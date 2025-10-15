Voilà, faites une liste des consoles que vous avez eu (ou avez encore) et de celles que vous avez préférées.
Voici pour moi, j'ai souligné mes consoles favorites.
Gen 1 : -
Gen 2 : -
Gen 3 : NES
Gen 4 : SNES
, Megadrive
Gen 5 : N64
, PS1
Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, Xbox
Gen 7 : Wii, PS3, Xbox 360
Gen 8 : Wii U, PS4
, Xbox One
Gen 9 : Switch, PS5
, Xbox SX
Gen 10 : Switch 2
Impossible de me décider pour la Gen 6, j'avais les 4 et elles avaient toutes des exclus de dingues !
posted the 10/15/2025 at 06:01 PM by gamerdome
La wii u est sortie sur la gen de la ps4/one...
Et la switch...
Gen 1 ness
Gen 2 snes
Gen3 n64
Gen4 gamecube
Gen5 wii
Gen6 wii u
Gen 7 switch
Gen 8 switch2
Donc oui il y a bien 1 décalage de gen
3-gameboy
4-ps2
5-360
7-switch
8-switch 2
J'ai eu aussi la wii mais entre les deux je me suis éclaté avec la ps3 !
Gen 2 : -
Gen 3 : NES, Master System
Gen 4 : SNES, Megadrive
Gen 5 : N64, PS1
Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, Xbox
Gen 7 : Wii, PS3 (dès 2009), Xbox 360 (avant 2009)
Gen 8 : Switch, PS4, Xbox One
Gen 9 : Switch 2, PS5, Xbox SX
C'est la seule gen ou j'ai ressenti cela
Ps2
Ps3
Ps4
Ps5
Mention coup de coeur honnorable switch
Mention déception xbox one
Gen 4 : SNES, Megadrive
Gen 5 : PS1
Gen 6 : PS2, Dreamcast,
Gen 7 : PS3,
Gen 8 : Switch, PS4,
Gen 9 : Switch 2, PS5,
J'ai eu aussi toutes les consoles portables de Nintendo non mentionnées ici et que j'aime toutes.
Gen 2 : PC
Gen 3 : PC / NES
Gen 4 : PC / SNES / Gameboy
Gen 5 : N64 / PS1
Gen 6 : PC / Game Cube / PS2 / Gameboy Advance
Gen 7 : PC / Xbox 360 / Nintendo Ds
Gen 8 : PC / PS4 / 3DS
Gen 9 : PC / Switch
Gen 10 : PS5 slim / Rog Ally / Switch 2
Gen 4 : SNES
Gen 5 : PS1
Gen 6 : PS2
Gen 7 : Xbox 360
Immigration choisi: je me suis déporter sur PC
Gen 8 : PS4 vite fait pour GOW
Gen 9 : XSX PS5 pareil
Gen 1 : -
Gen 2 : -
Gen 3 : NES
Gen 4 : SNES, Megadrive
Gen 5 : N64, PS1
Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, Xbox
Gen 7 : Wii, PS3, Xbox 360
Gen 8 : Wii U, PS4, Xbox One
Gen 9 : Switch, PS5, Xbox SX
Gen 10 : Switch 2
Megadrive
Ps1
GameCube Xbox ps2 dreamcast
Wii ps3 Xbox 360
Switch xbox one ps4
Xbox série x ps5
Gen 4 : Megadrive, SNES
Gen 5 : Saturn, PS1, N64
Gen 6 : Dreamcast, PS2, GameCube, Xbox
Gen 7 : Xbox 360, PS3, Wii
Gen 8 : Wii U, PS4, Xbox One
Gen 2 : -
Gen 3 : NES
Gen 4 : SNES
Gen 5 : PS1
Gen 6 : PS2
Gen 7 : PS3
Gen 8 : PS4
Gen 9 : PS5
Gen 4 : Megadrive
Gen 5 : PS1
Gen 6 : Dreamcast
Gen 7 : aucune
Gen 8 : Switch
Gen 9 : PS5 par défaut
SNES/AMIGA
PS1
PS2
PS3
PS4
PC
Gen 4 : SNES
Gen 5 : PS1
Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, Xbox
Gen 7 : Wii, PS3, Xbox 360
Gen 8 : Wii U, PS4, Xbox One
Gen 9 : Switch, PS5, Xbox SX
Gen 10 : Switch 2
Gen 2 : -
Gen 3 : NES
Gen 4 : Megadrive
Gen 5 : PS1
Gen 6 : Xbox
Gen 7 : Xbox 360
Gen 8 : PS4
Gen 9 : PS5 (par défaut)
Gen 10 : ... Pas la switch 2 en tout cas.
Gen 2 : -
Gen 3 : NES
Gen 4 : Megadrive
Gen 5 : PS1
Gen 6 : PS2
Gen 7 : Xbox 360
Gen 8 : PC
Gen 9 : PC
Gen 10 : PC
Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, Xbox
Gen 7 : Wii, PS3, Xbox 360
Gen 8 : Wii U, PS4, Xbox One
Gen 9 : Switch, PS5, Xbox SX
J'ai fait tellement de jeux grâce au Game Pass que je pourrais pas dire que c'est la PS5 même si y'a de bon jeux 2nd party dessus