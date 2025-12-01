accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Legendes Pokemon : ZA
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
RPG
other versions :
Switch
Switch 2
-
nicolasgourry
Legendes Pokemon : ZA sort cette semaine
Legendes Pokemon : ZA sort cette semaine
1) Day One
2) Plus tard, mais c'est sur que je le prendrais
3) J'attends les tests
4) Il ne m'intéresse pas
Si vous pouviez indiquer la plateforme (Switch ou Switch 2), si vous l'achetait, ça serait intéressant.
https://www.youtube.com/watch?v=yhV4b4DkewQ
posted the 10/12/2025 at 05:45 PM by
nicolasgourry
comments (
17
)
playshtayshen
posted
the 10/12/2025 at 05:46 PM
4
wickette
posted
the 10/12/2025 at 05:51 PM
3; tests utilisateurs qui ne s'arrêtent pas au nom sur la jaquette, un minimum objectif quoi.
shinz0
posted
the 10/12/2025 at 05:51 PM
4)
J'attends un Pokémon canonique 100% Switch 2
aggrekuma
posted
the 10/12/2025 at 05:57 PM
1) Mais je sens que je vais être bien énervé cette semaine
captainjuu
posted
the 10/12/2025 at 05:58 PM
4
archesstat
posted
the 10/12/2025 at 06:01 PM
1
ratchet
posted
the 10/12/2025 at 06:05 PM
1
terikku
posted
the 10/12/2025 at 06:08 PM
1
51love
posted
the 10/12/2025 at 06:19 PM
4. Pas touché un Pokémon depuis la 1ere gen rouge et bleu
Ca fait néanmoins assez longtemps que je me laisserai bien tenter par un nouvel opus, mais ils ont pas l'air assez réussi (pour rester poli) pour que je les intègre dans mon backlog, celui-ci en fait encore parti.
ducknsexe
posted
the 10/12/2025 at 06:24 PM
3 et 4
gamjys
posted
the 10/12/2025 at 06:39 PM
4.Perso, j’attends surtout le nouveau Pokémon pour les 30 ans de la licence. Je suis curieux de voir comment ils vont rafraîchir la formule.
ippoyabukiki
posted
the 10/12/2025 at 06:45 PM
Ce n'est pas une formule basique lais une sorte d'évolution d'arceus de ce que j'ai compris. Donc ca m'intéresse
ippoyabukiki
posted
the 10/12/2025 at 06:47 PM
gamjys
faut jamais espérer les dates anniversaire.
Ils vont te sortir plein de jeux mobiles etc.... et annoncer les pokemons gamecube sur le online.
Par contre, à aucune momentt j n'auras un jeu révolutionnaire. Faut pas rever. Ni de gen pkemon autant marquante que la premiere. Car au final, aucun pokemon n'a jamais détrôné carapuce, salameche et bulbizarre
newtechnix
posted
the 10/12/2025 at 06:55 PM
1
cyr
posted
the 10/12/2025 at 07:25 PM
2 ou 3.
Juste pour les derniers shinny......donc pas presser de le prendre Day one.
kambei312
posted
the 10/12/2025 at 07:35 PM
Vivement
1/ Day One
fdestroyer
posted
the 10/12/2025 at 07:36 PM
En occasion je pense, en tout cas j'attends les tests
