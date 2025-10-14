profile
STEAM: Splinter Cell Pandora Tomorrow is back!


https://store.steampowered.com/app/3929740/Tom_Clancys_Splinter_Cell_Pandora_Tomorrow/

Le jeu est revenu sur STEAM ET en promo avec toute la colléc.
    bogsnake, stardustx, adamjensen
    posted the 10/14/2025 at 01:38 PM by marcelpatulacci
    comments (4)
    idd posted the 10/14/2025 at 01:46 PM
    ah bah pile quand l'animé sort sur netflix
    adamjensen posted the 10/14/2025 at 01:51 PM
    C'est une bonne nouvelle. En plus je l'ai finis il n'y a pas longtemps.
    Franchement, je ne m'y attendais pas.
    Je me demande si ils ont régler les problèmes que les Mods avaient régler, et si les Mods sont encore compatible.
    Il n'y a plus qu'à corriger certains problèmes de la version PC de Double Agent et ce sera parfait, mais bon c'est Ubisoft, faut pas trop leur en demander...
    taiko posted the 10/14/2025 at 02:25 PM
    J'ai jamais compris pourquoi les splinter n'étaient pas sur l'abonnement Ubisoft.
    Quelqu'un le sait?
    pharrell posted the 10/14/2025 at 02:41 PM
    Probablement un problème de droits...
