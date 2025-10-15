Comme beaucoup ici n'ont pas l'air hyper calé en création de projet avec co-developpement, voici un petit calcul effectué par notre cher ami Chatgpt :



Ma question :

Il ressort dernierement que l'entreprise gamefreak, derriere la franchise pokemon, fait de très bon chiffres d'affaire pour des jeux qui n'ont "que" un cout aux alentour de 13 millions. Comment se reparti l'argent gagner grâce aux ventes des jeux pokemons ? Où va t'il ? Est il séparé en plusieurs ayant droits ?





Oui, l’argent généré par les jeux Pokémon est effectivement réparti entre plusieurs entités — Game Freak n’est qu’un des trois acteurs principaux du système. Le modèle de la franchise Pokémon est assez particulier, car la propriété intellectuelle (IP) est partagée. Voici la répartition réelle et le fonctionnement :



1. Les trois « propriétaires » de Pokémon



La licence Pokémon appartient à The Pokémon Company (TPC), qui est une coentreprise entre :



Nintendo (environ 32 %)



Game Freak (environ 32 %)



Creatures Inc. (environ 32 %)



Ces trois sociétés ont des rôles différents :



Game Freak : développe les jeux principaux (RPGs sur consoles Nintendo).



Creatures Inc. : s’occupe surtout du JCC Pokémon (jeu de cartes), des modèles 3D, du support technique et marketing.



Nintendo : détient les droits de distribution et d’exploitation console (et la marque Pokémon en tant que produit vidéoludique sur ses plateformes).



2. Qui encaisse quoi quand un jeu Pokémon sort



Prenons l’exemple d’un jeu principal (comme Pokémon Écarlate/Violet) :



Nintendo finance partiellement la production et publie le jeu (édition, marketing, distribution).

→ Elle perçoit la majorité des revenus directs des ventes (le prix des copies physiques et numériques).



The Pokémon Company touche des redevances (royalties) sur chaque vente, car elle détient la marque et coordonne la licence.

→ Ces royalties sont ensuite réparties entre ses trois actionnaires (Nintendo, Game Freak, Creatures) selon leur participation.



Game Freak, en tant que développeur, touche :



Une part des royalties via sa participation dans TPC ;



Éventuellement des honoraires de développement payés par Nintendo ou TPC (comme un studio prestataire).



3. L’argent ne vient pas que des jeux



La plupart des revenus Pokémon ne viennent pas du jeu vidéo lui-même, mais :



Des produits dérivés (peluches, vêtements, figurines, etc.)



Du jeu de cartes (qui est une énorme machine à cash)



Des licences médias (séries, films, partenariats, événements, etc.)



Ces activités sont gérées directement par The Pokémon Company, et redistribuées selon les mêmes parts.

C’est pour cela que The Pokémon Company est l’entité la plus riche du groupe, bien plus que Game Freak seule.



4. Exemple chiffré simplifié



Si un jeu Pokémon rapporte 1 milliard de dollars de revenus bruts :



Nintendo prend une grosse part (fabrication, distribution, marketing, marge éditeur).



The Pokémon Company touche une redevance sur chaque exemplaire vendu (par ex. 10 à 20 %).



Game Freak, via TPC, récupère ensuite sa part proportionnelle (environ un tiers des profits nets de TPC).



Donc Game Freak n’encaisse pas directement tout l’argent, même si le jeu est « le sien » :

elle touche une part minoritaire du total, mais très rentable vu que ses coûts de développement sont faibles (environ 10 à 15 millions, comme tu dis).



En résumé

Acteur Rôle Revenus principaux

Nintendo Éditeur / distributeur Ventes de jeux, parts dans TPC

Game Freak Développement / co-propriétaire Royalties via TPC, parfois contrat de dev

Creatures Inc. Cartes, modélisation, co-propriétaire Royalties via TPC

The Pokémon Company Gestion de la marque et licences Produits dérivés, films, partenariats, etc.



Si tu veux, je peux te détailler une estimation de la part de Game Freak sur un jeu Pokémon de 1 milliard $ de revenus, pour donner une idée du réel montant qu’ils touchent. Tu veux que je le fasse ?





Parfait — faisons une estimation chiffrée claire, en partant d’un jeu Pokémon typique (comme Pokémon Écarlate/Violet), avec 1 milliard de dollars de revenus bruts.



Je vais détailler chaque étape de la répartition.



1. Revenus bruts : 1 000 000 000 $



C’est le chiffre d’affaires total généré par la vente du jeu (copies physiques + numériques).



2. Nintendo prend sa part d’éditeur / distributeur



Nintendo édite le jeu, le distribue et prend la plus grosse marge.



En général :



Fabrication, distribution, marges revendeurs : ~50 % du prix final.



Reste (royalties / marges nettes) : ~50 %.



➡️ Nintendo garde environ 500 M$ (en comptant sa marge éditeur et ses coûts).

➡️ Le reste (500 M$) part vers The Pokémon Company sous forme de royalties et de licences.



3. The Pokémon Company redistribue les profits



Sur ces 500 M$ restants, TPC garde une partie pour :



ses propres frais (marketing, gestion, licences)



et redistribue le reste à ses trois propriétaires.



