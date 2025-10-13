profile
[LEAK MASSIF] L'avenir de Pokémon dévoilé jusqu'en 2030 (fuite Game Freak)
Jeux Video






- Pokopia a déjà des DLC prévus
- GEN 10 (nom de code GAIA) : Pokémon Wind/Waves pour 2026
- Extension GEN 10 pour 2027
- Project RINGO (apparemment nouveau Légendes à Galar) : 2027 minimum
- Project SEED : remake réunissant 4 régions, 2028 minimum
- GEN 11 pour 2030


Et attention, instant rigolo :

- Légendes Pokémon Z-A : 13 millions de $ de budget
- Pokémon GEN 10 : 20 millions de $ en budget

Y a des indés qui ont coûté plus cher que ça bordel de
    posted the 10/13/2025 at 06:47 PM by shanks
    comments (39)
    ouroboros4 posted the 10/13/2025 at 06:48 PM
    Apparement le projet Seed ce serait un MMO
    Mais en tout cas en voyant ça j'ai l'impression que rien n'a changer et que la licence va continuer a se foutre de la gueule des joueurs
    nicolasgourry posted the 10/13/2025 at 06:50 PM
    Pokémon Wind/Waves pour 2026 (exclusif NS2 ? là est la question, si c'est le cas, les ventes vont grimper)
    arquion posted the 10/13/2025 at 06:50 PM
    On doit en rire ou en pleurer ??... j'arrive même pas à savoir comment je me sens à l'annonce de ça
    shanks posted the 10/13/2025 at 06:51 PM
    Je chiale.

    13 millions de $ le jeu à 70 balles.
    Aucune pitié.

    Tu m'étonnes que c'est immonde visuellement,
    ils en ont plus rien foutre.
    e3ologue posted the 10/13/2025 at 06:51 PM
    Ça vient du récent leak, ou du Tera leak de l'an dernier ?

    nicolasgourry dans le tera leak il disait crossgen.
    yanssou posted the 10/13/2025 at 06:52 PM
    13 millions de budget

    Pour Project SEED c'est maintenant qu'ils ont cette idée pas trop tot
    nicolasgourry posted the 10/13/2025 at 06:53 PM
    shanks ça voudrait dire un jeu "un peu plus ambitieux" pour Pokémon GEN 10 ?
    ratchet posted the 10/13/2025 at 06:54 PM
    e3ologue: l’an dernier mais ils balancent avec la sortie de ZA.

    La 10G s’annonce incroyable il y a d’autres informations très intéressantes.
    nicolasgourry posted the 10/13/2025 at 06:54 PM
    e3ologue ah si c'est le cas, Nintendo ne veut vraiment pas lâcher la Switch et atteindre le records de vente de console.
    stardustx posted the 10/13/2025 at 06:55 PM
    La deuxième image de GAIA est incroyablement vilaine.
    skuldleif posted the 10/13/2025 at 06:55 PM
    le meilleur pokemon est deja sortie , palworld
    romgamer6859 posted the 10/13/2025 at 06:56 PM
    ptdr le budget de salopard
    ratchet posted the 10/13/2025 at 06:57 PM
    10G:

    -Basé sur l’Indonésie
    -Début de l’aventure dans une grande ville touristique
    -Exploration fond marin
    -1 Légendaire mais avec 2 formes
    shanks posted the 10/13/2025 at 06:57 PM
    nicolasgourry
    La seule ambition en plus, ce sera qu'il faut designer des nouvelles bestioles, nouvelles attaques, rééquilibrage, & co.

    C'est du foutage de gueule absolue.

    C'est le même budget que Clair Obscur (qui est un exemple de budget maîtrisé).
    Clair Obscur qui crucifix Pokémon sur le rendu, a un doublage intégral et est vendu moins cher, tout en sachant pertinemment qu'il se vendra moins.

    Les mecs, c'est une mafia.
    ouroboros4 posted the 10/13/2025 at 06:57 PM
    Et ça te vend 70 boules sans aucune gêne.
    ferthahuici posted the 10/13/2025 at 06:58 PM
    Purée les budgets de développement pour une IP ultra importante de Nintendo je n'y crois pas

    Légendes Z-A c'est la moitié du budget PalWorld s'il vous plaît mais on est où là ?

