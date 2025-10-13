Jeux Video

- Pokopia a déjà des DLC prévus- GEN 10 (nom de code GAIA) : Pokémon Wind/Waves pour 2026- Extension GEN 10 pour 2027- Project RINGO (apparemment nouveau Légendes à Galar) : 2027 minimum- Project SEED : remake réunissant 4 régions, 2028 minimum- GEN 11 pour 2030Et attention, instant rigolo :- Légendes Pokémon Z-A : 13 millions de $ de budget- Pokémon GEN 10 : 20 millions de $ en budgetY a des indés qui ont coûté plus cher que ça bordel de