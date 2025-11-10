Nouvelle vidéo consacrée à l'Histoire d'une machine, avec cette fois-ci un numéro consacré à la Rolls des consoles, à savoir ... la Colecovision bien sûr !!!Une machine incroyable pour l'époque, qui disposait de conversions d'arcade tellement proches de l'originale qu'on parlait déjà d'Arcade perfect.Retour en détail sur cette machine du futur ...