Voilà, faites une liste des consoles que vous avez eu (ou avez encore) et de celles que vous avez préférées.Voici pour moi, j'ai souligné mes consoles favorites.Gen 1 : -Gen 2 : -Gen 3 : NESGen 4 :, MegadriveGen 5 :, PS1Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, XboxGen 7 : Wii, PS3,Gen 8 : Wii U,, Xbox OneGen 9 : Switch,, Xbox SXGen 10 : Switch 2Impossible de me décider pour la Gen 6, j'avais les 4 et elles avaient toutes des exclus de dingues !