    stardustx Et pourtant ils ont passé les budgets de devs à 20 millions rends toi compte
    judebox posted the 10/13/2025 at 06:59 PM
    C'est quoi la source ? C'est fiable ?
    skuldleif posted the 10/13/2025 at 07:00 PM
    je sais pas comment vous faites pour jouer a ces jeux serieux ou alors vous lisez pas les dialogues parceque putin qu'estceque c'est niais
    ouroboros4 posted the 10/13/2025 at 07:00 PM
    judebox CentroLeaks.
    Ultra fiable ya aucun doute.
    skuldleif posted the 10/13/2025 at 07:01 PM
    et beast of reincarnation ?
    skuldleif posted the 10/13/2025 at 07:02 PM
    https://store.steampowered.com/app/2001760/Beast_of_Reincarnation/
    axlenz posted the 10/13/2025 at 07:02 PM
    Putain 13M... Il y a des jeux mobiles qui coutent plus que ça
    ratchet posted the 10/13/2025 at 07:05 PM
    Pokémon Winds/Waves (Gen 10) features:

    Gym Adventure
    Weather Move Acquisition Quest
    Ride License Quest
    mmo MMO Raid Battle
    Pokémon Rescue
    Boss Pokémon (seems like a new version of Totem / Titan Pokémon)
    Pokémon Survival
    Diving

    New Graphics Engine: Pokémon Engine X
    e3ologue posted the 10/13/2025 at 07:08 PM
    - ZA à la base était basé sur le passé de Jotho, un peu deg.

    - Aucun remake pour la 5G, moins que ça soit externalisé.

    Perso j'ai laché la licence, mais j'avoue que seed si c'est un remake, ça peut être méchant comme délire, 4 régions. Et soyons fou en HD2D
    51love posted the 10/13/2025 at 07:11 PM
    La premiere image du leak est jolie.

    Et je vous trouve un peu dur, c'est plus de 50% d'augmentation de budget avec la gen 10

    ( meme là j'arrive pas à faire semblant d’être sérieux putain )
    ratchet posted the 10/13/2025 at 07:11 PM
    e3ologue 5 régions car il y aura aussi celle qui relis Sinnoh à tout le reste!
    stardustx posted the 10/13/2025 at 07:14 PM
    ferthahuici plus de la moitié a du partir dans les p**** et la coke ... c'est tellement moche que je vais en faire des cauchemars cette nuit
    51love posted the 10/13/2025 at 07:14 PM
    Après le budget est pas une excuse, ma main a couper que Clair Obscur a pas couté plus que les 13 millions de ZA
    ducknsexe posted the 10/13/2025 at 07:14 PM
    Ouais pour 20,5 millions j aurais bien voulu un rocher supplémentaire a droite de la deuxième image de GAIA
    keiku posted the 10/13/2025 at 07:16 PM
    51love on est plutot sur 10 million pour clair obscur donc c'est même moins
    micheljackson posted the 10/13/2025 at 07:17 PM
    Vu la gueule des jeux, ils doivent les générer par IA...
    judebox posted the 10/13/2025 at 07:20 PM
    Je n'ai jamais joué à Pokemon mais quand je lis les news et les commentaires j'ai l'impression que tous les derniers jeux Pokemon sortis sont nazes... Du coup, c'est lequel le dernier bon jeu Pokemon ? Il y'en a eu un sur Switch ?
    taiko posted the 10/13/2025 at 07:21 PM
    arquion bah ça se voit de toute façon. Vu la gueule des jeux en mode ps2... L'inverse aurait été étonnant
    supasaiyajin posted the 10/13/2025 at 07:22 PM
    Comme je l'ai toujours dit, des jeux mobiles vendus une couille et le pire c'est que ça marche bordel. Tu m'étonnes qu'ils ne font plus aucun effort.
    thejoke posted the 10/13/2025 at 07:22 PM
    Encore Galar
    burningcrimson posted the 10/13/2025 at 07:22 PM
    Vivement le projet Seed mais graphiquement c'est toujours aussi moche lol. Aucune nouvelle pour Pokémon Champions ?
    akinen posted the 10/13/2025 at 07:24 PM
    En gros ils sortiront des jeux Pokémon.

    Wouaw.

    À quand les Leak sur les 10 prochaines années de COD?
    altendorf posted the 10/13/2025 at 07:33 PM
    L'indécente immunité de Nintendo permettra aux jeux de fonctionner encore et encore
    burningcrimson posted the 10/13/2025 at 07:36 PM
    13 millions de budget tu m'étonnes que cette série avance à très petit pas. Rentable de ouf pour à peine le prix d'un jeu indépendant. Je suis dégoûté. C'est pour ça qu'on a toujours pas de voice acting ou d'option pour accélérer les combats. Putain ils en ont rien à foutre et bous vendent leur merde le sourire aux lèvres... Tu m'étonnes vu la bande de pigeons qui achètent (dont je fais partie malheureusement).
