Rumeur : le DLC Pokémon Scarlet/Violet s'est vendu à 6,15 millions d'exemplaires et a largement dépassé son budget
De nouveaux détails concernant le DLC Pokémon Scarlet/Violet ont fuité en ligne, via la dernière série d'informations provenant du Tera Leak.
La fuite fait référence à ce qui semble être des documents internes du développeur Game Freak, traitant spécifiquement des performances du DLC Hidden Treasures of Area Zero
. Selon les diapositives, le DLC s'est vendu à environ 6,15 millions d'exemplaires au cours des 10 premiers mois suivant sa sortie, ce qui représente environ 25 % de la base totale de joueurs.
Cependant, il semble que ce succès ait été obtenu au prix d'un sacrifice important. Une autre diapositive indique que le DLC a largement dépassé le budget prévu, coûtant à l'entreprise autant que le développement complet de Pokémon Legends: Arceus.
Game Freak n'était manifestement pas satisfait de ce résultat, et la diapositive indique qu'ils ont décidé de « maintenir le DLC à une échelle appropriée, proportionnelle aux revenus, et de se concentrer sur la réduction des coûts ».
Si cette information est exacte, il se pourrait que le DLC des futurs jeux de la série soit considérablement réduit par rapport à ce qui a été fait pour Pokémon Épée/Bouclier et Pokémon Écarlate/Violet, pour le meilleur ou pour le pire.
C'est super ennuyeux car cela imaginer qu'avec ce mode de pensée, il n'iront jamais dans la prise de risque!
Ils ne peuvent pas imaginer un truc AAA wtf ...en raison du budget.
Ils se contentent de leur succès minimal...y'a pas d'ambition chez eux
C'est triste car vu la taille des bugdets qui ont liké, les mecs nagent pourtant dans une piscine de fric.
DLC ventes: 6.15 millions...25% des ventes totales du jeu.
Ils ont donc 24,6 millions de jeux vendus