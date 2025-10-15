profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 707
visites since opening : 1627305
skuldleif > blog
le budget des jeux Game fric expliqué en 29 secondes
vous vous souvenez?

https://youtu.be/2gb_UW_8eco?si=lpZqR2YTNpT-H6UF
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/15/2025 at 08:49 PM by skuldleif
    comments (9)
    taiko posted the 10/15/2025 at 08:54 PM
    Nintendo Seal of Quality
    skuldleif posted the 10/15/2025 at 08:55 PM
    taiko le sound design rattrape le tout (non )
    ouroboros4 posted the 10/15/2025 at 09:08 PM
    Nan mais tu comprends pas les graphismes c'est pas important.
    Et GF est un modèle à suivre
    playshtayshen posted the 10/15/2025 at 09:11 PM
    Faudrait faire la même séquence sur le Z A on va bien se marrer avec le pop-in
    kikoo31 posted the 10/15/2025 at 09:16 PM
    Pokemon soleil lune ça passe pourtant ...
    micheljackson posted the 10/15/2025 at 09:19 PM
    Ce clipping de malade
    micheljackson posted the 10/15/2025 at 09:35 PM
    ouroboros4
    "les graphismes c'est pas important" ...enfin, sauf quand Nintendo sort une version améliorée du même jeu sur une nouvelle console, là on se rue dessus hein
    yanssou posted the 10/15/2025 at 09:42 PM
    Certains ont la mémoire courte pas grave, les vrai s'en souviennent comme pour le lancement d'Ecarlate et violet pleins de bugs.

    Rien que ZA, on voit les textures pop et repop dans les trailers, des génies chez Game freak, si seulement ils pouvaient retourner en 2d pour avoir un rendu proche des remake dragon quest...
    solarr posted the 10/15/2025 at 09:55 PM
    Cet atterrissage de malade le clou du spectacle
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo