ATARI reviendra
Bubsy 4D
name : Bubsy 4D
platform : PC
editor : Atari
developer : Fabraz
genre : plates-formes
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
rogeraf
rogeraf
images and videos gallery
rogeraf > blog
La démo de Bubsy 4D est disponible
Je sais que 3 personnes vont tester pour rigoler, ou pour prévoir un achat :

https://store.steampowered.com/app/4032170/Bubsy_4D_Demo/

Cela fait part du Steam Next Fest : Testez Gratuitement + de 5000 jeux sur PC

Je vous mets le lien de Dealabs qui est très complet sur le sujet.

Bonne journée !

https://www.dealabs.com/bons-plans/evenement-steam-next-fest-testez-gratuitement-de-5000-jeux-sur-pc-ex-everwind-reanimal-cloudheim-bubsy-4d-dematerialise-3158536
    tags :
    posted the 10/14/2025 at 09:19 AM by rogeraf
    comments (3)
    choroq posted the 10/14/2025 at 09:41 AM
    bubsy qui se moque de lui même, j'adore l'autodérision, bon le jeu a l'air moins mauvais que prévu.
    beyondgood074 posted the 10/14/2025 at 10:39 AM
    Il a l'air plutôt bon même, les retours ont l'air d'être assez positifs !
    Je testerais dans la soirée.
    rogeraf posted the 10/14/2025 at 11:41 AM
    Ca fait plaisir (si ce jeu s'averait réuissi). Allez Bubsy, on t'aime !