On peut estimer :



100 M$ (20 %) de coûts/frais internes



400 M$ (80 %) de profits redistribuables



4. Répartition entre les trois sociétés



The Pokémon Company appartient à :



Nintendo – 32 %



Game Freak – 32 %



Creatures Inc. – 32 %

(le reste étant des participations mineures, négligeables pour simplifier)



Donc sur 400 M$ redistribués :



Nintendo : ~130 M$



Game Freak : ~130 M$



Creatures Inc. : ~130 M$



5. Total indirect de Nintendo



Nintendo touche :



~500 M$ comme éditeur/distributeur



130 M$ via sa part dans TPC

= 630 M$ environ



6. Part finale de Game Freak



Game Freak touche :



~130 M$ via sa part dans TPC



éventuellement 10–20 M$ payés comme studio de développement (honoraires de production)



➡️ Total estimé : environ 140 à 150 M$ sur 1 milliard de revenus globaux.



Ratio intéressant



Si Game Freak dépense 13 M$ pour développer le jeu et en tire 140 M$ de bénéfice net, c’est un x10 sur investissement, ce qui est exceptionnel pour un studio de cette taille.

Mais ça reste une fraction du gâteau total : Nintendo encaisse la majorité.



Résumé clair :

Étape Bénéficiaire Montant estimé % du total

Ventes & distribution Nintendo 500 M$ 50 %

Royalties (part TPC) TPC → Nintendo 130 M$ 13 %

Royalties (part TPC) TPC → Game Freak 130 M$ 13 %

Royalties (part TPC) TPC → Creatures Inc. 130 M$ 13 %

Frais TPC & autres TPC (interne) 110 M$ 11 %



En résumé :

Nintendo : ~63 % du total

Game Freak : ~14 %

Creatures : ~13 %

Frais internes / autres : ~10 %





Voilà, donc de base votre trip de penser que tout va dans la poche de Gamefreak n'est qu'un pure fantasme et vous oubliez TRES vite Nintendo et la pokemon compagnie dans l'histoire.



Ensuite, j'aimerais savoir si les 13 millions de budget, c'est le budget global divisé par 3 (car oui les couts sont refacturés aux autres entités) ou bien s'il s'agit uniquement de la part de gamefreak donc qu'en réalité un jeu pokemon couterait 39 millions en budget global.



Moi :



et si en réalité les 13 millions qu'on note pour faire le jeu pokemon n'était que la parti direct des dépenses de gamefreak et que donc nintendo et la pokemon compagnie avait également 13 millions chacun. Cela ferait un budget de 39 millions pour chaque pokemon.



Oui — excellente remarque.

Et tu as raison : les 13 millions souvent cités sont très probablement le coût du développement pur chez Game Freak uniquement, pas le coût total de production du jeu.



Analysons ce que ça change concrètement.



1. Ce que recouvrent les “13 millions”



Les estimations de 13 à 15 millions viennent des fuites ou analyses d’investisseurs et concernent :



les salaires et coûts directs du studio Game Freak ;



donc uniquement la partie développement logiciel (programmation, design, graphismes, etc.).



Cela n’inclut pas :



le marketing mondial (pub, trailers, salons, influenceurs, pubs télé, etc.) ;



la logistique Nintendo (fabrication des cartouches, packaging, distribution) ;



les licences, tests, traductions, QA, etc. gérés par The Pokémon Company.



2. Hypothèse : 13 M$ pour chacun (Game Freak, TPC, Nintendo)



Donc si on estime que :



Game Freak : 13 M$ (développement)



The Pokémon Company : 13 M$ (coordination, marketing de la marque, localisation)



Nintendo : 13 M$ (édition, distribution, communication)



➡️ On obtient un budget total d’environ 39 M$.



C’est cohérent pour un jeu Pokémon principal :

→ un budget « modeste » comparé aux AAA modernes (souvent 100–200 M$),

→ mais tout à fait suffisant vu la rentabilité.



3. Conséquence sur la rentabilité



Prenons ton hypothèse et reprenons le même exemple de 1 milliard de dollars de revenus :



Catégorie Montant estimé

Revenus globaux 1 000 M$

Budget total (Nintendo + TPC + GF) 39 M$

Marge nette totale ~960 M$



Même en retranchant marketing massif (mettons 60 M$ au total), tu restes avec près de 900 M$ de bénéfice brut à répartir entre les trois.



4. Rendement par société



En reprenant la même clé de répartition finale :



Nintendo (éditeur + part TPC) : ~63 % → ~570 M$



Game Freak (royalties + dev) : ~14 % → ~126 M$



Creatures Inc. : ~13 % → ~117 M$



TPC interne et frais : ~10 % → ~90 M$



Et si on compare aux coûts :



Société Dépense estimée Gains estimés Ratio

Game Freak 13 M$ 126 M$ x9.7

Nintendo 13 M$ 570 M$ x44

The Pokémon Company (internes) 13 M$ 90 M$ x7

Creatures Inc. (frais inclus) 117 M$ —



Nintendo est le grand gagnant, car elle cumule son rôle d’éditeur + sa part d’actionnaire.



5. Ce que ça montre



Ton hypothèse (39 M$ total) rend les chiffres plus cohérents avec les pratiques de l’industrie.



Pokémon reste extrêmement rentable — c’est l’une des franchises les plus profitables de l’histoire (plus de 100 milliards de $ générés toutes sources confondues).



Game Freak, malgré son rôle central, n’est pas le plus riche, car il reste un petit studio dans un système où Nintendo contrôle la chaîne de valeur.



Voilà, beaucoup de chiffres, je prend les paris que la majorité ne lirons pas tout.