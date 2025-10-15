profile
Votre console favorite par génération ?


Voilà, faites une liste des consoles que vous avez eu (ou avez encore) et de celles que vous avez préférées.

Voici pour moi, j'ai souligné mes consoles favorites.

Gen 1 : -
Gen 2 : -
Gen 3 : NES
Gen 4 : SNES, Megadrive
Gen 5 : N64, PS1
Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, Xbox
Gen 7 : Wii, PS3, Xbox 360
Gen 8 : Wii U, PS4, Xbox One
Gen 9 : Switch, PS5, Xbox SX
Gen 10 : Switch 2

Impossible de me décider pour la Gen 6, j'avais les 4 et elles avaient toutes des exclus de dingues !
    posted the 10/15/2025 at 06:01 PM by gamerdome
    comments (31)
    lak3 posted the 10/15/2025 at 06:04 PM
    Gen 1 : -
    Gen 2 : -
    Gen 3 : NES
    Gen 4 : SNES, Megadrive
    Gen 5 : N64, PS1
    Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, Xbox
    Gen 7 : Wii, PS3, Xbox 360
    Gen 8 : Switch, PS4, Xbox One
    Gen 9 : Switch 2, PS5, Xbox SX
    ducknsexe posted the 10/15/2025 at 06:05 PM
    La gen 9 est loin d'être terminé.
    gamerdome posted the 10/15/2025 at 06:06 PM
    lak3 Non mais t'as eu exactement les mêmes consoles que moi ?
    gamerdome posted the 10/15/2025 at 06:07 PM
    ducknsexe ça n'empêche pas que j'ai déjà ma préférence, et ça m'étonnerai que ça change
    cyr posted the 10/15/2025 at 06:07 PM
    La switch2 c'est pas la gen 10?

    La wii u est sortie sur la gen de la ps4/one...

    Et la switch...


    Gen 1 ness
    Gen 2 snes
    Gen3 n64
    Gen4 gamecube
    Gen5 wii
    Gen6 wii u
    Gen 7 switch
    Gen 8 switch2

    Donc oui il y a bien 1 décalage de gen
    gamerdome posted the 10/15/2025 at 06:08 PM
    cyr merde j'ai oublié la Wii U, je l'ai en +
    gamerdome posted the 10/15/2025 at 06:09 PM
    article corrigé
    cyr posted the 10/15/2025 at 06:12 PM
    gamerdome merci
    thelastone posted the 10/15/2025 at 06:13 PM
    2-snes
    3-gameboy
    4-ps2
    5-360
    7-switch
    8-switch 2
    lak3 posted the 10/15/2025 at 06:15 PM
    gamerdome
    J'ai eu aussi la wii mais entre les deux je me suis éclaté avec la ps3 !
    jenicris posted the 10/15/2025 at 06:18 PM
    Gen 1 : -
    Gen 2 : -
    Gen 3 : NES, Master System
    Gen 4 : SNES, Megadrive
    Gen 5 : N64, PS1
    Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, Xbox
    Gen 7 : Wii, PS3 (dès 2009), Xbox 360 (avant 2009)
    Gen 8 : Switch, PS4, Xbox One
    Gen 9 : Switch 2, PS5, Xbox SX
    gamerdome posted the 10/15/2025 at 06:19 PM
    thelastone ducknsexe Vous faites une liste de vos consoles favorites mais vous ne dites pas si vous en avez eu d'autres à côté ?
    gamerdome posted the 10/15/2025 at 06:21 PM
    jenicris intéressant ça une préférence qui change en cours de gen, et ça se comprend tout à fait vu la gen concernée.
    jenicris posted the 10/15/2025 at 06:23 PM
    gamerdome honnêtement je pouvais les départager autrement . Les 360 et PS3 je les aime les deux tout autant même si c'est a des moment différents. Par contre la Wii j'en retien quelques jeux certes mais j'ai jamais accroché a la Wiimote.

    C'est la seule gen ou j'ai ressenti cela
    mooplol posted the 10/15/2025 at 06:24 PM
    N64
    Ps2
    Ps3
    Ps4
    Ps5
    Mention coup de coeur honnorable switch
    Mention déception xbox one
    gamerdome posted the 10/15/2025 at 06:27 PM
    mooplol Oui, grosse déception la One, après une 360 au top
    yukilin posted the 10/15/2025 at 06:29 PM
    Gen 3 : NES,Master System
    Gen 4 : SNES, Megadrive
    Gen 5 : PS1
    Gen 6 : PS2, Dreamcast,
    Gen 7 : PS3,
    Gen 8 : Switch, PS4,
    Gen 9 : Switch 2, PS5,

