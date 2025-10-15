HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 528
visites since opening : 892329
newtechnix > blog
Pokeleak...les budgets! lol
Fuite des budgets de développement des jeux Pokémon pour Switch:

En début de semaine, le groupe à l'origine du piratage Tera Leak de Game Freak est revenu avec une nouvelle série d'informations internes provenant de la société concernant les titres Pokémon passés et futurs.

Grâce à ces informations, nous connaissons désormais les budgets de développement approximatifs des jeux, de Sword And Shield jusqu'aux titres Pokémon de la génération 10 qui n'ont pas encore été annoncés.

Rock'n Roll :

-Pokémon Sword And Shield :
14.2 millions d'euros

-Pokémon Sword And Shield DLC :
2.19 millions de 'euros

-Pokémon Legends Arceus :
12.4 millions d'euros

-Pokémon Écarlate et Violet :
18.7 millions d'euros

-Pokémon Écarlate et Violet DLC :
8.1 millions d'euros (coût initialement prévu : 2.83 millions d'euros)

-Pokémon Legends Z-A (estimation) :
11.4 millions d'euros

-Jeux Pokémon de la génération 10 (estimation préliminaire) :
17.4 millions d'euros

Même si je ne suis pas favorable aux leaks...par contre ce genre d'informations est vraiment intéressantes.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 10/15/2025 at 09:20 AM by newtechnix
    comments (31)
    newtechnix posted the 10/15/2025 at 09:23 AM
    En fait Pokemon sur une gen et en additionnant les titres semble aussi fort économiquement qu'un GTA?
    Voir plus si on prends en compte le merchandising, les séries animes...une vraie pompe à fric pour Game Freak
    jaysennnin posted the 10/15/2025 at 09:30 AM
    newtechnix même si c'est développé avec deux bouts de ficelle, pokémon se vendra toujours, la série n'a jamais brillé par son aspect technique, et malheureusement ce succès fait que nintendo fera jamais évoluer techniquement la série vu ce que cela leur rapporte par rapport à ce qu'ils dépensent (quasiment rien)
    masharu posted the 10/15/2025 at 09:36 AM
    jaysennnin Le problème est que justement Nintendo n'est pas directement impliqué dans le développement des jeux, en dehors des têtes représentants qui chez Pokémon Company. Game Freak est indépendant et n'a pas un Nintendo qui pour tous ses développeur est extrêmement flexible dans le développement des jeux.

    Tant que Nintendo ne sera pas directement impliqué dans le studio Game Freak, en rachetant le studio ou en ayant une nouvelle approche via Pokémon Company en amont, rien ne changera parce que tout le processus de développement des jeux ne dépend que de Game Freak et de Pokémon Company.
    pharrell posted the 10/15/2025 at 09:38 AM
    Ou va l'argent ? Chez les actionnaires ? Bordel il me faut des actions Game Freak... Budgets Low Cost, 1 voir 2 jeux par an, des ventes par wagon...

    Plus rentable que d'être actionnaire Vinci Autoroute leur truc...
    newtechnix posted the 10/15/2025 at 09:44 AM
    jaysennnin j'ai pas de soucis avec ça.

    que les jeux soient bons ou pourris, le problème c'est qu'aujourd'hui les gamers n'ont plus aucun poids économique...

    Le développement du JV pour devenir l'industrie numéro 1 du divertissement ne pouvait se faire qu'avec le grand public...qui est un public occasionnel.

    Déjà tu mettrais 10 gamers dans une salle qu'ils ne seront jamais d'accord sur ce que devrait être le prochain Resident Evil... les gamers ont un côté un peu toxique dans l'idée.
    Kamiya qui voulait faire son rp avec twitter l'a découvert...c'est dur de faire plaisir à des gens trop exigeant.

    Mais concrètement on le voit avec le dernier Monster Hunter qui veut élargir sa base, on voit que le ton se fait plus international et plus large.

    Et avec les coûts de plus en plus élevés de production d'un jeu, la sécurité c'est de s'adresser au plus grand nombre qui sera lui moins exigeant que ces gamers jamais content.

