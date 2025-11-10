Nouvelle vidéo consacrée à l'Histoire d'une machine, avec cette fois-ci un numéro consacré à la Rolls des consoles, à savoir ... la Colecovision bien sûr !!!
Une machine incroyable pour l'époque, qui disposait de conversions d'arcade tellement proches de l'originale qu'on parlait déjà d'Arcade perfect.
Retour en détail sur cette machine du futur ...
posted the 10/11/2025 at 03:47 PM by jedi
il y avait un jeu où si tu ne terminais pas à temps, tu avais un gros méchant bourdon qui sillonnait tout l'écran
Et Donkey Kong avec Jumpman... super proche de l'arcade en effet ! car lorsque j'allais jouer en salle d'arcade, je voyais à peine la différence !
L'un des émerveillements de ma vie de joueur.