Xbox ment a la presse en montrant de faux locaux de R&D pour la next gen Xbox
"This is where we're prototyping the next-generation of Xbox."
ahlala mentir comme ca à la presse .. en face a face...

https://x.com/JezCorden/status/1978470839403385205
    posted the 10/15/2025 at 04:19 PM by skuldleif
    ravyxxs posted the 10/15/2025 at 04:25 PM
    Tous ces mouvements devraient vous éclairez… Ça m'étonne qu'on continue à boire toute parole venant de corporation comme de l'eau de source.

    Faudrait reprendre ces esprits à un moment et tout simplement attendre le moment opportun.
    skuldleif posted the 10/15/2025 at 04:26 PM
    sans doute des locaux loué pour l'occasion , on remarque que personne n'y travail d'ailleurs
    une video faite sous sora 2?
    bennj posted the 10/15/2025 at 04:27 PM
    skuldleif source ? t'inquiète frère.
    bennj posted the 10/15/2025 at 04:28 PM
    Et puis qu'est ce qu'on s'en tape sérieux. Vous aimez vraiment bien les buzz à deux balles.
    masharu posted the 10/15/2025 at 04:28 PM
    Nan mais ce qui est vrai en revanche c'est que Microsoft continue leur abus d'appeler cela "leur console portable Xbox" quand c'est un PC ROG Ally d'ASUS skinné Xbox.
    skuldleif posted the 10/15/2025 at 04:29 PM
    bennj sora 2
    cyr posted the 10/15/2025 at 04:29 PM
    Combien de vente au final?
    tripy73 posted the 10/15/2025 at 04:35 PM
    C'est l'endroit où ils fabriquent les 150 modèles de manettes ?
    naoshige11 posted the 10/15/2025 at 04:41 PM
    Avec Negan ont a la preuve que les fanboys MS sont les plus grosses girouettes du monde vidéoludique, dès que leur marque favorite ne vont plus dans le sens qui les intéressent ça se barre en leur crachant à la gueule.... Ca me rappel les fouteux qui supportent leur équipe uniquement quand elle gagne...

    En l'état c'est pas du tout impossible que MS (comme Sony d'ailleurs) est à leur disposition un espèce de fablab pour bosser sur des proto de design général, avec potentiellement des machines capable de monter des composants électroniques sur une carte mère pour, encore une fois, du prototypage. Et que ce fablab soit "vide" c'est pas non plus complètement fou puisqu'il suffit de quelques personnes sur le terrain pour la partie technique.
    ducknsexe posted the 10/15/2025 at 04:43 PM
    Une video cree par IA
    keiku posted the 10/15/2025 at 04:46 PM
    mais du coup elle est ou leur xbox next gen ? j'ai pas vue une seul xbox dans la video
    masharu posted the 10/15/2025 at 04:51 PM
    keiku Ce cher Amine alias Skuldleif a titré la vidéo "xbox nex gen" mais c'est une vidéo de Good Morning America qui porte sur le ROG Xbox Ally.
    keiku posted the 10/15/2025 at 04:54 PM
    masharu donc d'accord ce n'est pas une xbox, il est marque ROG sur la console et pas xbox et ce n'est pas de la next gen non plus, donc ils mentent bien
    parrain59 posted the 10/15/2025 at 04:55 PM
    naoshige11 Du coup ce ne sont pas des fanboys...
    bennj posted the 10/15/2025 at 04:56 PM
    skuldleif Mais qu'est-ce que tu racontes ? ca m'a pris 5s pour trouver la source : https://www.goodmorningamerica.com/culture/story/gma-gets-1st-new-xbox-handheld-devices-126540751
    bennj posted the 10/15/2025 at 04:58 PM
    keiku putain mais comment t'es lourd à jouer au con h24 sans déconner.
    keiku posted the 10/15/2025 at 04:59 PM
    bennj plus ou moins que skuldleif ?
    naoshige11 posted the 10/15/2025 at 05:11 PM
    parrain59 des fanboys girouette, qui pompaient MS dans tout les sens quand tout allait bien (et pas qu'ici d'ailleurs) et qui font genre ils sont critique quand ils ont la tête dans l'eau.

    Pour avoir côtoyer tout un tas de spécimens de ce genre, dans plein de contextes différents, le pattern se répète à chaque fois. Les plus gros fan tarés sont les pires ******* quand ça va mal.
    leonr4 posted the 10/15/2025 at 05:18 PM
    keiku La vidéo originale https://youtu.be/i0MxZPMdvE4
    Comme tu peux le voir ça parle des Rog Xbox Ally et des labos MS en général. Bref, aucun rapport avec la prochaine Xbox de salon.
    jacquescechirac posted the 10/15/2025 at 05:25 PM
    naoshige11 Oulah, le fanboyisme n'a aucune frontière
    Sony, Nintendo, xbox; les mêmes crottes de nez qui viennent couiner pour protéger sa marque favorite.
    niflheim posted the 10/15/2025 at 05:50 PM
    Avec la Rog Xbox Ally, je pense qu'il y a déjà la confirmation que la prochaine machine de Microsoft sera plus orientée PC vu son prix, avec Windows intégré, et bien évidemment toutes les joies du PC qu'un pure consoleux détestera à coup sûr:

    Crash, bug d'affichage, des messages qui apparaissent genre "compilation des shaders, optimisation pour votre PC...patientez.", des jeux qui se lancent pas comme Spider-Man 2, voir le test de Julien Chièze https://www.youtube.com/watch?v=oUgy8SO_75g&t=750s

    Ca va vraiment ciblé une niche de joueurs (le dernier bastion de joueurs Xbox) quand tu vois que la Switch 2 s'est plus vendue en une semaine que toutes les consoles PC portables réunies: les Steam Deck, Rog Ally, etc
    kikoo31 posted the 10/15/2025 at 06:55 PM
    nox31 posted the 10/15/2025 at 07:00 PM
    Ils sont trop fort chez Microsoft ???? comment ça se fait qu'il y ait encore des gens pour croire a toutes leurs conneries ?
