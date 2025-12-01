ROCKSTAR GAMES
Kepler_L2 dévoile plusieurs informations sur la PS6 et la prochaine Xbox



Hier sur le forum Neogaf, Kepler_L2 a lâché quelques informations concernant les prochaines consoles de SONY et Microsoft, tout d'abord il a affirmé que les spécifications sont presque finalisées et que les récentes fuites de Moore's law is dead étaient vraies pour les deux consoles de salon. Il a rajouté qu'au niveau du processeur la Xbox aura 3 cœurs Zen6 + 8 cœurs Zen6c contre 2 cœurs Zen6LP (Low power) + 8 cœurs Zen6c pour la PS6, et qu'il fallait s'attendre aussi à 24 GB de mémoire pour la "PS6 Portable" et 30GB de GDDR7 pour la version Salon contre 36GB pour la Xbox, surement dans cette configuration : 3GB x 10 sur un bus de 160-bit pour la première, 3GB x 12 sur un bus de 192-bit pour la deuxième.

KeplerL2
Most likely 24GB for PS6 Handheld, 30GB for PS6 console and 36GB for Xbox Magnus




Mais ce n'est pas tout, il pense comme la PlayStation 6 aura moins de cœurs, une fréquence plus basse au niveau du CPU, moins de Compute Unit, moins de ROP, une fréquence GPU plus basse, ainsi que moins de cache et de bande passante mémoire, même si selon lui la différence n'est pas énorme non plus, la Xbox devrait avoir de meilleures performances dans 100 % des jeux tiers contrairement à la génération actuelle où c'est plutôt du 50/50 selon ses dires. Il ne voit pas comment elle pourrait égaler la Xbox Magnus cette fois ci mais cette dernière pourrait coûter bien plus cher que la PS6.

KeplerL2
I don't see how PS6 can match Magnus, it has fewer CPU cores, lower CPU frequency, fewer CUs, fewer ROPs, lower GPU frequency, less cache and memory bandwidth. It's not a huge difference but Magnus should have better performance in 100% of games unlike this gen where it's more of a 50/50.


La présidente de Xbox, Sarah Bond, a déclaré il y a un an que Microsoft réaliserait « le plus grand bond technique que nous ayons jamais vu dans une génération de console. » pour Kepler à 99% ce bond en avant sera surtout sur la comparaison des performances de l'IA entre le vecteur FP16 sur la Xbox Series X (24 TFlops) et la matrice creuse FP4 sur Xbox Magnus (environ 3000 TFlops).

Vidéo de Digital Foundry sur la PS6, plus Questions et réponses avec Mark Cerny




Ces consoles devraient débarquer en 2027 si les plans restent inchangés, bien qu'une sortie en 2028 pour la console de SONY n'est pas à écarter.
Neogaf - https://www.neogaf.com/threads/mlid-amd-magnus-apu-full-leak-rdna-5-zen-6-110-tops-npu-xbox-next-gen-console.1688936/page-7#post-270890829
    ioda posted the 10/12/2025 at 10:36 AM
    MS qui fonce dans le mur de la puissance. A un moment donné, quel est l'intérêt d'acheter une console à 1000 dollars, si pour le même prix, on peut se faire une config pc bien plus intéressante et évolutive.

    Je pense que le seuil à ne pas dépasser est 500€-550€
    lalisa posted the 10/12/2025 at 10:46 AM
    ioda Je préfère ça qu'avoir une console qui fait du 1080/900p sur Alan Wake 2 alors qu'elle coute 820 euros (PS5 Pro).

