Parmi les nombreux leak que l'on découvre depuis hier, certains dressent un portrait peu reluisant de Jun'ichi Masuda.- Appelée < l'ère de la domination absolue de Masuda >- Masuda s'est occupé seul de la planification du développement, des décisions relatives au personnel, des relations publiques et de la conception du jeu.- Jusqu'à Black & White, c'était une époque où personne ne pouvait s'opposer à lui. - Cependant, cela a conduit à une concentration du pouvoir et l'organisation a commencé à devenir incontrôlable.- En matière de personnel, des < personnes inutiles > et des < favoris > sont apparus.- Le contenu des jeux est passé d'une approche axée sur le divertissement à une approche axée sur les relations publiques.- Ils ne pouvaient plus faire de conception de jeu correcte.- Divers problèmes sont survenus et., pendant le développement de X/Y, Masuda s'est disputé avec Sugimori, ce qui a conduit à la décision qu'il ne serait plus autorisé à réaliser à partir de ce moment-là.