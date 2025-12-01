Hier sur le forum Neogaf
, Kepler_L2
a lâché quelques informations concernant les prochaines consoles de SONY
et Microsoft
, tout d'abord il a affirmé que les spécifications sont presque finalisées et que les récentes fuites de Moore's law is dead
étaient vraies pour les deux consoles de salon. Il a rajouté qu'au niveau du processeur la Xbox
aura 3 cœurs Zen6 + 8 cœurs Zen6c contre 2 cœurs Zen6LP (Low power) + 8 cœurs Zen6c pour la PS6
, et qu'il fallait s'attendre aussi à 24 GB de mémoire pour la "PS6 Portable" et 30GB de GDDR7 pour la version Salon contre 36GB pour la Xbox, surement dans cette configuration : 3GB x 10 sur un bus de 160-bit pour la première, 3GB x 12 sur un bus de 192-bit pour la deuxième.
KeplerL2
Most likely 24GB for PS6 Handheld, 30GB for PS6 console and 36GB for Xbox Magnus
Mais ce n'est pas tout, il pense comme la PlayStation 6
aura moins de cœurs, une fréquence plus basse au niveau du CPU, moins de Compute Unit, moins de ROP, une fréquence GPU plus basse, ainsi que moins de cache et de bande passante mémoire, même si selon lui la différence n'est pas énorme non plus, la Xbox devrait avoir de meilleures performances dans 100 % des jeux tiers contrairement à la génération actuelle où c'est plutôt du 50/50 selon ses dires. Il ne voit pas comment elle pourrait égaler la Xbox Magnus
cette fois ci mais cette dernière pourrait coûter bien plus cher que la PS6
.
KeplerL2
I don't see how PS6 can match Magnus, it has fewer CPU cores, lower CPU frequency, fewer CUs, fewer ROPs, lower GPU frequency, less cache and memory bandwidth. It's not a huge difference but Magnus should have better performance in 100% of games unlike this gen where it's more of a 50/50.
La présidente de Xbox
, Sarah Bond
, a déclaré il y a un an que Microsoft
réaliserait « le plus grand bond technique que nous ayons jamais vu dans une génération de console. »
pour Kepler à 99% ce bond en avant sera surtout sur la comparaison des performances de l'IA entre le vecteur FP16 sur la Xbox Series X
(24 TFlops) et la matrice creuse FP4 sur Xbox Magnus
(environ 3000 TFlops).
Vidéo de Digital Foundry sur la PS6, plus Questions et réponses avec Mark Cerny
Ces consoles devraient débarquer en 2027 si les plans restent inchangés, bien qu'une sortie en 2028 pour la console de SONY
n'est pas à écarter.
Je pense que le seuil à ne pas dépasser est 500€-550€
Vaut mieux mettre de la puissance qui a ce que le prix soit a 800/850 euros. Je dis ça en ayant un PC avec une RX 7900 XTX et un R7 5800X3D. et je joue en 4K +100 fps sur mon écran 4K 160Hz.
La question pour AMD ce sera de savoir s’ils pourront faire aussi bien que Nvidia. Le FSR4 est impressionnant mais très très peu de gpu (et de jeux) le supporte c’est trop tot
Pour le reste sur le plan technique, Sony sont des maestro j’ai aucun doute
juste, 2 inquiétudes
- le ou les prix…
- leur console portable, si elle existe, je ne veux pas de LCD en 2028, si c’est ça ce sera sans moi
Magnus c’est un PC avec le prix qui va avec en dirait, je sais pas ils cherchent à faire quoi avec ce futur prix prévu…ils veulent revendrefaire echouer xbox ou bien ils vont avoir une autre console à coté moins cher mais cette fois-ci plus puissante que la series S (proche de la ps6 quoi)
Microsoft c'est le contraire, on dirait qu'ils en ont plus rien à foutre de ne pas vendre beaucoup de machines après ce n'est pas si surprenant quand tu vois la situation actuelle des Xbox Series, maintenant si les $1000 et si la rumeurs du PC recarrossé en console se confirment alors on peut dire qu'ils ont clairement abandonné les consoles traditionnelles et le duel PlayStation/Xbox tel qu'on l'a connu jusqu'ici est bel et bien fini.
600 balles contre 1000 c'est évident que tu ne vises plus le même public.
Ce prix même pas en rêve, surtout que la console sera pas subventionné selon Kepler et son prix sera a plus de 1000 balles.
J'ai un retard énorme sur mes jeux. En tout cas, il y a déjà Physint qui me fera acheter la prochaine console de Sony.
Par contre Xbox c'est plus une console qu'ils préparent mais un PC, d'après les rumeurs.
Get ready for the first >$1000 console boys
https://x.com/Kepler_L2/status/1935076731389391132
Par ce que MLiD lui parle de 800~1000 dollars.