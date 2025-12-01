



Most likely 24GB for PS6 Handheld, 30GB for PS6 console and 36GB for Xbox Magnus

I don't see how PS6 can match Magnus, it has fewer CPU cores, lower CPU frequency, fewer CUs, fewer ROPs, lower GPU frequency, less cache and memory bandwidth. It's not a huge difference but Magnus should have better performance in 100% of games unlike this gen where it's more of a 50/50.

« le plus grand bond technique que nous ayons jamais vu dans une génération de console. »

Vidéo de Digital Foundry sur la PS6, plus Questions et réponses avec Mark Cerny

Hier sur le foruma lâché quelques informations concernant les prochaines consoles deet, tout d'abord il a affirmé que les spécifications sont presque finalisées et que les récentes fuites deétaient vraies pour les deux consoles de salon. Il a rajouté qu'au niveau du processeur laaura 3 cœurs Zen6 + 8 cœurs Zen6c contre 2 cœurs Zen6LP (Low power) + 8 cœurs Zen6c pour la, et qu'il fallait s'attendre aussi à 24 GB de mémoire pour la "PS6 Portable" et 30GB de GDDR7 pour la version Salon contre 36GB pour la Xbox, surement dans cette configuration : 3GB x 10 sur un bus de 160-bit pour la première, 3GB x 12 sur un bus de 192-bit pour la deuxième.Mais ce n'est pas tout, il pense comme laaura moins de cœurs, une fréquence plus basse au niveau du CPU, moins de Compute Unit, moins de ROP, une fréquence GPU plus basse, ainsi que moins de cache et de bande passante mémoire, même si selon lui la différence n'est pas énorme non plus, la Xbox devrait avoir de meilleures performances dans 100 % des jeux tiers contrairement à la génération actuelle où c'est plutôt du 50/50 selon ses dires. Il ne voit pas comment elle pourrait égaler lacette fois ci mais cette dernière pourrait coûter bien plus cher que laLa présidente de, a déclaré il y a un an queréaliseraitpour Kepler à 99% ce bond en avant sera surtout sur la comparaison des performances de l'IA entre le vecteur FP16 sur la(24 TFlops) et la matrice creuse FP4 sur(environ 3000 TFlops).Ces consoles devraient débarquer en 2027 si les plans restent inchangés, bien qu'une sortie en 2028 pour la console den'est pas à écarter.