    Alors quand on voit les chiffres des syndicats du JV toujours fier de nous montrer qu'il y a énormément de gameuses, de vieux, de jeunes, des millions de joueurs sauf que dans les fait c'est un public en majorité occasionnel.

    Je ferais un parallèle à cette masse énorme qui se déplace pour les films Avatar de Cameron...mais qui n'iront pas le reste de l'année au cinéma.
    Ils ne sont même pas fan de cinéma.
    ou
    tout ces gens qui ne regardent pas le football mais quand arrive la finale de l'EDf, ils seront devant la télé.

    Cela explique un peu le plafond atteinds du JV, faire un AAA couteux c'est un cauchemar car hormis quelques titres personne ne sait si ton jeu va cartonner malgré le fric que tu auras mis dessus.

    Death Strading en est un exemple, on pouvait imaginer un succès Kojimesque à la MGS...bah non
    Là Capcom doit être quand même en sueur pour Pragmata...perso le jeu me plaît sur ce que j'ai vu mais je mettrais pas un dollar sur un succès assuré.
    poker22 posted the 10/15/2025 at 09:44 AM
    Tant que ce sont de bons jeux; RAS
    masharu posted the 10/15/2025 at 09:44 AM
    pharrell Le jour où Game Freak et Pokémon Company rentrent en bourse, c'est fini ça sera encore pire que ce qu'on a aujourd'hui .
    newtechnix posted the 10/15/2025 at 09:47 AM
    En fait je crois clair Pokemon écrase GTA en terme de rentabilité

    à partir de là y'a quasiment plus de débat sur ce que fait ou ne fait pas Game Freak
    kikoo31 posted the 10/15/2025 at 09:48 AM
    newtechnix écrase GTA en terme de rentabilité

    A voir,car faut regarder ce que gagne Rockstar grâce au Shark Card*mais ça semble difficile à quantifier
    linkstar posted the 10/15/2025 at 09:48 AM
    Qu'on aime ou pas la direction de Pokémon, ça rapporte un maximum de pognon. Vous auriez une entreprise, un produit qui fonctionne et vous chercheriez aussi à obtenir le maximum de gain dessus. Qui est étonné par ça ?
    giru posted the 10/15/2025 at 09:51 AM
    Ces chiffres ne veulent pas dire grand chose sans contexte, sans savoir à quoi ces budgets sont alloués exactement. J'imagine le développement en interne uniquement, mais comme déjà dit ailleurs les jeux Pokémon ce n'est pas que Game Freak.

    Creatures Inc. s'occupe de tous les modèles 3D des Pokémon, ce qui doit représenter un beau budget aussi vu le nombre de bestioles à mettre à jour et à modéliser pour chaque jeu. Legends Z-A par exemple a 67 mega évolutions dans le jeu de base, dont 25 entièrement nouvelles. 16 nouvelles mega évolutions supplémentaires sont prévues pour le DLC. Donc rien que pour les Pokémon on 41 nouveaux modèles, 42 mises à jour de modèles pour les autres mega evolution + tous les Pokémon de base et leurs évolutions classiques (qui sont des modèles utilisés pour plusieurs jeux).

    Bref, dans tous les cas ça semble faible, mais je pense qu'on ne se rend pas compte des budgets réels des jeux développés au Japon. On connait généralement beaucoup plus les chiffres venant des USA ou d'Europe, et ce n'est pas toujours comparable. Par exemple, je suis sûr que les budgets des jeux Nintendo de façon générale doivent être beaucoup moins élevés que ce que l'on peut imaginer.

