Game fric expliqué en 29 secondes
vous vous souvenez?
https://youtu.be/2gb_UW_8eco?si=lpZqR2YTNpT-H6UF
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/15/2025 at 08:49 PM by
skuldleif
comments (
9
)
taiko
posted
the 10/15/2025 at 08:54 PM
Nintendo Seal of Quality
skuldleif
posted
the 10/15/2025 at 08:55 PM
taiko
le sound design rattrape le tout (non
)
ouroboros4
posted
the 10/15/2025 at 09:08 PM
Nan mais tu comprends pas les graphismes c'est pas important.
Et GF est un modèle à suivre
playshtayshen
posted
the 10/15/2025 at 09:11 PM
Faudrait faire la même séquence sur le Z A on va bien se marrer avec le pop-in
kikoo31
posted
the 10/15/2025 at 09:16 PM
Pokemon soleil lune ça passe pourtant ...
micheljackson
posted
the 10/15/2025 at 09:19 PM
Ce clipping de malade
micheljackson
posted
the 10/15/2025 at 09:35 PM
ouroboros4
"les graphismes c'est pas important" ...enfin, sauf quand Nintendo sort une version améliorée du même jeu sur une nouvelle console, là on se rue dessus hein
yanssou
posted
the 10/15/2025 at 09:42 PM
Certains ont la mémoire courte pas grave, les vrai s'en souviennent comme pour le lancement d'Ecarlate et violet pleins de bugs.
Rien que ZA, on voit les textures pop et repop dans les trailers, des génies chez Game freak, si seulement ils pouvaient retourner en 2d pour avoir un rendu proche des remake dragon quest...
solarr
posted
the 10/15/2025 at 09:55 PM
Cet atterrissage de malade
le clou du spectacle
