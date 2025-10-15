Fuite des budgets de développement des jeux Pokémon pour Switch:
En début de semaine, le groupe à l'origine du piratage Tera Leak de Game Freak est revenu avec une nouvelle série d'informations internes provenant de la société concernant les titres Pokémon passés et futurs.
Grâce à ces informations, nous connaissons désormais les budgets de développement approximatifs des jeux, de Sword And Shield jusqu'aux titres Pokémon de la génération 10 qui n'ont pas encore été annoncés.
Rock'n Roll :
-Pokémon Sword And Shield :
14.2 millions d'euros
-Pokémon Sword And Shield DLC :
2.19 millions de 'euros
-Pokémon Legends Arceus :
12.4 millions d'euros
-Pokémon Écarlate et Violet :
18.7 millions d'euros
-Pokémon Écarlate et Violet DLC :
8.1 millions d'euros (coût initialement prévu : 2.83 millions d'euros)
-Pokémon Legends Z-A (estimation) :
11.4 millions d'euros
-Jeux Pokémon de la génération 10 (estimation préliminaire) :
17.4 millions d'euros
Même si je ne suis pas favorable aux leaks...par contre ce genre d'informations est vraiment intéressantes.
Voir plus si on prends en compte le merchandising, les séries animes...une vraie pompe à fric pour Game Freak
Tant que Nintendo ne sera pas directement impliqué dans le studio Game Freak, en rachetant le studio ou en ayant une nouvelle approche via Pokémon Company en amont, rien ne changera parce que tout le processus de développement des jeux ne dépend que de Game Freak et de Pokémon Company.
Plus rentable que d'être actionnaire Vinci Autoroute leur truc...
que les jeux soient bons ou pourris, le problème c'est qu'aujourd'hui les gamers n'ont plus aucun poids économique...
Le développement du JV pour devenir l'industrie numéro 1 du divertissement ne pouvait se faire qu'avec le grand public...qui est un public occasionnel.
Déjà tu mettrais 10 gamers dans une salle qu'ils ne seront jamais d'accord sur ce que devrait être le prochain Resident Evil... les gamers ont un côté un peu toxique dans l'idée.
Kamiya qui voulait faire son rp avec twitter l'a découvert...c'est dur de faire plaisir à des gens trop exigeant.
Mais concrètement on le voit avec le dernier Monster Hunter qui veut élargir sa base, on voit que le ton se fait plus international et plus large.
Et avec les coûts de plus en plus élevés de production d'un jeu, la sécurité c'est de s'adresser au plus grand nombre qui sera lui moins exigeant que ces gamers jamais content.
Alors quand on voit les chiffres des syndicats du JV toujours fier de nous montrer qu'il y a énormément de gameuses, de vieux, de jeunes, des millions de joueurs sauf que dans les fait c'est un public en majorité occasionnel.
Je ferais un parallèle à cette masse énorme qui se déplace pour les films Avatar de Cameron...mais qui n'iront pas le reste de l'année au cinéma.
Ils ne sont même pas fan de cinéma.
tout ces gens qui ne regardent pas le football mais quand arrive la finale de l'EDf, ils seront devant la télé.
Cela explique un peu le plafond atteinds du JV, faire un AAA couteux c'est un cauchemar car hormis quelques titres personne ne sait si ton jeu va cartonner malgré le fric que tu auras mis dessus.
Death Strading en est un exemple, on pouvait imaginer un succès Kojimesque à la MGS...bah non
Là Capcom doit être quand même en sueur pour Pragmata...perso le jeu me plaît sur ce que j'ai vu mais je mettrais pas un dollar sur un succès assuré.
à partir de là y'a quasiment plus de débat sur ce que fait ou ne fait pas Game Freak
A voir,car faut regarder ce que gagne Rockstar grâce au Shark Card*mais ça semble difficile à quantifier
Creatures Inc. s'occupe de tous les modèles 3D des Pokémon, ce qui doit représenter un beau budget aussi vu le nombre de bestioles à mettre à jour et à modéliser pour chaque jeu. Legends Z-A par exemple a 67 mega évolutions dans le jeu de base, dont 25 entièrement nouvelles. 16 nouvelles mega évolutions supplémentaires sont prévues pour le DLC. Donc rien que pour les Pokémon on 41 nouveaux modèles, 42 mises à jour de modèles pour les autres mega evolution + tous les Pokémon de base et leurs évolutions classiques (qui sont des modèles utilisés pour plusieurs jeux).
