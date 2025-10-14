profile
Jun'ichi Masuda à été interdit de diriger des jeux Pokémon
Parmi les nombreux leak que l'on découvre depuis hier, certains dressent un portrait peu reluisant de Jun'ichi Masuda.

- Appelée < l'ère de la domination absolue de Masuda >

- Masuda s'est occupé seul de la planification du développement, des décisions relatives au personnel, des relations publiques et de la conception du jeu.

- Jusqu'à Black & White, c'était une époque où personne ne pouvait s'opposer à lui. - Cependant, cela a conduit à une concentration du pouvoir et l'organisation a commencé à devenir incontrôlable.

- En matière de personnel, des < personnes inutiles > et des < favoris > sont apparus.

- Le contenu des jeux est passé d'une approche axée sur le divertissement à une approche axée sur les relations publiques.

- Ils ne pouvaient plus faire de conception de jeu correcte.

- Divers problèmes sont survenus et., pendant le développement de X/Y, Masuda s'est disputé avec Sugimori, ce qui a conduit à la décision qu'il ne serait plus autorisé à réaliser à partir de ce moment-là.


https://x.com/CentroLeaks/status/1978095519286050884?t=8p0i4-pZJdwG8k7ZevGhKA&s=19
    posted the 10/14/2025 at 03:47 PM by ouroboros4
    comments (14)
    e3ologue posted the 10/14/2025 at 03:51 PM
    On est face à un vrai dilemme, bosser pour un mec potentiellement invivable mais qui fait des bons jeux VS être plus libre et créatif, mais faire des jeux pas ouf pour rester gentil.
    zekk posted the 10/14/2025 at 03:51 PM
    Donc le déclin de la série est arrivé avec cette interdiction
    shambala93 posted the 10/14/2025 at 03:55 PM
    Au moins on a en partie l’explication de la déliquescence de la série.
    aros posted the 10/14/2025 at 03:57 PM
    zekk shambala93
    Tristement juste.
    altendorf posted the 10/14/2025 at 04:00 PM
    Tout s'explique.
    keiku posted the 10/14/2025 at 04:08 PM
    e3ologue La première est la seule viable...
    akinen posted the 10/14/2025 at 04:09 PM
    Ben avant j’étais pas le public, mais j’comprenais au moins l’attrait pour la licence.

    Là, minecraft et Fortnite respectent plus leurs communautés (et c’est pas ironique). Ils investissent un max pour elles.

    Les mecs se font un pactole en marchandising (anime, film, boutiques, goodies, jeux de carte, pokemon go, les gatcha pokemon, les parcs, etc), mais veulent pas abandonner leur modèle économique du double jeu pourrave annuel.

    Là où un modèle GAAS à la Destiny, gros jeux avec grosse extensions à la Monster Hunter ou bien F2P console à gros budget à la Genshin Impact aurait de la grosse plus value (fait pas des jap sans waifu engine).

    Un jeu ambitieux, un suivi sérieux, des majs impactantes et régulières, un afflu de pokemon/dresseur bien conçus, une mise à niveau générationnelle (graphique/systemique) toutes les X années.


    M’enfin… En l’état, seul un désintérêt mondial pourra leur envoyer un signal fort. Impossible donc.
    masharu posted the 10/14/2025 at 04:10 PM
    Sans conteste il y a bien un déclin depuis X/Y, avec des développeurs clés qui justifient l'absence de contenus préférés par les fans (comme la Zone de Combat). Mais si Junichi Masuda était toxique, il aurait été contraint de quitter Game Freak "à la japonais". Je ne vois pas d'explications. Shouzou Kaga, le créateur et scénariste de Fire Emblem, a quitté Intelligent Systems pour le même genre d'histoire (le mec ne quitte pas le bateau pour produire son propre Fire Emblem derrière, jusqu'à être en litige avec Nintendo).

    Sauf que c'est l'inverse et depuis Masuda a gagné des échelons au point entrer en 2022 dans le conseil de Pokémon Company, l'éditeur qui derrière vient imposer le rythme de production à Game Freak. Sachant que les informations sur les projets de Game Freak d'hier sont "in conception" donc loin d'être les produits finaux qu'on aura en main ou pas, j'ai un peu de mal à croire à tout cela.
    masharu posted the 10/14/2025 at 04:28 PM
    Le problème est que tant que Masuda ou Sugimori ou Ohmori (qui a été attitré comme le succésseur de Masuda par Masuda lui-même) ou toute personne concernée ne parle pas, tant que Game Freak ne vient pas simplement réagir au supposé leak, cette histoire de Masuda perçu comme tyran (le même qui rejoint Pokémon Company comme Fellow Creative je rappelle, Miyamoto a le même genre de poste chez Nintendo) va créer du drama sur un document .pdf dont on ne connait pas réellement les origines.
    newtechnix posted the 10/14/2025 at 04:36 PM
    l'article raconte que malgré le changement de poste de Masuda au profit de Sugimori n'a pas eut les effets attendus et a simplement reproduit les mêmes problèmes.

    Donc on sait maintenant que depuis un bon moment Game Freak est en crise managériale...et qu'en raison de cela les produits proposés ne peuvent atteindre le niveau de qualité espéré (en fin faut bien sur précisé espéré par Game Freak...)
    masharu posted the 10/14/2025 at 04:56 PM
    newtechnix Sugimori c'est le chara-designer historique de la série, le créateur des designs des premiers Pokémon, lui-même a été parfois épaulé par d'autres designers (comme notamment James Turner sur Epée/Bouclier qui a quitté Game Freak puis créé derrière le jeu Le Vaillant Petit Page). Sugimori n'est qu'un artiste et n'a jamais eu de rôle plus important que ça. Si Masuda s'était disputé sur la direction de Pokémon, c'est plus avec des gens Ohmori ou d'autres directeurs/réalisateurs des jeux.

    Encore une fois je lis le .pdf qui évoque, sans raconter de détail, la supposée dispute entre Masuda et Sugimori, .pdf qui n'a rien d'un document interne c'est raconté en mode personne extérieure à Game Freak. Moi je demande à avoir plus de preuve.
    newtechnix posted the 10/14/2025 at 05:06 PM
    masharu c'est clair qu'il faut plus de biscuit mais pour autant l'histoire ne parait folle...Masuda a bien changé de poste...la qualité des jeux est variables
    masharu posted the 10/14/2025 at 05:18 PM
    – Les documents mentionnent qu'il (Ohmori) a essentiellement hérité de la même structure de pouvoir que Masuda, sans véritable changement dans la structure.
    – « M. Ohmori occupe toujours les fonctions de chef de division 2 et de directeur. Si cette situation perdure, elle conduira à une centralisation du pouvoir et l'organisation pourrait devenir incontrôlable. »
    – En 2024, les documents confirment désormais qu'Ohmori est l'« ancien » directeur de la division 2.


    Même Ohmori est en "changement de poste" visiblement... Je ne comprends pas ce qui se passe chez Game Freak si tout cela est vrai.
    arquion posted the 10/14/2025 at 05:19 PM
    newtechnix car les jeux avant c'était des jeux gameboy qui demandait la plupart du temps 8 villes, 8 arènes, 8 badges, une ligue et voilà... (voir la petite grotte post game.

    Et voilà t'as quasi la formule de tous les Pokemon GB jusqu'à DS.

    Comment peut-on parler de qualités quand c'est "juste" la même formule qui tournait en boucle...