    Le budget estimé de Tears of the Kingdom est de 70 millions de par exemple... et c'était le plus gros budget de Nintendo jusque là. Le précédent plus gros budget était pour Breath of the Wild, et le prochain est pour Metroid Prime 4 à cause de son développement chaotique. Malgré tout, 70 millions pour un jeu comme Tears of the Kingdom ce n'est finalement pas si énorme non plus. Et si Tears a eu un tel budget... on peut se douter que les 3/4 des autres productions Nintendo n'ont qu'une fraction de ce budget. Donc probablement des budgets assez similaires à celui de Pokémon Legends Z-A.
    gasmok2 posted the 10/15/2025 at 09:55 AM
    J'aimerai bien voir le budget de Palworld du coup tiens
    kikoo31 posted the 10/15/2025 at 09:58 AM
    gasmok2 vu l'AI embarqué derrière ,tout a du être dépensé sur les graphismes et l IA a fait le reste quand au modéle 3D volé à Gamefric pas besoin de modeler 3D
    newtechnix posted the 10/15/2025 at 10:00 AM
    giru "Ces chiffres ne veulent pas dire grand chose sans contexte, sans savoir à quoi ces budgets sont alloués exactement. "

    Ces chiffres sont ce qu'ils sont ...toutes sommes égales par ailleurs.

    Y'a pas de contexte à aller chercher...c'est simplement comme un top JV, y'a pas de raison à aller chercher pour gratter si Mario kart fait 50 000 ventes et que Tales of symphonia 18 000...on ne fait que dire l'un a fait plus que l'autre et c'est tout, on ne va pas aller dans des "bah c'est pas comparable car l'un est un jeu de voiture et l'autre un jrpg). Les chiffres sont là et puis c'est tout.

    En Allemagne on dit souvent pour le football que les chiffres ne mentent pas...A la fin d'une saison tu as le premier, le deuxième, etc....on ne cherche pas à analyser qui aura été le meilleur ou le plus méritant, le classement est là et le reste est de la littérature.
    keiku posted the 10/15/2025 at 10:34 AM
    ouais mais les jeux coute plus cher a développer, c'est pour ca qu'on nous les vends a 90 euros...
    bisba posted the 10/15/2025 at 10:46 AM
    Comme quoi Argent n'est pas égal a qualités

    Car oui a par les Kéké qui ne vois que par des graphismes vu sur youtube, les jeux Pokémon reste des références, de jouabilité et de fun .

    Perso un jeu Beaucoup trop beau esthétiquement, est rarement ressorti une fois terminé.
    pimoody posted the 10/15/2025 at 10:48 AM
    Ça va encore baisser avec les outils IA, nottament pour les assets et modèles de Pokémons,

    Quand on voit les leaks et les budgets je trouve ça aberrant de n’avoir toujours aucun projet en pixel art HD-2D ne serait que pour du remake au lieu de la 3D toutes aseptisés de Diamant et Perle.
    51love posted the 10/15/2025 at 10:52 AM
    Ca doit être a peu près le budget d'un Xenoblade, mais c'est 10 fois moins ambitieux et ça se vend 10 fois plus à l'arrivée


    Ya des mecs ils doivent bien se servir, ça doit être vraiment la planque de bosser sur Pokémon
    altendorf posted the 10/15/2025 at 11:10 AM
    Le pognon de malade qu’ils se font. C’est pas une surprise en soit, mais le réalisé encore plus avec les budgets… c’est fou

    Et dire que là c’est juste pour les jeux en plus.
    zanpa posted the 10/15/2025 at 11:16 AM
    on remercie les Nsex pour gaver les actionnaires avec ces sous jeux
    taiko posted the 10/15/2025 at 11:20 AM
    bisba des références et des bons jeux.

