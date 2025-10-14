Via une offre d'emploi



• Senior Combat Designer – destiné aux professionnels ayant de l'expérience dans les jeux d'action à la troisième personne axés sur le combat au corps à corps, chargés d'ajuster l'intelligence artificielle, d'équilibrer les personnages et d'améliorer les commandes.



• Senior Level Designer – en charge du développement des arènes de combat, des puzzles et d’autres éléments de gameplay.



https://levelupnews.com.br/2025/10/13/bluepoint-games-novas-vagas-sugerem-que-estudio-ja-trabalha-em-seu-proximo-projeto-apos-cancelamento-de-jogo-live-service/



Rendez vous sur PS6