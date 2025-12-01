profile
Legendes Pokemon : ZA sort cette semaine


Legendes Pokemon : ZA sort cette semaine
1) Day One
2) Plus tard, mais c'est sur que je le prendrais
3) J'attends les tests
4) Il ne m'intéresse pas

Si vous pouviez indiquer la plateforme (Switch ou Switch 2), si vous l'achetait, ça serait intéressant.
https://www.youtube.com/watch?v=yhV4b4DkewQ
    posted the 10/12/2025 at 05:45 PM by nicolasgourry
    comments (17)
    playshtayshen posted the 10/12/2025 at 05:46 PM
    4
    wickette posted the 10/12/2025 at 05:51 PM
    3; tests utilisateurs qui ne s'arrêtent pas au nom sur la jaquette, un minimum objectif quoi.
    shinz0 posted the 10/12/2025 at 05:51 PM
    4)
    J'attends un Pokémon canonique 100% Switch 2
    aggrekuma posted the 10/12/2025 at 05:57 PM
    1) Mais je sens que je vais être bien énervé cette semaine
    captainjuu posted the 10/12/2025 at 05:58 PM
    4
    archesstat posted the 10/12/2025 at 06:01 PM
    1
    ratchet posted the 10/12/2025 at 06:05 PM
    1
    terikku posted the 10/12/2025 at 06:08 PM
    1
    51love posted the 10/12/2025 at 06:19 PM
    4. Pas touché un Pokémon depuis la 1ere gen rouge et bleu

    Ca fait néanmoins assez longtemps que je me laisserai bien tenter par un nouvel opus, mais ils ont pas l'air assez réussi (pour rester poli) pour que je les intègre dans mon backlog, celui-ci en fait encore parti.
    ducknsexe posted the 10/12/2025 at 06:24 PM
    3 et 4
    gamjys posted the 10/12/2025 at 06:39 PM
    4.Perso, j’attends surtout le nouveau Pokémon pour les 30 ans de la licence. Je suis curieux de voir comment ils vont rafraîchir la formule.
    ippoyabukiki posted the 10/12/2025 at 06:45 PM
    Ce n'est pas une formule basique lais une sorte d'évolution d'arceus de ce que j'ai compris. Donc ca m'intéresse
    ippoyabukiki posted the 10/12/2025 at 06:47 PM
    gamjys faut jamais espérer les dates anniversaire.
    Ils vont te sortir plein de jeux mobiles etc.... et annoncer les pokemons gamecube sur le online.
    Par contre, à aucune momentt j n'auras un jeu révolutionnaire. Faut pas rever. Ni de gen pkemon autant marquante que la premiere. Car au final, aucun pokemon n'a jamais détrôné carapuce, salameche et bulbizarre
    newtechnix posted the 10/12/2025 at 06:55 PM
    1
    cyr posted the 10/12/2025 at 07:25 PM
    2 ou 3.

    Juste pour les derniers shinny......donc pas presser de le prendre Day one.
    kambei312 posted the 10/12/2025 at 07:35 PM
    Vivement
    1/ Day One
    fdestroyer posted the 10/12/2025 at 07:36 PM
    En occasion je pense, en tout cas j'attends les tests