    Non
    burningcrimson posted the 10/15/2025 at 11:38 AM
    newtechnix Pareil que toi, pour une fois je susi d'accord avec ce genre de leaks. On voit bien que la franchise n'évoluera jamais tant qu'elle se vendra. Au lieu de récompenser les fans, GF préfère faire d'avantage de profits. Du coup on va se retaper une Gen 10 avec un moteur vieillot, l'absence de difficulté et de voice acting et dailleur depuis la gen 8, on a même plus de level design lol. On va attendre longtemps vant d'avoir un jeu Pokémon ambitieux.
    burningcrimson posted the 10/15/2025 at 11:41 AM
    jaysennnin C'est pas juste la technique. Les scénarios sont bof, les combats sont lents et mous, les design de Pokémon de plus en plus discutables, les jeux sont trop faciles et le post game est devenu quasi inexistant, et pour couronner le tout on a zéro level design.
    ippoyabukiki posted the 10/15/2025 at 11:42 AM
    La seule chose que je vois avec ces leaks c'est que ça nous démontre la grande qualité de gestion d'entreprise, de budget et de projet de gamefreak.
    Si un jeu se plante, cela n'affectera pas l'entreprise et les employés ne risqueront pas leur job. Les jeux ont un budget moyen quasi identique et il y a des sorties assez fréquentes.
    C'est un modèle à suivre et non à dénoncer.
    ippoyabukiki posted the 10/15/2025 at 11:44 AM
    51love la différence entre xenoblade et pokemon n'est pas la qualité ou le jeu en lui même, mais simplement le poids de la licence. Le nom.
    Rien ne prouve que GTA 6 sera bien (moi, comme je l'ai déjà dit je ne le prendrais pas mais je suis tres loin d'etre représentatif) et pourtant on sait déjà que ça va etre un ras de marée en terme de ventes.
    Car la licence est tellement populaire que même s'il y avait une tentative de bad buzz via des influenceurs, ça n'aurait aucun impact.
    clivekunn posted the 10/15/2025 at 11:47 AM
    Un peu cmme dns bcp d'industrie qui surfe sur la notoriété de leur franchise/marque,minimum d'investissement pour un max de profit et peu importe que le jeu soit pas ouf les gens achètent et consomment,en tt cas à ce niveau ils se gavent comme des porcs lol
    pimoody posted the 10/15/2025 at 11:49 AM
    ippoyabukiki le modèle est bon, en revanche les trop grandes ambitions et le gaming plan sont mauvais. Parce que ils auraient pu très bien continuer avec un aspect plus minimaliste et une meilleurs structure de jeux et de level design et faire de bon jeux. Au lieu de ça survend des concepts marketing d’open world et compagnie qui sont au final presque des scam tant les jeux finaux ne sont pas finalisés comme il faudrait.
    mercure7 posted the 10/15/2025 at 12:05 PM
    Arceus, on l'aurait deviné je pense
    mercure7 posted the 10/15/2025 at 12:10 PM
    burningcrimson Oui de toute façon, quand on prend l'exemple de Arceus, qui a rapporté (chiffres de 2023, ça a dû augmenter), environ 700-800M de dollars pour un budget d'une dizaine, il est normal que les fans, un jour, demandent un "poil" plus d'ambition et de qualité (technique, mais pas que), pour des jeux qu'ils achètent depuis des années, et qui, malgré le laïus pipeau qu'on lit ici, n'ont AUCUNE CHANCE de couler la boîte même avec un budget 3 à 4 fois plus élevés.

    C'est Pokefion, ça se vendrait même si c'était encore plus mid que les derniers jeux l'ont été, la preuve par les revenus / ventes.
    ippoyabukiki posted the 10/15/2025 at 12:14 PM
    zanpa On remercie les fans de sony et microsoft d'avoir demander des graphismes de plus en plus poussés et des AAA de plus en plus couteux et d'avoir ainsi permis la crise actuelle avec un grand nombre de fermetures de studios, de licenciements et le calendrier de sortie de sony et microsoft qui a completement été revu à la baisse.
    Le modèle exigé par ces joueurs/fans étaient tellement viable que les developpeurs ne pouvaient plus garder l'exclusivité de leurs jeux et ont du essayer de les mettre un maximum partout.
    Et malgré ça, l'une des deux boites parait en survie avec sa nécessité d'augmenter drastiquement le prix de son gamepass (sur quoi tout son modele économique se base) voir potentiellement contraint à l'abandon de construction d'hardware.
    Et l'autre (sony) ne compte presque plus que sur les tiers pour alimenter son hardware qui sort de manière de plus en plus rapproché avec si peu de "first party" que beaucoup on l'impression que la PS5 vient juste de démarrer son cycle de vie.

    Mais oui tu as raison, le problème, c'est les fans de nintendo.

    giru posted the 10/15/2025 at 12:30 PM
    newtechnix Mais... aucun rapport. Des chiffres de vente c'est très comparable justement

    Alors qu'un budget sans savoir à quoi il est alloué ça ne veut juste rien dire.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo