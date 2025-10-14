profile
tefnut
30
Likes
Likers
tefnut
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 546
visites since opening : 533183
tefnut > blog
Le patron d’Assassin’s Creed quitte Ubisoft
Marc-Alexis Côté, figure emblématique de la franchise Assassin’s Creed, a quitté Ubisoft après plus de 20 ans de carrière. Son départ survient quelques jours seulement après que la série soit passée sous la direction de Vantage Studios, nouvelle filiale d’Ubisoft détenue à 25 % par le géant chinois Tencent, et qui supervisera également les futurs titres Far Cry et Rainbow Six.

Selon un email interne, Ubisoft a remercié Côté pour son apport majeur à la franchise tout en soulignant la nécessité pour l’équipe dirigeante de Vantage Studios de partager sa vision. Proposé pour un rôle au sein de cette nouvelle structure, Côté a choisi de décliner l’offre et de poursuivre sa carrière ailleurs.

Arrivé chez Ubisoft en 2005 comme ingénieur logiciel, il a rapidement gravi les échelons : concepteur de niveaux sur Assassin’s Creed Brotherhood, directeur de jeu sur Assassin’s Creed 3, puis directeur créatif sur plusieurs titres clés de l’équipe Ubisoft Québec, comme Syndicate, Odyssey ou le DLC Freedom Cry de Black Flag. Depuis 2022, il dirigeait l’ensemble de la franchise, préparant notamment le futur Assassin’s Creed Hexe, dont la date de sortie reste inconnue.

Ubisoft a salué son leadership, sa créativité et son impact durable sur les équipes et les joueurs, lui souhaitant succès dans ses futurs projets.

Avec les infos de IGN
https://www.generationjeu.com/le-patron-dassassins-creed-quitte- - GJ
    tags : ubisoft assassin's creed
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/14/2025 at 03:02 PM by tefnut
    comments (2)
    altendorf posted the 10/14/2025 at 03:15 PM
    Pas une grande perte.
    rogeraf posted the 10/14/2025 at 03:16 PM
    altendorf Je sais pas mais je dirais qu'il part au bon moment ! Il doit sentir que ça sent pas bon maintenant ...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo