Fuite des budgets de développement des jeux Pokémon pour Switch:



En début de semaine, le groupe à l'origine du piratage Tera Leak de Game Freak est revenu avec une nouvelle série d'informations internes provenant de la société concernant les titres Pokémon passés et futurs.



Grâce à ces informations, nous connaissons désormais les budgets de développement approximatifs des jeux, de Sword And Shield jusqu'aux titres Pokémon de la génération 10 qui n'ont pas encore été annoncés.



Rock'n Roll :



-Pokémon Sword And Shield :

14.2 millions d'euros



-Pokémon Sword And Shield DLC :

2.19 millions de 'euros



-Pokémon Legends Arceus :

12.4 millions d'euros



-Pokémon Écarlate et Violet :

18.7 millions d'euros



-Pokémon Écarlate et Violet DLC :

8.1 millions d'euros (coût initialement prévu : 2.83 millions d'euros)



-Pokémon Legends Z-A (estimation) :

11.4 millions d'euros



-Jeux Pokémon de la génération 10 (estimation préliminaire) :

17.4 millions d'euros



Même si je ne suis pas favorable aux leaks...par contre ce genre d'informations est vraiment intéressantes.