[pos=centre]
ratchet
articles : 1423
1423
visites since opening : 2397023
2397023
ratchet
> blog
Voilà pourquoi Nintendo ne force pas avec Pokémon.
Même en faisant le minimum absolu ça sera toujours mieux noté qu’un truc soigner.
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/15/2025 at 05:23 PM by
ratchet
comments (
20
)
liberty
posted
the 10/15/2025 at 05:27 PM
C'est sur que si les critiques ne sont pas sévère, et que les ventes continues de faire des millions a chaque jeux.... Pas étonnant. Pourquoi faire plus quand les gens se contentes de moins ?
altendorf
posted
the 10/15/2025 at 05:27 PM
Digimon reste une licence trop niche pour devancer Pokémon même en faisant de meilleurs efforts.
liberty
posted
the 10/15/2025 at 05:29 PM
altendorf
mais les ventes ne reflète pas les qualités d'un jeu. Je pense que l''article de
Ratchet
c'est pour montrer la sévérité que recevoir certains jeux et serie, et les joker d'autres...
zekk
posted
the 10/15/2025 at 05:30 PM
altendorf
digimon est bien mieux que tout les derniers jeux Pokémon que j'ai pu faire c'est juste une honte ce passe droit
ratchet
posted
the 10/15/2025 at 05:33 PM
J’y joue bientôt à ZA je vais pouvoir comparer par moi-même.
Quand tu lis les critiques du Pkm et que tu vois les notes il n’y a rien de cohérent c’est dingue.
sdkios
posted
the 10/15/2025 at 05:35 PM
Les notes veulent plus rien dire. Autant la presse corrompue (pas specialement par l'argent, mais pour plaire a l'opinion de son public. A part les rares sites comme gamekult qui osent mettre des notes plus basses, mais car ils ont fait leur buzz comme ca a l'epoque lol) que les fanboys ou les haters font trop varier les notes dans un sens ou l'autre.
abookhouseboy
posted
the 10/15/2025 at 05:38 PM
Faut comprendre que le critique moyen est un fanboy comme un autre.
ferthahuici
posted
the 10/15/2025 at 05:40 PM
RPGSite a mis 9/10 au jeu, ils se font détruire en commentaire.
Il ne faut plus prendre les avis de critique comme argent comptant, ils n'ont pas d'intérêt à se mettre de gros editeurs à dos, sans eux ils sont dans la galère.
Je me suis fait avoir plus d'une fois notamment le fameux FFXV optimisé PS4 Pro alors qu'en fait pas vraiment...
Et puis Lost Odyssey quoi, toujours dans ma mémoire
shambala93
posted
the 10/15/2025 at 05:45 PM
Le problème est la non corrélation entre le texte et la note. Tu lis le test, tu te dis, « non ça vaut 12/13 » et paff, 16/20 sans problème !
C’est terrible !
ducknsexe
posted
the 10/15/2025 at 05:52 PM
C'est surtout le Marketing autour des pokemon, va devant les ecoles primaires tu remarquera que les enfants ont des cartables pokemon, des BD pokemon, des panini ( images a coller de pokemon ) et meme des affiches publicitaires pokemon. Ça incite les parents a acheté des jeux pokemon pour leur enfants. les mômes ne regarde jamais les notes, il s en foutent completement que le jeu soie a la ramasse. Il n y comprennent rien. la seul chose qu il les intéressent c'est Pikachu et ces potes. Tu ne verras Jamais du digimon devant les ecoles par contre.
yukilin
posted
the 10/15/2025 at 05:58 PM
Digimon est clairement mieux que pokémon ZA, même si ce dernier n'est pas non plus un mauvais jeu.
Sauf que la réalité, elle n'est pas forcément celle qu'on voudrait. Si Pokémon se vend bien, c'est parce qu'au final ça convient aux gens et ça ce n'est pas les 100 "gamers" ou plus de GK qui vont y changer quoi que ce soit. C'est ainsi.
masharu
posted
the 10/15/2025 at 05:59 PM
Pas le même gameplay, cette comparaison entre Legends Z-A et Story Time Stranger c'est comme dire que Clair Obscur est une blague face à Final Fantaisy 7 Rebirth. Faut comparer avec Xenoblade par exemple c'est plus pertinent ici vu que le gameplay de Legends Z-A s'en inspire directement.
Cherchez la pertinence, là c'est juste jouer la carte "Pokémon VS Digimon" quand le coeur du problème concernant Pokémon ça n'est pas ce jeu exclusivement mais l'ambition de la série sur ces 10 dernières ans. L'orientation "grand public" des jeux depuis Soleil/Lune, les contenus absents ou relégué en DLC depuis Epée/Bouclier, même la compétition officielle forcée au format 2V2, ce genre de chose.
