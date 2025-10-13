- Pokopia a déjà des DLC prévus
- GEN 10 (nom de code GAIA) : Pokémon Wind/Waves pour 2026
- Extension GEN 10 pour 2027
- Project RINGO (apparemment nouveau Légendes à Galar) : 2027 minimum
- Project SEED : remake réunissant 4 régions, 2028 minimum
- GEN 11 pour 2030
Et attention, instant rigolo :
- Légendes Pokémon Z-A : 13 millions de $ de budget
- Pokémon GEN 10 : 20 millions de $ en budget
Y a des indés qui ont coûté plus cher que ça bordel de
Mais en tout cas en voyant ça j'ai l'impression que rien n'a changer et que la licence va continuer a se foutre de la gueule des joueurs
On doit en rire ou en pleurer ??... j'arrive même pas à savoir comment je me sens à l'annonce de ça
13 millions de $ le jeu à 70 balles.
Aucune pitié.
Tu m'étonnes que c'est immonde visuellement,
ils en ont plus rien foutre.
nicolasgourry dans le tera leak il disait crossgen.
Pour Project SEED c'est maintenant qu'ils ont cette idée pas trop tot
La 10G s’annonce incroyable il y a d’autres informations très intéressantes.
-Basé sur l’Indonésie
-Début de l’aventure dans une grande ville touristique
-Exploration fond marin
-1 Légendaire mais avec 2 formes
La seule ambition en plus, ce sera qu'il faut designer des nouvelles bestioles, nouvelles attaques, rééquilibrage, & co.
C'est du foutage de gueule absolue.
C'est le même budget que Clair Obscur (qui est un exemple de budget maîtrisé).
Clair Obscur qui crucifix Pokémon sur le rendu, a un doublage intégral et est vendu moins cher, tout en sachant pertinemment qu'il se vendra moins.
Les mecs, c'est une mafia.
Légendes Z-A c'est la moitié du budget PalWorld s'il vous plaît mais on est où là ?
stardustx Et pourtant ils ont passé les budgets de devs à 20 millions rends toi compte
Ultra fiable ya aucun doute.
Gym Adventure
Weather Move Acquisition Quest
Ride License Quest
mmo MMO Raid Battle
Pokémon Rescue
Boss Pokémon (seems like a new version of Totem / Titan Pokémon)
Pokémon Survival
Diving
New Graphics Engine: Pokémon Engine X
- Aucun remake pour la 5G, moins que ça soit externalisé.
Perso j'ai laché la licence, mais j'avoue que seed si c'est un remake, ça peut être méchant comme délire, 4 régions. Et soyons fou en HD2D
Et je vous trouve un peu dur, c'est plus de 50% d'augmentation de budget avec la gen 10
( meme là j'arrive pas à faire semblant d’être sérieux putain )
Wouaw.
À quand les Leak sur les 10 prochaines années de COD?