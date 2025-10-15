Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Ghost of Yotei
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
[Ps5] Ghost of Yotei : A défaut d'avoir des chiffres officiels...
Ghost of Yotei a été le plus gros lancement PlayStation en Europe depuis Marvel's Spider-Man 2 !



- Les ventes de lancement ont été similaires à celles de Ghost of Tsushima en Europe
- Un lancement plus important que celui de Helldivers 2 toujours en Europe



De plus, Il s'avère que Ghost of Yotei s'est classé 12e lors de son lancement, avec 4,4 % des joueurs PS actifs la semaine dernière qui l'ont essayé. A titre de comparaison, Ghost of Tsushima s'est également classé 12e lors de sa semaine de lancement en 2020, avec 4,4 % des joueurs PS actifs qui l'ont essayé.

Source : https://www.thegamebusiness.com/p/ghost-of-yotei-delivers-strong-opening/
    posted the 10/15/2025 at 07:11 AM by link49
    comments (13)
    ioda posted the 10/15/2025 at 07:23 AM
    Pas possible, tout le monde dit que c'est un bide ici
    link571 posted the 10/15/2025 at 07:25 AM
    En tout cas je m’amuse comme jamais dans cet open world 38h de jeu seulement 2 des 6 tués et pas commencer le chapitre 2
    L’open world est tellement agréable à parcourir et y’a pleins de choses à découvrir. Les quêtes secondaires nous en apprennent plus sur Atsu et j’adore se perso.
    Bref j’adore et si il n’y avait pas eu Exp33 ca aurait était mon goty je pense.
    rider288 posted the 10/15/2025 at 07:32 AM
    Pas mal comme Boycott
    akinen posted the 10/15/2025 at 07:40 AM
    Ce qui compte c’est le bilan ultérieur. Pas celui des premiers jours qui permet aux « fans » de dire « eh bah c’est pas sensé bider??? ».

    Fans souvent que l’on ne revoit plus quand les devs annoncent que le jeu n’a finalement pas atteint les chiffres attendus.

    J’suis pas devin donc il peut tout aussi bien cartonner, mais c’est pas avec les premières vagues estimations que l’on peut conclure que ça bide ou pas.
    shanks posted the 10/15/2025 at 07:40 AM
    GG Sucker Punch qui mérite malgré les défauts.

    par contre, le comparo avec Helldivers II est inutile : c'est la deuxième (et troisième) semaine que le titre a explosé dans les ventes grâce aux bouche-à-oreille. Suffit de voir les audiences Steam (pic de 150.000 la première semaine, 470.000 la troisième).
    akinen posted the 10/15/2025 at 07:42 AM
    shanks exact, le bouche à oreille peut faire exploser les ventes, comme les faire chuter.
    neetsen posted the 10/15/2025 at 07:43 AM
    C'est bizarre, autant j'ai aimé le 1er autant celui-là je suis vachement sur la réserve.
    zanpa posted the 10/15/2025 at 07:49 AM
    link571 c’est tout même toujours les même activités … les camps à nettoyer, les source d’eau chaude, les bambous à couper, les autel où il faut prier … c’est vraiment la même chose que dans le 1 … c’est vraiment pas fou
    negan posted the 10/15/2025 at 08:38 AM
    shanks Pas de chiffres = esbroufe .

    Deja le comparo avec H2 n'a aucun sens mais le truc du « plus gros lancement depuis Spider man 2 » bah encore heureux car depuis S2 il y a pas eu de mastodonte.

    Playstation n'a toujours pas donner de chiffre la voila la réalité et quand Playstation parle pas c'est que c'est mid
    link571 posted the 10/15/2025 at 08:53 AM
    zanpa Oui un peut comme dans presque tous les open world d’aujourd’hui mais ici y’a ce petit truc en plus de la sensation agréable de la chose. Et puis dans la plus part des endroits tu va découvrir des panoramas assez incroyables. Alors oui il ne réinvente rien mais se qu’il fait il le fait bien et même mieux que d’autres open world.
    akinen posted the 10/15/2025 at 08:56 AM
    negan exact. C’est la même chose partout
    brook1 posted the 10/15/2025 at 09:00 AM
    zanpa Il y en a quand même beaucoup moins que dans le premier et ils ont cherché à diversifier les manières de les faire en plus d'être scénarisées pour certaines, les primes notamment.
    abookhouseboy posted the 10/15/2025 at 09:03 AM
    Comparaison un peu foireuse dans le sens où Spider-Man 2 était le dernier AAA solo de Sony a être sorti...

    Le même Spider-Man 2 dont les ventes ont incité Sony a stopper le développement des DLC et à raccourcir le délai de 2 ans avant de sortir la version PC.

    Donc ça fait très "on se rassure comme on peut".
