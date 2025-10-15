Ghost of Yotei a été le plus gros lancement PlayStation en Europe depuis Marvel's Spider-Man 2 !
- Les ventes de lancement ont été similaires à celles de Ghost of Tsushima en Europe
- Un lancement plus important que celui de Helldivers 2 toujours en Europe
De plus, Il s'avère que Ghost of Yotei s'est classé 12e lors de son lancement, avec 4,4 % des joueurs PS actifs la semaine dernière qui l'ont essayé. A titre de comparaison, Ghost of Tsushima s'est également classé 12e lors de sa semaine de lancement en 2020, avec 4,4 % des joueurs PS actifs qui l'ont essayé.
Source : https://www.thegamebusiness.com/p/ghost-of-yotei-delivers-strong-opening/
tags :
posted the 10/15/2025 at 07:11 AM by link49
L’open world est tellement agréable à parcourir et y’a pleins de choses à découvrir. Les quêtes secondaires nous en apprennent plus sur Atsu et j’adore se perso.
Bref j’adore et si il n’y avait pas eu Exp33 ca aurait était mon goty je pense.
Fans souvent que l’on ne revoit plus quand les devs annoncent que le jeu n’a finalement pas atteint les chiffres attendus.
J’suis pas devin donc il peut tout aussi bien cartonner, mais c’est pas avec les premières vagues estimations que l’on peut conclure que ça bide ou pas.
par contre, le comparo avec Helldivers II est inutile : c'est la deuxième (et troisième) semaine que le titre a explosé dans les ventes grâce aux bouche-à-oreille. Suffit de voir les audiences Steam (pic de 150.000 la première semaine, 470.000 la troisième).
Deja le comparo avec H2 n'a aucun sens mais le truc du « plus gros lancement depuis Spider man 2 » bah encore heureux car depuis S2 il y a pas eu de mastodonte.
Playstation n'a toujours pas donner de chiffre la voila la réalité et quand Playstation parle pas c'est que c'est mid
Le même Spider-Man 2 dont les ventes ont incité Sony a stopper le développement des DLC et à raccourcir le délai de 2 ans avant de sortir la version PC.
Donc ça fait très "on se rassure comme on peut".