Je sais que 3 personnes vont tester pour rigoler, ou pour prévoir un achat :



https://store.steampowered.com/app/4032170/Bubsy_4D_Demo/



Cela fait part du Steam Next Fest : Testez Gratuitement + de 5000 jeux sur PC



Je vous mets le lien de Dealabs qui est très complet sur le sujet.



Bonne journée !



https://www.dealabs.com/bons-plans/evenement-steam-next-fest-testez-gratuitement-de-5000-jeux-sur-pc-ex-everwind-reanimal-cloudheim-bubsy-4d-dematerialise-3158536