Marc-Alexis Côté, figure emblématique de la franchise Assassin’s Creed, a quitté Ubisoft après plus de 20 ans de carrière. Son départ survient quelques jours seulement après que la série soit passée sous la direction de Vantage Studios, nouvelle filiale d’Ubisoft détenue à 25 % par le géant chinois Tencent, et qui supervisera également les futurs titres Far Cry et Rainbow Six.
Selon un email interne, Ubisoft a remercié Côté pour son apport majeur à la franchise tout en soulignant la nécessité pour l’équipe dirigeante de Vantage Studios de partager sa vision. Proposé pour un rôle au sein de cette nouvelle structure, Côté a choisi de décliner l’offre et de poursuivre sa carrière ailleurs.
Arrivé chez Ubisoft en 2005 comme ingénieur logiciel, il a rapidement gravi les échelons : concepteur de niveaux sur Assassin’s Creed Brotherhood, directeur de jeu sur Assassin’s Creed 3, puis directeur créatif sur plusieurs titres clés de l’équipe Ubisoft Québec, comme Syndicate, Odyssey ou le DLC Freedom Cry de Black Flag. Depuis 2022, il dirigeait l’ensemble de la franchise, préparant notamment le futur Assassin’s Creed Hexe, dont la date de sortie reste inconnue.
Ubisoft a salué son leadership, sa créativité et son impact durable sur les équipes et les joueurs, lui souhaitant succès dans ses futurs projets.
Avec les infos de IGN