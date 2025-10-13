De nouveaux détails concernant Pokémon 10e génération ont peut-être fait surface, des fuites circulant actuellement. Ils s'appellent provisoirement Pokémon Vent et Pokémon Vagues, des exclusivités Nintendo Switch 2. Tout est inspiré du Pokémon « Teraleak » précédemment apparu. Veuillez noter que certains détails sont issus de traductions automatiques, certaines informations peuvent donc être un peu floues. De plus, certains aspects peuvent avoir changé au cours du développement. Voici le résumé complet :
Quelques détails
L'histoire se déroule en Asie du Sud-Est
– Thème : Infini
– Réalisé par Shigeru Ohmori
– Le décor original de Pokémon Vent et Vagues se situe en Indonésie et en Asie du Sud-Est
– Ces informations proviennent directement des documents de Shigeru Ohmori de 2021 et contredisent les précédentes affirmations selon lesquelles le jeu serait basé en Grèce.
– La nouvelle mécanique de combat de Pokémon Vent et Vagues est Tenko-Waza, qui pourrait se traduire par Capacités Météo.
– Pokémon Graine : Un bébé Pokémon de l'espèce Graine que l'on trouve dans les stations balnéaires. (Pokémon Graine = forme non évoluée) ; il est rare dans ce pays, et personne n'a jamais vu sa forme évoluée. Lorsqu'il se rend sur l'île où réside le Pokémon légendaire principal, il commence à évoluer. Son apparence évoluée est réputée pour ses variations infinies.
– Protagoniste (13) : Vit dans une grande ville (Kuala Lumpur). Citadin, sa mère gagne un voyage à la loterie et ils partent en vacances.
– Bébé (0) : Un nourrisson qui ne peut pas encore marcher. À la fin de l'histoire, ils apprennent à marcher et à parler, symbole de l'avenir.
– Ami (13) : Un enfant du coin vivant sur l'île touristique. Il joue le rôle d'un rival. Connaissant bien les Pokémon et la nature, il se lie d'amitié avec le protagoniste. (Il existe deux versions, selon le sexe du protagoniste.)
– Mère (33) : Habite en ville, travaille à domicile tout en élevant ses deux enfants. Elle a gagné le voyage à la loterie et prend de longues vacances pour se détendre.
– Président d'hôtel (75) : Président d'un groupe hôtelier possédant de nombreux complexes hôteliers dans tout le pays. Il souhaitait initialement créer des complexes où les humains et les Pokémon pourraient cohabiter avec la nature, mais après un incident (par exemple, la mort de son enfant par un Pokémon), il a commencé à promouvoir un développement agressif et en est venu à détester les Pokémon.
- Héritier (15) : Enfant du président ; il joue un rôle de cadre au sein de l'organisation.
Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans le jeu, son frère aîné est déjà mort – il est le deuxième fils ou un fils adoptif.
Il respecte son père, mais il est naïf face au monde.
– Équipe d'Aménagement du Territoire (Équipe Maléfique) : Un groupe de mercenaires qui détruit la nature pour agrandir les terres à des fins lucratives. Ils n'ont aucun idéal ; ils se contentent de se plaindre tout en travaillant pour gagner leur vie.
– Professeur (21) : Un guide nature travaillant à l'hôtel. Surnommé le « Professeur de Survie », il étudie le lien entre la météo et les Pokémon. Il étudie les Pokémon qui peuvent incarner la météo elle-même. Bien que ses connaissances soient issues des livres, ses véritables compétences en survie sont inférieures à celles d'un ami du professeur. – Pokémon Vent et Vagues débute l'aventure dans une grande ville touristique. L'objectif est de rompre avec le schéma habituel des petites villes.
– Dans Pokémon Vent et Vagues, l'aventure débute dans un grand hôtel. Apparemment, cet hôtel servira de hall d'entrée pour un MMO, où vous pourrez rencontrer d'autres joueurs, interagir avec eux, accéder à des tableaux de quêtes, etc.
– La survie dans la jungle sera l'un des thèmes principaux.
– Chaque Pokémon peut être monté ou touché.
– Il est apparemment possible d'explorer les fonds marins.
Détails du thème
- Ce monde perdure depuis les temps anciens et perdurera dans le futur.
- Les générations passées ont légué quelque chose au futur, nous recevons maintenant ce quelque chose et le transmettons à la génération suivante.
- Mouvementés par cette force invisible, les êtres humains sont propulsés vers l'avant. L'homme, la nature et les Pokémon sont connectés.
- Quel monde pouvons-nous léguer à la génération suivante ? Le monde que nous connaissons aujourd'hui est-il vraiment quelque chose que nous pouvons confier au futur ?
- Les vents et les vagues du temps. Tempêtes et tourbillons. La force invisible crée la nature, engendre l'abondance et engendre la paix. Elle détruit l'environnement, engendre des agents pathogènes et engendre des conflits.
- Difficile de qualifier le monde moderne de bon. Je regrette que ce soit le seul monde que nous puissions léguer à nos enfants.
- Si tel est le cas, je souhaite au moins qu'ils acquièrent la force de survivre dans ce monde hostile.
Quel monde pouvons-nous léguer à la prochaine génération ? Et que devrions-nous leur transmettre ?
C'est l'histoire de la responsabilité parentale et des droits de l'enfant, transmise sans cesse à travers les âges.
Un jeu qui se poursuit à l'infini
Un territoire qui s'étend à l'infini
Une évolution au potentiel infini
Enfin, des détails sur les Légendaires
・Pack (Tempête) Pokémon Pack Tempête. Rôle : Vieil homme. Vit sur une île qui repousse les gens. Possède le pouvoir de guider correctement les gens et les Pokémon grâce au pouvoir du vent. Accepte uniquement les humains ayant correctement élevé des Pokémon.
・Pack (Vague) Pokémon Pack Vague. Rôle : Vieille femme. Vit sur une île qui repousse les gens. Possède le pouvoir de guider correctement les gens et les Pokémon grâce au pouvoir des vagues. Accepte uniquement les humains ayant correctement élevé des Pokémon.
Source : https://nintendoeverything.com/rumor-pokemon-gen-10-details-leaked-tentatively-known-as-pokemon-wind-and-waves//