    Vaut mieux mettre de la puissance qui a ce que le prix soit a 800/850 euros. Je dis ça en ayant un PC avec une RX 7900 XTX et un R7 5800X3D. et je joue en 4K +100 fps sur mon écran 4K 160Hz.
    supasaiyajin posted the 10/12/2025 at 10:50 AM
    PlayStation semble miser sur des spécifications techniques un peu plus modestes afin de contenir le prix, je suppose. Reste à voir lors de leur commercialisation, l’écart de prix entre les deux.
    gamerdome posted the 10/12/2025 at 10:59 AM
    Si la PS6 coûte 600€ et la Xbox coûte 1000€, va falloir une très grande différence visuelle pour le justifier et pousser à l'achat.
    wickette posted the 10/12/2025 at 11:02 AM
    Suffit de voir la magie du DLSS sur PC et switch 2 surtout pour comprendre le potentiel

    La question pour AMD ce sera de savoir s’ils pourront faire aussi bien que Nvidia. Le FSR4 est impressionnant mais très très peu de gpu (et de jeux) le supporte c’est trop tot

    Pour le reste sur le plan technique, Sony sont des maestro j’ai aucun doute

    juste, 2 inquiétudes

    - le ou les prix…

    - leur console portable, si elle existe, je ne veux pas de LCD en 2028, si c’est ça ce sera sans moi


    Magnus c’est un PC avec le prix qui va avec en dirait, je sais pas ils cherchent à faire quoi avec ce futur prix prévu…ils veulent revendrefaire echouer xbox ou bien ils vont avoir une autre console à coté moins cher mais cette fois-ci plus puissante que la series S (proche de la ps6 quoi)
    leonr4 posted the 10/12/2025 at 11:03 AM
    supasaiyajin SONY semble vouloir tout faire pour garder une console grand public à un prix raisonnable ou disons plutôt acceptable car les ventes consoles restent toujours importantes pour eux et viser un gros parc avec une console trop chère ce n'est pas réalisable.

    Microsoft c'est le contraire, on dirait qu'ils en ont plus rien à foutre de ne pas vendre beaucoup de machines après ce n'est pas si surprenant quand tu vois la situation actuelle des Xbox Series, maintenant si les $1000 et si la rumeurs du PC recarrossé en console se confirment alors on peut dire qu'ils ont clairement abandonné les consoles traditionnelles et le duel PlayStation/Xbox tel qu'on l'a connu jusqu'ici est bel et bien fini.

    600 balles contre 1000 c'est évident que tu ne vises plus le même public.
    jenicris posted the 10/12/2025 at 11:07 AM
    lalisa 850 ? Rien qu'avec le prix de la PS5 Pro, du prix actuel des consoles de salon XSX/PS5, des tarifs US.
    Ce prix même pas en rêve, surtout que la console sera pas subventionné selon Kepler et son prix sera a plus de 1000 balles.
    niflheim posted the 10/12/2025 at 11:07 AM
    J'attendrais tranquillement la PS6 Pro, c'est sûr qu'elle existera après avoir fait le coup par deux fois sur les gen PS4, PS5.

    J'ai un retard énorme sur mes jeux. En tout cas, il y a déjà Physint qui me fera acheter la prochaine console de Sony.

    Par contre Xbox c'est plus une console qu'ils préparent mais un PC, d'après les rumeurs.
    leonr4 posted the 10/12/2025 at 11:11 AM
    jenicris Tu parles de ça ?

    Multiple storefronts = Console has to be sold at a profit

    Get ready for the first >$1000 console boys


    https://x.com/Kepler_L2/status/1935076731389391132

    Par ce que MLiD lui parle de 800~1000 dollars.
    apollokami posted the 10/12/2025 at 11:18 AM
    280mm² vs 408mm² et toutes les specs qu'on voit là ce serait effectivement un gros écart entre les deux machines en terme de puissance. Bien plus que sur les autres générations.
    tripy73 posted the 10/12/2025 at 11:18 AM
    Toujours plus puissantes, toujours plus chères et toujours moins de jeux qui exploiteront à fond ces hardwares, perso c'est pas ce que j'attends de l'industrie et je réfléchi de plus en plus à passer à autre chose que le JV.
    skuldleif posted the 10/12/2025 at 11:20 AM
    Ms aura un modèle moins onereux mais moins puissant que la PS6 , DF disent d'ailleurs que le choix de MS leur permet de décliner leur hardware plus facilement en plusieurs versions