Bref, dans tous les cas ça semble faible, mais je pense qu'on ne se rend pas compte des budgets réels des jeux développés au Japon. On connait généralement beaucoup plus les chiffres venant des USA ou d'Europe, et ce n'est pas toujours comparable. Par exemple, je suis sûr que les budgets des jeux Nintendo de façon générale doivent être beaucoup moins élevés que ce que l'on peut imaginer.
Le budget estimé de Tears of the Kingdom est de 70 millions de par exemple... et c'était le plus gros budget de Nintendo jusque là. Le précédent plus gros budget était pour Breath of the Wild, et le prochain est pour Metroid Prime 4 à cause de son développement chaotique. Malgré tout, 70 millions pour un jeu comme Tears of the Kingdom ce n'est finalement pas si énorme non plus. Et si Tears a eu un tel budget... on peut se douter que les 3/4 des autres productions Nintendo n'ont qu'une fraction de ce budget. Donc probablement des budgets assez similaires à celui de Pokémon Legends Z-A.
Ces chiffres sont ce qu'ils sont ...toutes sommes égales par ailleurs.
Y'a pas de contexte à aller chercher...c'est simplement comme un top JV, y'a pas de raison à aller chercher pour gratter si Mario kart fait 50 000 ventes et que Tales of symphonia 18 000...on ne fait que dire l'un a fait plus que l'autre et c'est tout, on ne va pas aller dans des "bah c'est pas comparable car l'un est un jeu de voiture et l'autre un jrpg). Les chiffres sont là et puis c'est tout.
En Allemagne on dit souvent pour le football que les chiffres ne mentent pas...A la fin d'une saison tu as le premier, le deuxième, etc....on ne cherche pas à analyser qui aura été le meilleur ou le plus méritant, le classement est là et le reste est de la littérature.
Car oui a par les Kéké qui ne vois que par des graphismes vu sur youtube, les jeux Pokémon reste des références, de jouabilité et de fun .
Perso un jeu Beaucoup trop beau esthétiquement, est rarement ressorti une fois terminé.
Quand on voit les leaks et les budgets je trouve ça aberrant de n’avoir toujours aucun projet en pixel art HD-2D ne serait que pour du remake au lieu de la 3D toutes aseptisés de Diamant et Perle.
Ya des mecs ils doivent bien se servir, ça doit être vraiment la planque de bosser sur Pokémon
Et dire que là c’est juste pour les jeux en plus.
Non
Si un jeu se plante, cela n'affectera pas l'entreprise et les employés ne risqueront pas leur job. Les jeux ont un budget moyen quasi identique et il y a des sorties assez fréquentes.
C'est un modèle à suivre et non à dénoncer.
Rien ne prouve que GTA 6 sera bien (moi, comme je l'ai déjà dit je ne le prendrais pas mais je suis tres loin d'etre représentatif) et pourtant on sait déjà que ça va etre un ras de marée en terme de ventes.
Car la licence est tellement populaire que même s'il y avait une tentative de bad buzz via des influenceurs, ça n'aurait aucun impact.
C'est Pokefion, ça se vendrait même si c'était encore plus mid que les derniers jeux l'ont été, la preuve par les revenus / ventes.
Le modèle exigé par ces joueurs/fans étaient tellement viable que les developpeurs ne pouvaient plus garder l'exclusivité de leurs jeux et ont du essayer de les mettre un maximum partout.
Et malgré ça, l'une des deux boites parait en survie avec sa nécessité d'augmenter drastiquement le prix de son gamepass (sur quoi tout son modele économique se base) voir potentiellement contraint à l'abandon de construction d'hardware.
Et l'autre (sony) ne compte presque plus que sur les tiers pour alimenter son hardware qui sort de manière de plus en plus rapproché avec si peu de "first party" que beaucoup on l'impression que la PS5 vient juste de démarrer son cycle de vie.
Mais oui tu as raison, le problème, c'est les fans de nintendo.
Alors qu'un budget sans savoir à quoi il est alloué ça ne veut juste rien dire.