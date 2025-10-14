Parmi les nombreux leak que l'on découvre depuis hier, certains dressent un portrait peu reluisant de Jun'ichi Masuda.
- Appelée < l'ère de la domination absolue de Masuda >
- Masuda s'est occupé seul de la planification du développement, des décisions relatives au personnel, des relations publiques et de la conception du jeu.
- Jusqu'à Black & White, c'était une époque où personne ne pouvait s'opposer à lui. - Cependant, cela a conduit à une concentration du pouvoir et l'organisation a commencé à devenir incontrôlable.
- En matière de personnel, des < personnes inutiles > et des < favoris > sont apparus.
- Le contenu des jeux est passé d'une approche axée sur le divertissement à une approche axée sur les relations publiques.
- Ils ne pouvaient plus faire de conception de jeu correcte.
- Divers problèmes sont survenus et., pendant le développement de X/Y, Masuda s'est disputé avec Sugimori, ce qui a conduit à la décision qu'il ne serait plus autorisé à réaliser à partir de ce moment-là.
Tristement juste.
Là, minecraft et Fortnite respectent plus leurs communautés (et c’est pas ironique). Ils investissent un max pour elles.
Les mecs se font un pactole en marchandising (anime, film, boutiques, goodies, jeux de carte, pokemon go, les gatcha pokemon, les parcs, etc), mais veulent pas abandonner leur modèle économique du double jeu pourrave annuel.
Là où un modèle GAAS à la Destiny, gros jeux avec grosse extensions à la Monster Hunter ou bien F2P console à gros budget à la Genshin Impact aurait de la grosse plus value (fait pas des jap sans waifu engine).
Un jeu ambitieux, un suivi sérieux, des majs impactantes et régulières, un afflu de pokemon/dresseur bien conçus, une mise à niveau générationnelle (graphique/systemique) toutes les X années.
M’enfin… En l’état, seul un désintérêt mondial pourra leur envoyer un signal fort. Impossible donc.
Sauf que c'est l'inverse et depuis Masuda a gagné des échelons au point entrer en 2022 dans le conseil de Pokémon Company, l'éditeur qui derrière vient imposer le rythme de production à Game Freak. Sachant que les informations sur les projets de Game Freak d'hier sont "in conception" donc loin d'être les produits finaux qu'on aura en main ou pas, j'ai un peu de mal à croire à tout cela.
Donc on sait maintenant que depuis un bon moment Game Freak est en crise managériale...et qu'en raison de cela les produits proposés ne peuvent atteindre le niveau de qualité espéré (en fin faut bien sur précisé espéré par Game Freak...)
Encore une fois je lis le .pdf qui évoque, sans raconter de détail, la supposée dispute entre Masuda et Sugimori, .pdf qui n'a rien d'un document interne c'est raconté en mode personne extérieure à Game Freak. Moi je demande à avoir plus de preuve.
– « M. Ohmori occupe toujours les fonctions de chef de division 2 et de directeur. Si cette situation perdure, elle conduira à une centralisation du pouvoir et l'organisation pourrait devenir incontrôlable. »
– En 2024, les documents confirment désormais qu'Ohmori est l'« ancien » directeur de la division 2.
Même Ohmori est en "changement de poste" visiblement... Je ne comprends pas ce qui se passe chez Game Freak si tout cela est vrai.
Et voilà t'as quasi la formule de tous les Pokemon GB jusqu'à DS.
Comment peut-on parler de qualités quand c'est "juste" la même formule qui tournait en boucle...