    J'ai eu aussi toutes les consoles portables de Nintendo non mentionnées ici et que j'aime toutes.
    pimoody posted the 10/15/2025 at 06:31 PM
    Gen 1 : -
    Gen 2 : PC
    Gen 3 : PC / NES
    Gen 4 : PC / SNES / Gameboy
    Gen 5 : N64 / PS1
    Gen 6 : PC / Game Cube / PS2 / Gameboy Advance
    Gen 7 : PC / Xbox 360 / Nintendo Ds
    Gen 8 : PC / PS4 / 3DS
    Gen 9 : PC / Switch
    Gen 10 : PS5 slim / Rog Ally / Switch 2
    marcelpatulacci posted the 10/15/2025 at 06:32 PM
    Gen 3 : Master System
    Gen 4 : SNES
    Gen 5 : PS1
    Gen 6 : PS2
    Gen 7 : Xbox 360

    Immigration choisi: je me suis déporter sur PC

    Gen 8 : PS4 vite fait pour GOW
    Gen 9 : XSX PS5 pareil
    ducknsexe posted the 10/15/2025 at 06:32 PM
    gamerdome tu comprendra mieux , jai bugé plusieur fois

    Gen 1 : -
    Gen 2 : -
    Gen 3 : NES
    Gen 4 : SNES, Megadrive
    Gen 5 : N64, PS1
    Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, Xbox
    Gen 7 : Wii, PS3, Xbox 360
    Gen 8 : Wii U, PS4, Xbox One
    Gen 9 : Switch, PS5, Xbox SX
    Gen 10 : Switch 2
    torotoro59 posted the 10/15/2025 at 06:32 PM
    Master system
    Megadrive
    Ps1
    GameCube Xbox ps2 dreamcast
    Wii ps3 Xbox 360
    Switch xbox one ps4
    Xbox série x ps5
    leonr4 posted the 10/15/2025 at 06:35 PM
    Gen 3 : NES, SMS
    Gen 4 : Megadrive, SNES
    Gen 5 : Saturn, PS1, N64
    Gen 6 : Dreamcast, PS2, GameCube, Xbox
    Gen 7 : Xbox 360, PS3, Wii
    Gen 8 : Wii U, PS4, Xbox One
    gamerdome posted the 10/15/2025 at 06:35 PM
    ducknsexe Merci, t'es pas le seul a bugé apparemment...
    altendorf posted the 10/15/2025 at 06:38 PM
    Gen 1 : -
    Gen 2 : -
    Gen 3 : NES
    Gen 4 : SNES
    Gen 5 : PS1
    Gen 6 : PS2
    Gen 7 : PS3
    Gen 8 : PS4
    Gen 9 : PS5
    khazawi posted the 10/15/2025 at 06:44 PM
    Gen 3 : NES
    Gen 4 : Megadrive
    Gen 5 : PS1
    Gen 6 : Dreamcast
    Gen 7 : aucune
    Gen 8 : Switch
    Gen 9 : PS5 par défaut
    gamerdome posted the 10/15/2025 at 06:49 PM
    Je constate que plusieurs sont, comme moi, prêts à changer de crèmerie à chaque génération.

    keiku posted the 10/15/2025 at 07:09 PM
    NES
    SNES/AMIGA
    PS1
    PS2
    PS3
    PS4
    PC
    spartan1985 posted the 10/15/2025 at 07:10 PM
    Gen 3 : NES
    Gen 4 : SNES
    Gen 5 : PS1
    Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, Xbox
    Gen 7 : Wii, PS3, Xbox 360
    Gen 8 : Wii U, PS4, Xbox One
    Gen 9 : Switch, PS5, Xbox SX
    Gen 10 : Switch 2
    taiko posted the 10/15/2025 at 07:13 PM
    Gen 1 : -
    Gen 2 : -
    Gen 3 : NES
    Gen 4 : Megadrive
    Gen 5 : PS1
    Gen 6 : Xbox
    Gen 7 : Xbox 360
    Gen 8 : PS4
    Gen 9 : PS5 (par défaut)
    Gen 10 : ... Pas la switch 2 en tout cas.
    adamjensen posted the 10/15/2025 at 07:15 PM
    Gen 1 : -
    Gen 2 : -
    Gen 3 : NES
    Gen 4 : Megadrive
    Gen 5 : PS1
    Gen 6 : PS2
    Gen 7 : Xbox 360
    Gen 8 : PC
    Gen 9 : PC
    Gen 10 : PC
    churos45 posted the 10/15/2025 at 07:15 PM
    Gen 5 : N64, PS1
    Gen 6 : Game Cube, PS2, Dreamcast, Xbox
    Gen 7 : Wii, PS3, Xbox 360
    Gen 8 : Wii U, PS4, Xbox One
    Gen 9 : Switch, PS5, Xbox SX

    J'ai fait tellement de jeux grâce au Game Pass que je pourrais pas dire que c'est la PS5 même si y'a de bon jeux 2nd party dessus
