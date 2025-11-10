Génération Micros : les ordinateurs 8/16 bits.
L'histoire de la Colecovision, la Rolls des consoles.
Nouvelle vidéo consacrée à l'Histoire d'une machine, avec cette fois-ci un numéro consacré à la Rolls des consoles, à savoir ... la Colecovision bien sûr !!!

Une machine incroyable pour l'époque, qui disposait de conversions d'arcade tellement proches de l'originale qu'on parlait déjà d'Arcade perfect.

Retour en détail sur cette machine du futur ...

    solarr posted the 10/11/2025 at 03:55 PM
    Ma toute première console !
    il y avait un jeu où si tu ne terminais pas à temps, tu avais un gros méchant bourdon qui sillonnait tout l'écran

    Et Donkey Kong avec Jumpman... super proche de l'arcade en effet ! car lorsque j'allais jouer en salle d'arcade, je voyais à peine la différence !

    L'un des émerveillements de ma vie de joueur.
    solarr posted the 10/11/2025 at 03:57 PM
    Le jeu de F1, testé en arcade, excellent mais difficile. Je me souviens des parfums d'alcool fort, d'odeur de Peter Stuyvesant, de Camel, ou Dunhill dans ces lieux.
