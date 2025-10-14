profile
BluePoint Games de retour sur un Jeu Solo ?
Via une offre d'emploi

• Senior Combat Designer – destiné aux professionnels ayant de l'expérience dans les jeux d'action à la troisième personne axés sur le combat au corps à corps, chargés d'ajuster l'intelligence artificielle, d'équilibrer les personnages et d'améliorer les commandes.

• Senior Level Designer – en charge du développement des arènes de combat, des puzzles et d’autres éléments de gameplay.

https://levelupnews.com.br/2025/10/13/bluepoint-games-novas-vagas-sugerem-que-estudio-ja-trabalha-em-seu-proximo-projeto-apos-cancelamento-de-jogo-live-service/

Rendez vous sur PS6
    comments (6)
    arquion posted the 10/14/2025 at 01:52 PM
    QuE Bluepoint refasse des remakes d'anciens jeux, de 1 ça permet de revoir de vieilles licences et de deux leur boulot est vraiment l'un des plus qualitatif en terme de remake graphique.
    altendorf posted the 10/14/2025 at 01:55 PM
    Support pour le prochain GoW
    zekk posted the 10/14/2025 at 02:02 PM
    arquion Ouais, enfin les mecs ont le droit aussi de bosser sur leur propres jeux
    rider288 posted the 10/14/2025 at 02:03 PM
    Altendorf oui mais non. Je préfère les voir sur un vrai jeu. Ya d'autre studio pour aider. Genre xDev et Nixxes
    altendorf posted the 10/14/2025 at 02:07 PM
    rider288 Ils sont plusieurs studios à aider.
    jenicris posted the 10/14/2025 at 02:32 PM
    Bend ou Bluepoint s'ils comprennent pas que GaaS = annulation c'est peine perdu
