iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
skuldleif
> blog
Xbox ment a la presse en montrant de faux locaux de R&D pour la next gen Xbox
"This is where we're prototyping the next-generation of Xbox."
ahlala mentir comme ca à la presse .. en face a face...
https://x.com/JezCorden/status/1978470839403385205
posted the 10/15/2025 at 04:19 PM by
skuldleif
comments (
23
)
ravyxxs
posted
the 10/15/2025 at 04:25 PM
Tous ces mouvements devraient vous éclairez… Ça m'étonne qu'on continue à boire toute parole venant de corporation comme de l'eau de source.
Faudrait reprendre ces esprits à un moment et tout simplement attendre le moment opportun.
skuldleif
posted
the 10/15/2025 at 04:26 PM
sans doute des locaux loué pour l'occasion , on remarque que personne n'y travail d'ailleurs
une video faite sous sora 2?
bennj
posted
the 10/15/2025 at 04:27 PM
skuldleif
source ? t'inquiète frère.
bennj
posted
the 10/15/2025 at 04:28 PM
Et puis qu'est ce qu'on s'en tape sérieux. Vous aimez vraiment bien les buzz à deux balles.
masharu
posted
the 10/15/2025 at 04:28 PM
Nan mais ce qui est vrai en revanche c'est que Microsoft continue leur abus d'appeler cela "leur console portable Xbox" quand c'est un PC ROG Ally d'ASUS skinné Xbox.
skuldleif
posted
the 10/15/2025 at 04:29 PM
bennj
sora 2
cyr
posted
the 10/15/2025 at 04:29 PM
Combien de vente au final?
tripy73
posted
the 10/15/2025 at 04:35 PM
C'est l'endroit où ils fabriquent les 150 modèles de manettes ?
naoshige11
posted
the 10/15/2025 at 04:41 PM
Avec Negan ont a la preuve que les fanboys MS sont les plus grosses girouettes du monde vidéoludique, dès que leur marque favorite ne vont plus dans le sens qui les intéressent ça se barre en leur crachant à la gueule.... Ca me rappel les fouteux qui supportent leur équipe uniquement quand elle gagne...
En l'état c'est pas du tout impossible que MS (comme Sony d'ailleurs) est à leur disposition un espèce de fablab pour bosser sur des proto de design général, avec potentiellement des machines capable de monter des composants électroniques sur une carte mère pour, encore une fois, du prototypage. Et que ce fablab soit "vide" c'est pas non plus complètement fou puisqu'il suffit de quelques personnes sur le terrain pour la partie technique.
ducknsexe
posted
the 10/15/2025 at 04:43 PM
Une video cree par IA
keiku
posted
the 10/15/2025 at 04:46 PM
mais du coup elle est ou leur xbox next gen ? j'ai pas vue une seul xbox dans la video
masharu
posted
the 10/15/2025 at 04:51 PM
keiku
Ce cher Amine alias Skuldleif a titré la vidéo "xbox nex gen" mais c'est une vidéo de Good Morning America qui porte sur le ROG Xbox Ally.
keiku
posted
the 10/15/2025 at 04:54 PM
masharu
donc d'accord ce n'est pas une xbox, il est marque ROG sur la console et pas xbox et ce n'est pas de la next gen non plus, donc ils mentent bien
parrain59
posted
the 10/15/2025 at 04:55 PM
naoshige11
Du coup ce ne sont pas des fanboys...
bennj
posted
the 10/15/2025 at 04:56 PM
skuldleif
Mais qu'est-ce que tu racontes ? ca m'a pris 5s pour trouver la source :
https://www.goodmorningamerica.com/culture/story/gma-gets-1st-new-xbox-handheld-devices-126540751
bennj
posted
the 10/15/2025 at 04:58 PM
keiku
putain mais comment t'es lourd à jouer au con h24 sans déconner.
keiku
posted
the 10/15/2025 at 04:59 PM
bennj
plus ou moins que
skuldleif
?
naoshige11
posted
the 10/15/2025 at 05:11 PM
parrain59
des fanboys girouette, qui pompaient MS dans tout les sens quand tout allait bien (et pas qu'ici d'ailleurs) et qui font genre ils sont critique quand ils ont la tête dans l'eau.
Pour avoir côtoyer tout un tas de spécimens de ce genre, dans plein de contextes différents, le pattern se répète à chaque fois. Les plus gros fan tarés sont les pires ******* quand ça va mal.
leonr4
posted
the 10/15/2025 at 05:18 PM
keiku
La vidéo originale
https://youtu.be/i0MxZPMdvE4
Comme tu peux le voir ça parle des Rog Xbox Ally et des labos MS en général. Bref, aucun rapport avec la prochaine Xbox de salon.
jacquescechirac
posted
the 10/15/2025 at 05:25 PM
naoshige11
Oulah, le fanboyisme n'a aucune frontière
Sony, Nintendo, xbox; les mêmes crottes de nez qui viennent couiner pour protéger sa marque favorite.
niflheim
posted
the 10/15/2025 at 05:50 PM
Avec la Rog Xbox Ally, je pense qu'il y a déjà la confirmation que la prochaine machine de Microsoft sera plus orientée PC vu son prix, avec Windows intégré, et bien évidemment toutes les joies du PC qu'un pure consoleux détestera à coup sûr:
Crash, bug d'affichage, des messages qui apparaissent genre "compilation des shaders, optimisation pour votre PC...patientez.", des jeux qui se lancent pas comme Spider-Man 2, voir le test de Julien Chièze
https://www.youtube.com/watch?v=oUgy8SO_75g&t=750s
Ca va vraiment ciblé une niche de joueurs (le dernier bastion de joueurs Xbox) quand tu vois que la Switch 2 s'est plus vendue en une semaine que toutes les consoles PC portables réunies: les Steam Deck, Rog Ally, etc
kikoo31
posted
the 10/15/2025 at 06:55 PM
nox31
posted
the 10/15/2025 at 07:00 PM
Ils sont trop fort chez Microsoft ???? comment ça se fait qu'il y ait encore des gens pour croire a toutes leurs conneries ?