Legends Z-A a ses tares comme le transfert de Pokémon à sens uniques (par exemple un Pokémon de Epée/Bouclier ne peut pas y retouner s'il est utilisé dans Legends Z-A, ce qui rend l'app Pokémon HOME inutile), l'annonce de DLC avant la sortie du jeu, ce genre de chose ne sont malheureusement pas renseignés dans les testeurs des rédactions reconnus par Metacritic et OpenCritic, forcément trop obscur pour ses personnes.
cyr
posted
the 10/15/2025 at 06:00 PM
Je retient juste que de meilleur graff font qu'obligatoirement le jeux doit avoir une meilleur note qu'un jeux graphiquement pauvre ?
Ok
ratchet
posted
the 10/15/2025 at 06:05 PM
cyr
sans parler graphisme Digimon a de meilleurs arguments que ZA pour le peu que je sais.
Déjà ZA fais encore des abominations par rapport à sa propre licence (sauvegarde Auto obligatoire, suppression des montures et sûrement d’autres trucs que je vais découvrir tout à l’heure)
cyr
posted
the 10/15/2025 at 06:11 PM
ratchet
perso je vais faire comme arceus, je vais passer mon tour.
ratchet
posted
the 10/15/2025 at 06:14 PM
cyr
je ne peux pas il me manquer certains shiny de ZA!
D’ailleurs il n’y a aucune méthode particulière pour en avoir apparemment dans le jeu -_-
pimoody
posted
the 10/15/2025 at 06:22 PM
La note de Pokémon c’est pas en comparaison des autres licences, mais en comparaison des précédents jeux de sa propre licence. Donc forcément celui-ci va nous faire un bon effet.
cyr
posted
the 10/15/2025 at 06:42 PM
ratchet
mais si tu peux. Regarde j'y arrive très bien.
Je me dit que dans le prochain pokemon canonique, ils seront la les pokemon qui manque lol.
Je prend le paris.
Et entre nous, si j'avais 60€ a perdre, je prendrai la compile mario galaxy.
wickette
posted
the 10/15/2025 at 06:44 PM
Regardons plutôt les notes joueurs du dernier pokémon sorti
...
Pour ma part je pense qu'il se vendra bien vu qu'il n'y a pas vraiment grands chose de Nintendo sur switch 1/2 et entres la bonne réceptions de Legends Arceus et les mega evolutions (qui étaient très largement meilleures que les "tera crystal" ça suffira.
Pour ma part, un jeu pokemon synonyme d'exploration qui se passe dans une seule ville, avec des DLC annoncé avant la sortie, avec une amélioration graphique comparé à Arceus mais toujours très très loin devant ce qu'il faut, sans moi. Ca changera rien aux ventes mais à un moment je pense que ils doivent comprendre qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui jouent à la switch 1/2, la grande majorité
yukilin
c'est trop facile de sortir l'éternel débat du casual vs "gamer" (même si j'aime pas cette expression).
Je peux l'appliquer sur absolument tout. Starfield et ses dizaines de millions de joueurs je peux dire aussi que c'est les gamers qui se plaignent et que le jeu convient, que les gens satisfaient ils ne laissent pas de reviews etc. Overwatch 2 aussi, on le voit souvent cette histoire.
Au final chaque personne a son avis sur le jeu, si le jeu te convient à toi ou un autre, tant mieux, en aucun cas ça legitime de réduire l'avis d'autres mêmes s'ils sont minoritaires
. Tant que, bien sûr, il s'agissent de reviews constructives, pas de reviews bombing/toxiques
masharu
posted
the 10/15/2025 at 06:48 PM
ratchet
Graphiquement Time Stranger n'est pas ouf. Testé la demo mais c'est Bandai Namco sur une licence anime comme ils en produisent des tonnes, ça n'est pas du AAA à la Square Enix.
Encore une fois si la comparaison est à faire dans ce cas ici c'est avec Xenoblade et vous avez même des leaks cette semaine qui montrent que Game Freak écoute les fans qui parlent de "Monolith Soft qui devrait reprendre la série" et s'inspire des Xenoblade pour Legends Z-A et visiblement leur prochain jeu aussi.
Xenoblade DE/2/3 défoncent Pokémon Legends Z-A et je peux déjà dire que les DLC Torna et Future Remeed défoncent le DLC Mega-Dimension en terme de contenus (gameplay, level-design, scénario, bande son, durée de vie...).
